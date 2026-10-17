Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाUPPSC LT ग्रेड रिजल्ट जारी, 218 अभ्यर्थियों का हुआ चयन

UPPSC LT ग्रेड रिजल्ट जारी, 218 अभ्यर्थियों का हुआ चयन

UPPSC की ओर से जारी परिणाम के अनुसार, पुरुष शाखा में कुल 206 पदों पर भर्ती होनी थी. लेकिन इनमें से सिर्फ 55 पदों पर ही अभ्यर्थियों का चयन हो सका.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 17 Oct 2026 08:32 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने LT ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती 2025 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है. इस परिणाम में पुरुष और महिला शाखा को मिलाकर कुल 218 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. इनमें पुरुष शाखा के 55 और महिला शाखा के 163 अभ्यर्थी शामिल हैं. हालांकि, पुरुष शाखा में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 151 पद खाली रह गए हैं. आयोग ने इन खाली पदों को अगली चयन प्रक्रिया के लिए सुरक्षित रख दिया है.

पुरुष शाखा की 151 सीटें खाली

UPPSC की ओर से जारी परिणाम के अनुसार, पुरुष शाखा में कुल 206 पदों पर भर्ती होनी थी. लेकिन इनमें से सिर्फ 55 पदों पर ही अभ्यर्थियों का चयन हो सका. बाकी 151 पदों पर न्यूनतम अंक हासिल करने वाले या योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण चयन नहीं हो पाया. आयोग ने इन पदों को आगे की भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का फैसला लिया है.

वहीं, महिला शाखा के लिए कुल 163 पद निकाले गए थे. इन सभी पदों पर अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है. यानी महिला शाखा में कोई भी पद खाली नहीं रहा.

दो अन्य श्रेणियों का रिजल्ट अभी बाकी

आयोग ने LT ग्रेड भर्ती की दो अन्य श्रेणियों का अंतिम परिणाम फिलहाल जारी नहीं किया है. इनमें दृष्टिबाधित विद्यालयों के लिए 'स्पर्श' और मूक-बधिर विद्यालयों के लिए 'संकेत' श्रेणी शामिल हैं.

इन दोनों श्रेणियों की मुख्य परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होने हैं. अभी दूसरा प्रश्न पत्र आयोजित होना बाकी है. आयोग ने बताया है कि दूसरा प्रश्न पत्र होने के बाद नियमों के अनुसार अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा.

कब-कब हुई परीक्षा?

LT ग्रेड भर्ती के तहत गृह विज्ञान विषय का विज्ञापन 28 जुलाई 2025 को जारी किया गया था. इसके बाद 21 दिसंबर 2025 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई. इस परीक्षा में कुल 55,475 अभ्यर्थी शामिल हुए थे.

प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 18 फरवरी 2026 को जारी किया गया था. इसमें 2,784 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया. इसके बाद 16 मई 2026 को मुख्य परीक्षा आयोजित की गई. अब आयोग ने इस भर्ती के तहत पुरुष और महिला शाखा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है.

कट-ऑफ और प्राप्तांक कब जारी होंगे?

UPPSC के सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और अलग-अलग श्रेणियों के कट-ऑफ अंक अभी जारी नहीं किए गए हैं. आयोग इन्हें ग्रुप दो और ग्रुप तीन का अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करेगा.

यह भी पढ़ें: UGC NET दिसंबर 2026: NTA ने बदले नियम, जानें नए अपडेट

RTI के जरिए नहीं पूछ सकेंगे कट-ऑफ से जुड़ी जानकारी

आयोग ने यह भी साफ किया है कि प्राप्तांक और कट-ऑफ अंकों की जानकारी के लिए सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत भेजे जाने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. आयोग ने कहा है कि ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा.

इसलिए अभ्यर्थियों को कट-ऑफ और अपने प्राप्तांक से जुड़ी जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाली सूचना का इंतजार करना होगा.

यह भी पढ़ें: OTA और IMA में क्या होता है अंतर? CDS परीक्षार्थी कर लें नोट

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read More
Published at : 17 Oct 2026 08:32 PM (IST)
Tags :
Education News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
OTA और IMA में क्या होता है अंतर? CDS परीक्षार्थी कर लें नोट
OTA और IMA में क्या होता है अंतर? CDS परीक्षार्थी कर लें नोट
शिक्षा
UGC NET दिसंबर 2026: NTA ने बदले नियम, जानें नए अपडेट
UGC NET दिसंबर 2026: NTA ने बदले नियम, जानें नए अपडेट
शिक्षा
अब प्राइवेट स्कूल के टीचर्स भी करेंगे जनगणना, दायरे में कैसे आएंगे ये लोग?
अब प्राइवेट स्कूल के टीचर्स भी करेंगे जनगणना, दायरे में कैसे आएंगे ये लोग?
शिक्षा
UP में 70000 शिक्षकों के प्रमोशन पर नया मोड़, बिना TET नहीं बनेगी बात
UP में 70000 शिक्षकों के प्रमोशन पर नया मोड़, बिना TET नहीं बनेगी बात
Advertisement

वीडियोज

जंतर-मंतर और संग्राम, कारोबार धड़ाम!
सड़क जाम, जनता परेशान, किसका 'अराजक' प्लान?
धार्मिक कट्टरता, अराजकता का लक्ष्य है सत्ता?
Bollywood News: करीना के बेडरूम का कौन-सा राज खोल गए सैफ? कपिल के शो में मचा धमाल! (17.10.26)
YRKKH: Kabir के शादी के फैसले से टूटेगा दिल, क्या अब अलग हो जाएगी Kabir-Maira की राह?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आशुतोष रांका और सौरव दास भी आएंगे बाहर? अभिजीत दीपके बोले- 'दोनों भाइयों के...'
आशुतोष रांका और सौरव दास भी आएंगे बाहर? अभिजीत दीपके बोले- 'दोनों भाइयों के...'
दिल्ली NCR
सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई पर CJP बोली, 'हमें पूरी उम्मीद है कि...'
सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई पर CJP बोली, 'हमें पूरी उम्मीद है कि...'
महाराष्ट्र
अभिजीत दीपके पर संजय निरुपम का दावा, 'तिरंगा तो एक बहाना है इनका इरादा...'
अभिजीत दीपके पर संजय निरुपम का दावा, 'तिरंगा तो एक बहाना है इनका इरादा...'
क्रिकेट
शुभमन गिल की जगह श्रेयस अय्यर भारत की वनडे टीम के कप्तान, ईशान किशन को मिली उपकप्तानी
शुभमन गिल की जगह श्रेयस अय्यर भारत की वनडे टीम के कप्तान, ईशान किशन को मिली उपकप्तानी
बॉलीवुड
इमरान खान पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट, 'लीव इंडिया' नोटिस के खिलाफ दायर की याचिका
इमरान खान पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट, 'लीव इंडिया' नोटिस के खिलाफ दायर की याचिका
इंडिया
अभिजीत दीपके रिहा, SEM कोर्ट ने दी सशर्त जमानत
अभिजीत दीपके रिहा, SEM कोर्ट ने दी सशर्त जमानत
ट्रेंडिंग
हवा में उड़ते जहाज पर खड़ी हुईं 99 साल की दादी, Video देख उड़े होश
हवा में उड़ते जहाज पर खड़ी हुईं 99 साल की दादी, Video देख उड़े होश
एग्रीकल्चर
गेहूं का MSP बढ़ा, लेकिन इससे किसानों की कमाई कितनी बढ़ेगी?
गेहूं का MSP बढ़ा, लेकिन इससे किसानों की कमाई कितनी बढ़ेगी?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget