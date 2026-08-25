एक्सप्लोरर
कृषि मशीन पर सब्सिडी चाहिए? आवेदन से पहले जान लें कौन-कौन से कागज लगेंगे
कृषि यंत्रों पर 50% तक सरकारी सब्सिडी हासिल करने के लिए सिर्फ एक छोटे से दस्तावेज न चलते आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है. अप्लाई करने से पहले जान लें कौन-कौन से जरूरी कागज तैयार रखने हैं.
खेती-किसानी को आसान और तेज बनाने के लिए आज के दौर में आधुनिक कृषि यंत्र हर किसान के लिए जरूरी हो चुके हैं. जिनमें बात की जाए को रोटावेटर हो, कल्टीवेटर या फिर लेजर लैंड लेवलर इन जैसे यंत्र शामिल है, इन सब पर केन्द्र सरकार और राज्यों की सरकारें 40 से 50 फीसदी तक की सब्सिडी देती है. लेकिन कई बार पूरी जानकारी न होने से आवेदन अटक जाता है.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 25 Aug 2026 03:57 PM (IST)
Tags :Subsidy Government Scheme Farming News
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
बिना मिट्टी के कैसे उगती हैं सब्जियां? यहां जानें पूरी तकनीक
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं काली मिर्च? जानें आसान तरीका
एग्रीकल्चर
अगले 30-40 दिन में तैयार हो जाएंगी ये सब्जियां? देख लें लिस्ट
एग्रीकल्चर
किसान के पास है Farmer ID, जानें इससे कौन-कौन सी सुविधा मिलेगी?
Advertisement
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion