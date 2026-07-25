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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबेन स्टोक्स ने वनडे में टी20 स्टाइल में जड़ा तूफानी अर्धशतक, IPL में मिल सकती है करोड़ों की डील

बेन स्टोक्स ने वनडे में टी20 स्टाइल में जड़ा तूफानी अर्धशतक, IPL में मिल सकती है करोड़ों की डील

Ben Stokes England One Day Cup: बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल रिटायरमेंट के कुछ दिन बाद ही वनडे मैच में टी20 स्टाइल वाली बैटिंग करते हुए तूफानी अर्धशतक जड़ा है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 25 Jul 2026 04:21 PM (IST)
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बेन स्टोक्स रिटायरमेंट लेने के कुछ दिन बाद ही मैदान पर वापस लौट आए हैं. इस बार उन्हें वनडे मैच में टी20 स्टाइल वाली बैटिंग करते देखा गया. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. अब उन्होंने वनडे कप में डरहम के लिए 143 के स्ट्राइक रेट से 73 रन की पारी खेली. स्टोक्स की टीम ने यह मैच 72 रनों से जीता.

शुक्रवार को वनडे कप के मैच में डरहम का सामना ससेक्स से हुआ. डरहम की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 352 रनों का विशालकाय स्कोर खड़ा किया था. एलेक्स लीस ने 132 रनों की शतकीय पारी खेली, वहीं उनके ओपनिंग जोड़ीदार ग्राहम क्लार्क ने 63 रनों का योगदान दिया.

बेन स्टोक्स का तूफानी अंदाज

बेन स्टोक्स पारी के 33वें ओवर में बल्लेबाजी करने आए, जब 194 के स्कोर पर डरहम ने दूसरा विकेट गंवाया था. स्टोक्स ने दमदार अंदाज में बल्लेबाजी की और 51 गेंद में 73 रन बनाकर नाबाद लौटे. इस पारी में उन्होंने 2 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के लगाए. उन्होंने यह पारी 143.14 के स्ट्राइक रेट से खेली.

स्टोक्स ने एलेक्स लीस के साथ 76 रनों की साझेदारी की और फिर कॉलिन एकरमैन के साथ मिलकर 62 रन जोड़े. इन्हीं साझेदारियों की बदौलत डरहम की टीम 350 का स्कोर पार कर पाई.

चूंकि स्टोक्स इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए संभव है कि वो IPL 2027 में वापसी कर सकते हैं. उन्हें आखिरी बार 2023 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते देखा गया था. स्टोक्स जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, उनकी यही फॉर्म बरकरार रही तो उन्हें आईपीएल 2027 की नीलामी में करोड़ों की डील मिल सकती है.

बड़े अंतर से जीती स्टोक्स की टीम

जब ससेक्स की टीम 353 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई ससेक्स के लिए ओपनिंग बल्लेबाज चार्ली टीयर ने 118 रनों की शतकीय पारी खेली. उनकी जॉर्ज थॉमस के साथ पहले विकेट के लिए 113 रनों की पार्टनरशिप भी हुई. उनके अलावा डेनियल इब्राहिम ने 45 रनों का योगदान दिया, लेकिन उनके अलावा कोई अन्य बल्लेबाज 20 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाया. ससेक्स की टीम सिर्फ 280 रन ही बना पाई.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 25 Jul 2026 04:21 PM (IST)
Tags :
Ben Stokes England One-Day Cup
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