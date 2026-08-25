कृषि मशीन पर सब्सिडी चाहिए? आवेदन से पहले जान लें कौन-कौन से कागज लगेंगे

सब्सिडी पाने के लिए सबसे पहली और जरूरी शर्त होती है आपके पास सही कागजात का होना. कई किसान योजना की तारीख आते ही जल्दबाजी में गलत जानकारी दे देते हैं. तो कई बार फार्म में जानकारी अधूरी छोड़ देते हैं. जिससे नाम पोर्टल से सीधे रिजेक्ट हो जाता है. इसलिए ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना बहुत जरूरी है.