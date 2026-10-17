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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजप्रदर्शन के कारण नहीं हुई बिक्री तो कैसे मिलेगा मुजावजा, क्या हैं नियम?

प्रदर्शन के कारण नहीं हुई बिक्री तो कैसे मिलेगा मुजावजा, क्या हैं नियम?

सड़क जाम या हिंसक प्रदर्शन के कारण अगर बंद रही दुकान और नहीं हुई बिक्री, तो व्यापारी कैसे पा सकते हैं मुआवजा? जानिए इसके कानूनी नियम, सरकारी नीतियां और बीमा क्लेम की पूरी प्रक्रिया

Written By : निधि पाल |  Updated at : 17 Oct 2026 07:37 PM (IST)
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अगर किसी विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक रैली या पुलिस की पाबंदियों के कारण बाजार बंद रहते हैं और आपकी दुकान की बिक्री नहीं होती है, तो क्या सरकार से इसका मुआवजा मिल सकता है. इस गंभीर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों के हक में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा के नाम पर दुकानदारों का धंधा बंद कराना उनके जीने और कमाने के अधिकार का हनन है.

यदि प्रशासन की गलत नीतियों या गैर-जरूरी पाबंदियों की वजह से दुकानदारों को नुकसान होता है, तो वे कोर्ट के जरिए मुआवजे की मांग कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालत का यह फैसला क्या है और इस स्थिति से जुड़े कानूनी नियम क्या हैं.

व्यापार ठप होने पर मिल सकता है मुआवजा

यह पूरा मामला दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में हुए राजनीतिक प्रदर्शनों से जुड़ा है, जहां पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा पाबंदियों के कारण व्यापारियों की दुकानें बंद हो गई थीं। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने दुकानदारों के हक में एक बेहद बड़ी राहत वाली बात कही.

अदालत ने माना कि त्योहारों के दिनों में या सामान्य दिनों में भी बाजारों को बंद रखना छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों और दिहाड़ी मजदूरों के परिवारों के लिए भारी आर्थिक संकट खड़ा कर देता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह लोगों के आजीविका के अधिकार का सीधा उल्लंघन है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन प्रदर्शन के नाम पर ऐसी पाबंदियां लगाता है जो गैर-जरूरी या गैर-कानूनी हैं, तो अदालत संवैधानिक अपकृत्य के तहत पीड़ित दुकानदारों को सरकार से मुआवजा दिला सकती है.

सामान्य स्थिति में क्या हैं नियम और कानूनी विकल्प?

आमतौर पर भारत के कानून में ऐसा कोई सीधा फिक्स नियम नहीं है जिसके तहत किसी आंदोलन या शांतिपूर्ण प्रदर्शन के कारण व्यापार में हुई सामान्य गिरावट के लिए सरकार सीधे पैसे दे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद और मौजूदा परिस्थितियों में व्यापारी कुछ अलग तरीकों से कानूनी राहत या मुआवजा पा सकते हैं.

पहला रास्ता अदालत में याचिका दायर करने का है. अगर किसी प्रदर्शन के कारण पुलिस ने हफ़्तों तक रास्ते बंद कर दिए हैं और ग्राहकों का आपकी दुकान तक पहुंचना नामुमकिन हो गया है, तो प्रभावित व्यापारी या उनका व्यापार मंडल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. अदालत में यह साबित करना होगा कि प्रशासन की लापरवाही या गलत फैसलों के कारण उनका भारी नुकसान हुआ है.

दूसरा विकल्प बिजनेस इंटरप्शन इंश्योरेंस का है. कई समझदार व्यापारी अपनी दुकान और स्टॉक का बीमा करवाते हैं. आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की बारीकियों को देखना चाहिए क्योंकि कुछ खास पॉलिसियों में दंगा, हड़ताल और नागरिक अशांति से होने वाले व्यापारिक नुकसान का कवर शामिल होता है. 

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व्यापारियों की मांग, बने एक फिक्स नियम

बार-बार होने वाले इस आर्थिक नुकसान से बचने के लिए देश भर के व्यापारी संगठन अब अदालतों से एक ठोस नीति या मानक संचालन प्रक्रिया बनाने की मांग कर रहे हैं. व्यापारियों का कहना है कि किसी को भी प्रदर्शन करने की आजादी तो है, लेकिन इसकी कीमत दुकानदारों को अपनी आजीविका गंवाकर नहीं चुकानी चाहिए. प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रदर्शन के दौरान भी बाजारों के रास्ते खुले रहें ताकि व्यापार प्रभावित न हो.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 07:37 PM (IST)
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