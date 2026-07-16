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धान की फसल में कितनी होगी पैदावार, तय करेगी पहली टॉप ड्रेसिंग, जानें इसका सही समय

Paddy Farming Tips: धान की बंपर पैदावार चाहिए तो रोपाई के 21-25 दिनों के भीतर पहली टॉप ड्रेसिंग जरूर करें. यह सही समय पौधों में जबरदस्त कल्ले निकालने और फसल की मजबूत ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 16 Jul 2026 11:11 AM (IST)
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Paddy Farming Tips: धान की खेती करने वाले किसानों को कुछ बातों की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है. इस फसल में अच्छी पैदावार के लिए सही समय पर पोषण मिलना बहुत जरूरी है. और इसलिए ही पहली टॉप ड्रेसिंग को धान की खेती के लिए सबसे जरूरी माना जाता है. अगर इस समय सही खाद दी जाए तो पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है. 

वहीं अगर किसान इस समय जल्दबाजी कर दें या फिर बहुत ज्यादा देर कर दें तो फसल की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है. इसलिए पहली टॉप ड्रेसिंग कब करनी चाहिए और कितना खाद डालना चाहिए यह बातें सभी किसानों को पहले ही जान लें लेनी चाहिए जिससे उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें.

पहली टॉप ड्रेसिंग का सही समय क्या है?

किसानों के लिए धान की रोपाई के बाद शुरु के 20 से 25 दिन सबसे जरूरी दिन कहे जाते हैं. यह वही टाइम होता है जब पौधे अपनी जड़ें मजबूत कर रहे होते हैं और उनपर नए कल्ले आने वाले होते हैं. और इसी दौरान फसल को सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत होती है. 

इसलिए अच्छी पैदावार के लिए रोपाई के 21 से 25 दिनों के बीच पहली टॉप ड्रेसिंग कर देनी चाहिए. अगर आप इससे ज्यादा लेट करते हैं. तो पौधे का ग्रोथ पीरियड निकल जाता है और बाद में खाद डालने का वो रिजल्ट नहीं मिलता जिसकी आप उम्मीद कर रहे होते हैं. और खाद की मात्रा का भी खास ख्याल रखें बहुत ज्यादा या बहुत कम होने पर भी फसल पर प्रभाव पड़ेगा.

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कितनी खाद डालनी चाहिए?

कई किसानों के मन में यह सवाल भी आता है कि पहली टॉप ड्रेसिंग में कितनी खाद डालनी चाहिए तो आपको बता दें इसमें प्रति एकड़ लगभग 30 से 40 किलो यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए. लेकिन इसमें सिर्फ यूरिया ही नहीं साथ में आपको लगभग 5 किलो जिंक सल्फेट भी जरूर मिलाना चाहिए. क्योंकि जिंक की कमी से धान में खैरा रोग का खतरा पनपता है. 

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खाद छिड़कने से पहले एक बात का खास ख्याल रखें खेत में बहुत ज्यादा पानी भरा नहीं होना चाहिए. खेत में बस हल्की नमी हो जिससे खाद सीधे जड़ों तक पहुंचे न कि पानी में बहकर बर्बाद हो जाए. खाद डालने के 24 से 48 घंटे बाद आप खेत में हल्का पानी लगा सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 16 Jul 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Paddy Farming Farming News
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