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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'जेलर 2' बनी 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर तमिल फिल्म, तोड़ा टॉप 7 फिल्मों का रिकॉर्ड

'जेलर 2' बनी 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर तमिल फिल्म, तोड़ा टॉप 7 फिल्मों का रिकॉर्ड

Jailer 2 Box office Collection: रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल ही कर दिया है. उनकी इस फिल्म ने महज तीन दिनों में ही 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 17 Oct 2026 06:07 PM (IST)
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रजनीकांत इन दिनों एक्शन ड्रामा फिल्म 'जेलर 2' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म की सोशल मीडिया से लेकर हर जगह तारीफ हो रही है. इसमें रजनीकांत के अलावा ऋतिक रोशन और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकारों ने कैमियो किया है, जिसकी वजह से फिल्म और भी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है. ऐसे में अब फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी सेंचुरी मार दी है.

'जेलर 2' ने तीसरे दिन यानी कि शनिवार को छप्परफाड़ कमाई की है, जिसके बाद फिल्म ने तीन दिनों में ही इंडिया में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं, फिल्म ने वर्ल्डवाइड भी 200 करोड़ से ज्यादा का कारोबार भी कर लिया है. ऐसे में चलिए बताते हैं फिल्म ने तीसरे दिन कितना कमा लिया है और क्या रिकॉर्ड बनाया है...

'जेलर 2' का तीसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कलेक्शन किया है. इसे तीसरे दिन यानी कि शनिवार के वीकेंड का पूरा फायदा मिला. यही वजह है कि फिल्म ने तीसरे दिन भी डबल डिजिट में कलेक्शन किया और इंडिया में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.
- सैकनिल्क के अनुसार, 'जेलर 2' ने ओपनिंग डे पर 59.70 करोड़ का कलेक्शन किया
- दूसरे दिन 37.10 करोड़ का बिजनेस किया
- अब फिल्म ने तीसरे दिन यानी कि पहले शनिवार को शाम 6 बजे तक 23.98 करोड़ की कमाई कर ली है.
- जिसके बाद इसका टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 120.78 करोड़ पहुंच गया है. 

यह भी पढ़ें: 'जेलर 2' की आंधी में 'रणबाली' ने बनाया रिकॉर्ड, बनी विजय देवरकोंडा की 4th बिगेस्ट ओपनर

'जेलर 2' बनी 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर तमिल फिल्म

इसी के साथ ही रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने 2026 का बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया है. कोईमोई के अनुसार, ये 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर तमिल फिल्म बन चुकी है. इसने टॉप 7 फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. देखिए तमिल की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्में...

1. जन नायकन- 198.57 करोड़
2. करुप्पु- 198.18 करोड़
3. जेलर 2- 120.78 करोड़
4. विश्वनाथ एंड सन्स- 122.54 करोड़
5. मंदादि- 101.92 करोड़
6. डीसी- 69.46 करोड़
7. ताई किज्झवी- 62.46 करोड़
8. ब्लास्ट- 53.06 करोड़
9. यूथ- 52.53 करोड़
10. पराशक्ति- 52.46 करोड़

'जेलर 2' ने वर्ल्डवाइड 200 करोड़ का आंकड़ा किया पार

गौरतलब है कि रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर दुनियाभर में बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने महज दो दिनों में ही 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. इसने ओवरसीज में 43 करोड़ तो दुनियाभर में 213.65 करोड़ का कारोबार कर लिया है.

बहरहाल, अगर 'जेलर 2' के बारे में बात की जाए तो ये 2023 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था और अब भी कर रहे हैं. फिल्म में विद्या बालन विलेन के रोल में हैं. ऋतिक जैकी श्रॉफ ने कैमियो भी किया है. रजनीकांत और ऋतिक की जोड़ी को लोग काफी पसंद कर रहे हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 17 Oct 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
Rajinikanth BOX OFFICE COLLECTION
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