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गोबर से खाद बनाकर कमाएं पैसे, जानें वर्मी कंपोस्ट बिजनेस का पूरा खर्च
अगर आप भी कम निवेश में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुओं से जैविक खाद बनाने का काम आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. खबर में आगे जानिए आप इसकी शुरूआत कैसे कर सकते हैं.
How To Make Vermi Compost: खेती में खाद का इस्तेमाल तो हर किसान करता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर यही खाद आपकी कमाई का एक नया जरिया बन जाए तो? जी हां, वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुओं से बनने वाली जैविक खाद का कारोबार किसान कम जगह और थोड़े इंतजाम के साथ शुरू कर सकते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि, इसे बनाने के लिए गोबर और फसल के बचे हुए हिस्सों जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है.
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Published at : 17 Oct 2026 05:29 PM (IST)
Tags :Agriculture News
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