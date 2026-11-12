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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरRed Rot Disease: गन्ने में लाल सड़न रोग का खतरा! इन 6 तरीकों से बचाएं अपनी फसल

Red Rot Disease: गन्ने में लाल सड़न रोग का खतरा! इन 6 तरीकों से बचाएं अपनी फसल

Sugarcane Farming: गन्ने की फसल में लाल सड़न रोग लगने के बाद उसे बचाना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में बुवाई से पहले ही कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है. यहां जानें गन्ने के बीजों का उपचार करने का तरीका.

Written By : ईशा  | Updated at : 12 Nov 2026 05:44 PM (IST)
Sugarcane Farming: गन्ने की फसल में लाल सड़न रोग लगने के बाद उसे बचाना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में बुवाई से पहले ही कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है. यहां जानें गन्ने के बीजों का उपचार करने का तरीका.

Red Rot In Sugarcane: गन्ने की फसल में लगने वाला लाल सड़न रोग किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकता है. इस बीमारी की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि, एक बार फसल में इसका असर दिखने लगे, तो उसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है. ऐसे में बाद में दवा डालने के बजाय बुवाई के समय ही बचाव करना जरूरी है. खासकर शरदकालीन गन्ने की बुवाई कर रहे किसानों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. सही किस्म के चुनाव से लेकर बीज उपचार और ट्राइकोडर्मा के इस्तेमाल तक, ये 6 तरीके फसल को इस गंभीर बीमारी से बचाने में मदद कर सकते हैं.

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लाल सड़न रोग से बचाव के लिए सबसे पहले ऐसी किस्म चुनें, जो आपके इलाके के लिए सही हो और कृषि विशेषज्ञों की ओर से सुझाई गई हो. बिना जानकारी के किसी भी किस्म की बुवाई न करें. कुछ किस्में इस बीमारी की चपेट में जल्दी आ सकती हैं, इसलिए बीज चुनते समय सावधानी बरतें.
लाल सड़न रोग से बचाव के लिए सबसे पहले ऐसी किस्म चुनें, जो आपके इलाके के लिए सही हो और कृषि विशेषज्ञों की ओर से सुझाई गई हो. बिना जानकारी के किसी भी किस्म की बुवाई न करें. कुछ किस्में इस बीमारी की चपेट में जल्दी आ सकती हैं, इसलिए बीज चुनते समय सावधानी बरतें.
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गन्ने की बुवाई करते समय पूरा गन्ना खेत में डालने के बजाय उसे दो आंखों वाले छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर बोएं. इससे बीज की जांच और छंटाई करना आसान होता है. टुकड़े काटने के बाद उन्हें अच्छी तरह उलट-पलटकर देखें.
गन्ने की बुवाई करते समय पूरा गन्ना खेत में डालने के बजाय उसे दो आंखों वाले छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर बोएं. इससे बीज की जांच और छंटाई करना आसान होता है. टुकड़े काटने के बाद उन्हें अच्छी तरह उलट-पलटकर देखें.
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बुवाई से पहले गन्ने के हर टुकड़े की जांच जरूर करें. अगर किसी टुकड़े का कटा हुआ सिरा लाल या संदिग्ध दिखाई दे, तो उसे बाकी बीजों से अलग कर दें. ऐसे टुकड़ों को खेत में न बोएं, क्योंकि उनसे बीमारी फैलने का खतरा हो सकता है.
बुवाई से पहले गन्ने के हर टुकड़े की जांच जरूर करें. अगर किसी टुकड़े का कटा हुआ सिरा लाल या संदिग्ध दिखाई दे, तो उसे बाकी बीजों से अलग कर दें. ऐसे टुकड़ों को खेत में न बोएं, क्योंकि उनसे बीमारी फैलने का खतरा हो सकता है.
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गन्ने के टुकड़ों को बोने से पहले फफूंदनाशक दवा के घोल से उपचारित करना चाहिए. इसके लिए कार्बेंडाजिम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जैसी दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है. टुकड़ों को घोल में 15 से 20 मिनट तक डुबोकर रखें. दवा की सही मात्रा और इस्तेमाल का तरीका उसके लेबल या कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही तय करें.
गन्ने के टुकड़ों को बोने से पहले फफूंदनाशक दवा के घोल से उपचारित करना चाहिए. इसके लिए कार्बेंडाजिम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जैसी दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है. टुकड़ों को घोल में 15 से 20 मिनट तक डुबोकर रखें. दवा की सही मात्रा और इस्तेमाल का तरीका उसके लेबल या कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही तय करें.
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लाल सड़न रोग से बचाव के लिए ट्राइकोडर्मा एक जैविक उपाय है. यह मिट्टी में मौजूद हानिकारक फफूंद को रोकने में मदद कर सकता है. इसका इस्तेमाल अंतिम जुताई के समय गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ किया जा सकता है. इससे मिट्टी में उपयोगी सूक्ष्मजीवों को बढ़ावा देने में भी मदद मिलती है.
लाल सड़न रोग से बचाव के लिए ट्राइकोडर्मा एक जैविक उपाय है. यह मिट्टी में मौजूद हानिकारक फफूंद को रोकने में मदद कर सकता है. इसका इस्तेमाल अंतिम जुताई के समय गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ किया जा सकता है. इससे मिट्टी में उपयोगी सूक्ष्मजीवों को बढ़ावा देने में भी मदद मिलती है.
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इसके लिए एक से दो क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद लें. इसमें प्रति हेक्टेयर 10 किलो ट्राइकोडर्मा कल्चर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद इस मिश्रण को पूरे खेत में बराबर फैलाएं. फिर हल्की गुड़ाई और पाटा लगाकर गन्ने की बुवाई करें. ध्यान रखें कि ट्राइकोडर्मा की मात्रा और इस्तेमाल का तरीका उत्पाद के निर्देशों के मुताबिक ही रखें.
इसके लिए एक से दो क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद लें. इसमें प्रति हेक्टेयर 10 किलो ट्राइकोडर्मा कल्चर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद इस मिश्रण को पूरे खेत में बराबर फैलाएं. फिर हल्की गुड़ाई और पाटा लगाकर गन्ने की बुवाई करें. ध्यान रखें कि ट्राइकोडर्मा की मात्रा और इस्तेमाल का तरीका उत्पाद के निर्देशों के मुताबिक ही रखें.
Published at : 12 Nov 2026 05:44 PM (IST)
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