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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरRice and Fish Farming: धान की फसल के साथ कर लें ये काम, दोगुना हो जाएगा मुनाफा

Rice and Fish Farming: धान की फसल के साथ कर लें ये काम, दोगुना हो जाएगा मुनाफा

Rice-Fish Farming: धान की खेती के साथ मछली पालन अपनाकर किसान एक ही खेत से दोहरी कमाई कर सकते हैं. यह तरीका लागत घटाने, पैदावार बढ़ाने और सालाना मुनाफा बढ़ाने में मदद करता है.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 Jun 2026 06:14 PM (IST)
Rice-Fish Farming: धान की खेती के साथ मछली पालन अपनाकर किसान एक ही खेत से दोहरी कमाई कर सकते हैं. यह तरीका लागत घटाने, पैदावार बढ़ाने और सालाना मुनाफा बढ़ाने में मदद करता है.

धान की खेती कर रहे किसानों के लिए अक्सर ये परेशानी होती है कि केवल धान से उन्हें अच्छा मुनाफा नहीं मिलता. ऐसे में क्या होगा अगर आपको पता चले कि एक रास्ता ऐसा भी है जिससे धान के अलावा दो गुना ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है? हम बात कर रहे हैं मछली पालन की. अगर आप धान की खेती करते हैं और हर साल बस उतनी ही कमाई से संतुष्ट हो जाते हैं, तो अब वक्त आ गया है कुछ नया सोचने का.

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धान की फसल काटने के बाद खेत महीनों खाली पड़ा रहता है और किसान अगली फसल के इंतज़ार में बैठे रहते हैं. लेकिन अब मछली पालन को अपनाकर धान की कटाई के बाद भी किसान मुनाफा कमा रहे हैं. इसे कहते हैं धान-मछली खेती, यानी Rice-Fish Farming.
धान की फसल काटने के बाद खेत महीनों खाली पड़ा रहता है और किसान अगली फसल के इंतज़ार में बैठे रहते हैं. लेकिन अब मछली पालन को अपनाकर धान की कटाई के बाद भी किसान मुनाफा कमा रहे हैं. इसे कहते हैं धान-मछली खेती, यानी Rice-Fish Farming.
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इस तरीके को समझना बहुत आसान है. धान की रोपाई के लिए वैसे भी खेत में काफी पानी भरकर रखना पड़ता है. किसान खेत के चारों तरफ छोटी मेढ़ बनाते हैं, ताकि पानी रुका रहे. अब इसी पानी में मछली के बीज यानी फिंगरलिंग डाल दिए जाएं तो धान के साथ-साथ मछली भी बढ़ने लगती है. मतलब एक ही खेत, एक ही पानी और दो-दो फसलें. मछलियां खेत में मौजूद कीड़े-मकोड़े और घास खाती रहती हैं, जिससे धान की फसल को कीटनाशकों की जरूरत कम पड़ती है. साथ ही मछलियों का मल खेत के लिए प्राकृतिक खाद का काम करता है, जिससे धान की पैदावार भी बेहतर होती है.
इस तरीके को समझना बहुत आसान है. धान की रोपाई के लिए वैसे भी खेत में काफी पानी भरकर रखना पड़ता है. किसान खेत के चारों तरफ छोटी मेढ़ बनाते हैं, ताकि पानी रुका रहे. अब इसी पानी में मछली के बीज यानी फिंगरलिंग डाल दिए जाएं तो धान के साथ-साथ मछली भी बढ़ने लगती है. मतलब एक ही खेत, एक ही पानी और दो-दो फसलें. मछलियां खेत में मौजूद कीड़े-मकोड़े और घास खाती रहती हैं, जिससे धान की फसल को कीटनाशकों की जरूरत कम पड़ती है. साथ ही मछलियों का मल खेत के लिए प्राकृतिक खाद का काम करता है, जिससे धान की पैदावार भी बेहतर होती है.
Published at : 19 Jun 2026 06:14 PM (IST)
Tags :
Fish Farming Smart Farming Techniques Paddy Farming Fish Farming In Paddy Fields Rice-fish Farming

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