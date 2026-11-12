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Red Rot Disease: गन्ने में लाल सड़न रोग का खतरा! इन 6 तरीकों से बचाएं अपनी फसल
Sugarcane Farming: गन्ने की फसल में लाल सड़न रोग लगने के बाद उसे बचाना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में बुवाई से पहले ही कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है. यहां जानें गन्ने के बीजों का उपचार करने का तरीका.
Red Rot In Sugarcane: गन्ने की फसल में लगने वाला लाल सड़न रोग किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकता है. इस बीमारी की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि, एक बार फसल में इसका असर दिखने लगे, तो उसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है. ऐसे में बाद में दवा डालने के बजाय बुवाई के समय ही बचाव करना जरूरी है. खासकर शरदकालीन गन्ने की बुवाई कर रहे किसानों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. सही किस्म के चुनाव से लेकर बीज उपचार और ट्राइकोडर्मा के इस्तेमाल तक, ये 6 तरीके फसल को इस गंभीर बीमारी से बचाने में मदद कर सकते हैं.
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Published at : 12 Nov 2026 05:44 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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