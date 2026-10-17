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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरगोबर से खाद बनाकर कमाएं पैसे, जानें वर्मी कंपोस्ट बिजनेस का पूरा खर्च

गोबर से खाद बनाकर कमाएं पैसे, जानें वर्मी कंपोस्ट बिजनेस का पूरा खर्च

अगर आप भी कम निवेश में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुओं से जैविक खाद बनाने का काम आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. खबर में आगे जानिए आप इसकी शुरूआत कैसे कर सकते हैं.

Written By : मनस्वी चौहान  | Updated at : 17 Oct 2026 05:29 PM (IST)
अगर आप भी कम निवेश में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुओं से जैविक खाद बनाने का काम आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. खबर में आगे जानिए आप इसकी शुरूआत कैसे कर सकते हैं.

How To Make Vermi Compost: खेती में खाद का इस्तेमाल तो हर किसान करता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर यही खाद आपकी कमाई का एक नया जरिया बन जाए तो? जी हां, वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुओं से बनने वाली जैविक खाद का कारोबार किसान कम जगह और थोड़े इंतजाम के साथ शुरू कर सकते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि, इसे बनाने के लिए गोबर और फसल के बचे हुए हिस्सों जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है.

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बेड बनाने के लिए कितनी जगह चाहिए: वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए ऐसी जगह चुनें, जहां पानी न भरता हो. शुरुआत में 1 मीटर चौड़ा और 2 मीटर लंबा बेड बना सकते हैं. कम बजट हो, तो कच्चा बेड बनाकर भी काम शुरू किया जा सकता है.
बेड बनाने के लिए कितनी जगह चाहिए: वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए ऐसी जगह चुनें, जहां पानी न भरता हो. शुरुआत में 1 मीटर चौड़ा और 2 मीटर लंबा बेड बना सकते हैं. कम बजट हो, तो कच्चा बेड बनाकर भी काम शुरू किया जा सकता है.
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खाद बनाने के लिए कितना कच्चा माल लगेगा: वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए गोबर, फसल के बचे हुए हिस्से और चीनी मिल से निकलने वाले प्रेसमड का इस्तेमाल कर सकते हैं. करीब 1 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए लगभग 2 क्विंटल कच्चे माल की जरूरत पड़ सकती है.
खाद बनाने के लिए कितना कच्चा माल लगेगा: वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए गोबर, फसल के बचे हुए हिस्से और चीनी मिल से निकलने वाले प्रेसमड का इस्तेमाल कर सकते हैं. करीब 1 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए लगभग 2 क्विंटल कच्चे माल की जरूरत पड़ सकती है.
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कितने केंचुए डालने होंगे: 1 मीटर लंबे बेड में करीब 1 किलो केंचुए डालने चाहिए. इस हिसाब से 2 मीटर लंबे बेड के लिए लगभग 2 किलो केंचुओं की जरूरत होगी. केंचुए करीब 300 रुपये प्रति किलो की दर से मिल सकते हैं. यानी 2 किलो केंचुए खरीदने पर करीब 600 रुपये खर्च होंगे.
कितने केंचुए डालने होंगे: 1 मीटर लंबे बेड में करीब 1 किलो केंचुए डालने चाहिए. इस हिसाब से 2 मीटर लंबे बेड के लिए लगभग 2 किलो केंचुओं की जरूरत होगी. केंचुए करीब 300 रुपये प्रति किलो की दर से मिल सकते हैं. यानी 2 किलो केंचुए खरीदने पर करीब 600 रुपये खर्च होंगे.
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खाद तैयार होने में कितना समय लगेगा: सही तरीके से देखभाल करने पर वर्मी कंपोस्ट करीब 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती है. एक क्विंटल खाद बनाने के लिए लगभग दो क्विंटल कच्चा माल लग सकता है. हालांकि, खाद तैयार होने का समय कच्चे माल और देखभाल पर भी निर्भर करेगा.
खाद तैयार होने में कितना समय लगेगा: सही तरीके से देखभाल करने पर वर्मी कंपोस्ट करीब 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती है. एक क्विंटल खाद बनाने के लिए लगभग दो क्विंटल कच्चा माल लग सकता है. हालांकि, खाद तैयार होने का समय कच्चे माल और देखभाल पर भी निर्भर करेगा.
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बिजनेस शुरू करने से पहले कहां बेचेंगे, यह तय करें: खाद बनाने से पहले आसपास के किसानों, नर्सरी और खाद खरीदने वालों से संपर्क करें. पता करें कि आपके इलाके में वर्मी कंपोस्ट की कितनी मांग है और इसे किस भाव पर बेचा जा सकता है. इससे खाद तैयार होने के बाद ग्राहक खोजने में परेशानी कम होगी.
बिजनेस शुरू करने से पहले कहां बेचेंगे, यह तय करें: खाद बनाने से पहले आसपास के किसानों, नर्सरी और खाद खरीदने वालों से संपर्क करें. पता करें कि आपके इलाके में वर्मी कंपोस्ट की कितनी मांग है और इसे किस भाव पर बेचा जा सकता है. इससे खाद तैयार होने के बाद ग्राहक खोजने में परेशानी कम होगी.
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शुरुआती खर्च और सरकारी मदद की जानकारी लें: शुरुआत में एक या दो बेड बनाकर काम शुरू कर सकते हैं. कुल खर्च बेड बनाने, कच्चा माल जुटाने, केंचुए खरीदने और खाद की देखभाल पर निर्भर करेगा. पैसे की कमी हो, तो पशुपालन या कृषि विभाग से वर्मी कंपोस्ट से जुड़ी सरकारी योजनाओं, बैंक लोन और मुफ्त प्रशिक्षण की जानकारी लें. कमाई का हिसाब लगाने के लिए खाद की बिक्री से मिलने वाली रकम में से सभी खर्च घटाना जरूरी है.
शुरुआती खर्च और सरकारी मदद की जानकारी लें: शुरुआत में एक या दो बेड बनाकर काम शुरू कर सकते हैं. कुल खर्च बेड बनाने, कच्चा माल जुटाने, केंचुए खरीदने और खाद की देखभाल पर निर्भर करेगा. पैसे की कमी हो, तो पशुपालन या कृषि विभाग से वर्मी कंपोस्ट से जुड़ी सरकारी योजनाओं, बैंक लोन और मुफ्त प्रशिक्षण की जानकारी लें. कमाई का हिसाब लगाने के लिए खाद की बिक्री से मिलने वाली रकम में से सभी खर्च घटाना जरूरी है.
Published at : 17 Oct 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
Agriculture News

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