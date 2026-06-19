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Rice and Fish Farming: धान की फसल के साथ कर लें ये काम, दोगुना हो जाएगा मुनाफा
Rice-Fish Farming: धान की खेती के साथ मछली पालन अपनाकर किसान एक ही खेत से दोहरी कमाई कर सकते हैं. यह तरीका लागत घटाने, पैदावार बढ़ाने और सालाना मुनाफा बढ़ाने में मदद करता है.
धान की खेती कर रहे किसानों के लिए अक्सर ये परेशानी होती है कि केवल धान से उन्हें अच्छा मुनाफा नहीं मिलता. ऐसे में क्या होगा अगर आपको पता चले कि एक रास्ता ऐसा भी है जिससे धान के अलावा दो गुना ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है? हम बात कर रहे हैं मछली पालन की. अगर आप धान की खेती करते हैं और हर साल बस उतनी ही कमाई से संतुष्ट हो जाते हैं, तो अब वक्त आ गया है कुछ नया सोचने का.
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Published at : 19 Jun 2026 06:14 PM (IST)
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