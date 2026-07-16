धान की फसल में कितनी होगी पैदावार, तय करेगी पहली टॉप ड्रेसिंग, जानें इसका सही समय

Paddy Farming Tips: धान की खेती करने वाले किसानों को कुछ बातों की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है. इस फसल में अच्छी पैदावार के लिए सही समय पर पोषण मिलना बहुत जरूरी है. और इसलिए ही पहली टॉप ड्रेसिंग को धान की खेती के लिए सबसे जरूरी माना जाता है. अगर इस समय सही खाद दी जाए तो पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है.

वहीं अगर किसान इस समय जल्दबाजी कर दें या फिर बहुत ज्यादा देर कर दें तो फसल की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है. इसलिए पहली टॉप ड्रेसिंग कब करनी चाहिए और कितना खाद डालना चाहिए यह बातें सभी किसानों को पहले ही जान लें लेनी चाहिए जिससे उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें.

पहली टॉप ड्रेसिंग का सही समय क्या है?

किसानों के लिए धान की रोपाई के बाद शुरु के 20 से 25 दिन सबसे जरूरी दिन कहे जाते हैं. यह वही टाइम होता है जब पौधे अपनी जड़ें मजबूत कर रहे होते हैं और उनपर नए कल्ले आने वाले होते हैं. और इसी दौरान फसल को सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत होती है.

इसलिए अच्छी पैदावार के लिए रोपाई के 21 से 25 दिनों के बीच पहली टॉप ड्रेसिंग कर देनी चाहिए. अगर आप इससे ज्यादा लेट करते हैं. तो पौधे का ग्रोथ पीरियड निकल जाता है और बाद में खाद डालने का वो रिजल्ट नहीं मिलता जिसकी आप उम्मीद कर रहे होते हैं. और खाद की मात्रा का भी खास ख्याल रखें बहुत ज्यादा या बहुत कम होने पर भी फसल पर प्रभाव पड़ेगा.

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कितनी खाद डालनी चाहिए?

कई किसानों के मन में यह सवाल भी आता है कि पहली टॉप ड्रेसिंग में कितनी खाद डालनी चाहिए तो आपको बता दें इसमें प्रति एकड़ लगभग 30 से 40 किलो यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए. लेकिन इसमें सिर्फ यूरिया ही नहीं साथ में आपको लगभग 5 किलो जिंक सल्फेट भी जरूर मिलाना चाहिए. क्योंकि जिंक की कमी से धान में खैरा रोग का खतरा पनपता है.

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खाद छिड़कने से पहले एक बात का खास ख्याल रखें खेत में बहुत ज्यादा पानी भरा नहीं होना चाहिए. खेत में बस हल्की नमी हो जिससे खाद सीधे जड़ों तक पहुंचे न कि पानी में बहकर बर्बाद हो जाए. खाद डालने के 24 से 48 घंटे बाद आप खेत में हल्का पानी लगा सकते हैं.

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