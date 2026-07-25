केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजली आंग्मो ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, "अगर किसी ने यह दिखाया है कि भारत के 'विश्वगुरु' होने का क्या मतलब है, तो वह हमारी 'जेन ज़ी' (Gen Z) पीढ़ी है. उन्होंने सनातन धर्म को सिर्फ उपदेशों में नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी में अपनाया है. बिना नफरत के साहस. बिना हिंसा के मजबूती. बिना आंख मूंदकर माने देशभक्ति."

गीतांजली आंग्मो ने आगे कहा, "दुनिया भर के अपने हमउम्र युवाओं के उलट, उन्होंने दिखाया है कि आप अपने ही देश को जलाए बिना अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़े हो सकते हैं. शायद अब समय आ गया है कि हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी इन युवा भारतीयों से हिंदू धर्म, राष्ट्रवाद और 'विश्वगुरु' होने के असली मतलब के बारे में कुछ सीखे."

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अभिजीत दीपके बोले- हम ऐसे नहीं जाएंगे

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके द्वारा शनिवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के सामने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा करते ही प्रदर्शन स्थल पर जोरदार जश्न मनाया गया. दीपके ने कहा कि आंदोलन को अपनी पहली बड़ी कामयाबी मिल गई है. दीपके ने कहा, "धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और यह इस बात का सबूत है कि अगर आप डरते नहीं हैं, तो आप जीत सकते हैं."

अभिजीत दीपके ने कहा, "लोकतंत्र में आपको बोलने से डरना नहीं चाहिए. जब ​​आप आवाज उठाएंगे, तभी वे अपनी हद में रहेंगे, क्योंकि वे हमारी वजह से ही सत्ता में बैठे हैं." दीपके ने कहा, "हमारी दो और मांगें हैं. हम ऐसे ही नहीं जाएंगे. हम कॉकरोच हैं. एक बार घुस जाएं, तो निकलते नहीं. अभी सिर्फ एक इस्तीफा हुआ है. कॉकरोच से पंगा मत लो."

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