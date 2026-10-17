प्रदर्शन के कारण नहीं हुई बिक्री तो कैसे मिलेगा मुजावजा, क्या हैं नियम?

अगर किसी विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक रैली या पुलिस की पाबंदियों के कारण बाजार बंद रहते हैं और आपकी दुकान की बिक्री नहीं होती है, तो क्या सरकार से इसका मुआवजा मिल सकता है. इस गंभीर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों के हक में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा के नाम पर दुकानदारों का धंधा बंद कराना उनके जीने और कमाने के अधिकार का हनन है.

यदि प्रशासन की गलत नीतियों या गैर-जरूरी पाबंदियों की वजह से दुकानदारों को नुकसान होता है, तो वे कोर्ट के जरिए मुआवजे की मांग कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत का यह फैसला क्या है और इस स्थिति से जुड़े कानूनी नियम क्या हैं.

व्यापार ठप होने पर मिल सकता है मुआवजा

यह पूरा मामला दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में हुए राजनीतिक प्रदर्शनों से जुड़ा है, जहां पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा पाबंदियों के कारण व्यापारियों की दुकानें बंद हो गई थीं। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने दुकानदारों के हक में एक बेहद बड़ी राहत वाली बात कही.

अदालत ने माना कि त्योहारों के दिनों में या सामान्य दिनों में भी बाजारों को बंद रखना छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों और दिहाड़ी मजदूरों के परिवारों के लिए भारी आर्थिक संकट खड़ा कर देता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह लोगों के आजीविका के अधिकार का सीधा उल्लंघन है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन प्रदर्शन के नाम पर ऐसी पाबंदियां लगाता है जो गैर-जरूरी या गैर-कानूनी हैं, तो अदालत संवैधानिक अपकृत्य के तहत पीड़ित दुकानदारों को सरकार से मुआवजा दिला सकती है.

सामान्य स्थिति में क्या हैं नियम और कानूनी विकल्प?

आमतौर पर भारत के कानून में ऐसा कोई सीधा फिक्स नियम नहीं है जिसके तहत किसी आंदोलन या शांतिपूर्ण प्रदर्शन के कारण व्यापार में हुई सामान्य गिरावट के लिए सरकार सीधे पैसे दे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद और मौजूदा परिस्थितियों में व्यापारी कुछ अलग तरीकों से कानूनी राहत या मुआवजा पा सकते हैं.

पहला रास्ता अदालत में याचिका दायर करने का है. अगर किसी प्रदर्शन के कारण पुलिस ने हफ़्तों तक रास्ते बंद कर दिए हैं और ग्राहकों का आपकी दुकान तक पहुंचना नामुमकिन हो गया है, तो प्रभावित व्यापारी या उनका व्यापार मंडल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. अदालत में यह साबित करना होगा कि प्रशासन की लापरवाही या गलत फैसलों के कारण उनका भारी नुकसान हुआ है.

दूसरा विकल्प बिजनेस इंटरप्शन इंश्योरेंस का है. कई समझदार व्यापारी अपनी दुकान और स्टॉक का बीमा करवाते हैं. आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की बारीकियों को देखना चाहिए क्योंकि कुछ खास पॉलिसियों में दंगा, हड़ताल और नागरिक अशांति से होने वाले व्यापारिक नुकसान का कवर शामिल होता है.

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व्यापारियों की मांग, बने एक फिक्स नियम

बार-बार होने वाले इस आर्थिक नुकसान से बचने के लिए देश भर के व्यापारी संगठन अब अदालतों से एक ठोस नीति या मानक संचालन प्रक्रिया बनाने की मांग कर रहे हैं. व्यापारियों का कहना है कि किसी को भी प्रदर्शन करने की आजादी तो है, लेकिन इसकी कीमत दुकानदारों को अपनी आजीविका गंवाकर नहीं चुकानी चाहिए. प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदर्शन के दौरान भी बाजारों के रास्ते खुले रहें ताकि व्यापार प्रभावित न हो.

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