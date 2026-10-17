गोबर से खाद बनाकर कमाएं पैसे, जानें वर्मी कंपोस्ट बिजनेस का पूरा खर्च

शुरुआती खर्च और सरकारी मदद की जानकारी लें: शुरुआत में एक या दो बेड बनाकर काम शुरू कर सकते हैं. कुल खर्च बेड बनाने, कच्चा माल जुटाने, केंचुए खरीदने और खाद की देखभाल पर निर्भर करेगा. पैसे की कमी हो, तो पशुपालन या कृषि विभाग से वर्मी कंपोस्ट से जुड़ी सरकारी योजनाओं, बैंक लोन और मुफ्त प्रशिक्षण की जानकारी लें. कमाई का हिसाब लगाने के लिए खाद की बिक्री से मिलने वाली रकम में से सभी खर्च घटाना जरूरी है.