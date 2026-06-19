इस तरीके को समझना बहुत आसान है. धान की रोपाई के लिए वैसे भी खेत में काफी पानी भरकर रखना पड़ता है. किसान खेत के चारों तरफ छोटी मेढ़ बनाते हैं, ताकि पानी रुका रहे. अब इसी पानी में मछली के बीज यानी फिंगरलिंग डाल दिए जाएं तो धान के साथ-साथ मछली भी बढ़ने लगती है. मतलब एक ही खेत, एक ही पानी और दो-दो फसलें. मछलियां खेत में मौजूद कीड़े-मकोड़े और घास खाती रहती हैं, जिससे धान की फसल को कीटनाशकों की जरूरत कम पड़ती है. साथ ही मछलियों का मल खेत के लिए प्राकृतिक खाद का काम करता है, जिससे धान की पैदावार भी बेहतर होती है.