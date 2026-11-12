इसके लिए एक से दो क्विंटल अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद लें. इसमें प्रति हेक्टेयर 10 किलो ट्राइकोडर्मा कल्चर अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद इस मिश्रण को पूरे खेत में बराबर फैलाएं. फिर हल्की गुड़ाई और पाटा लगाकर गन्ने की बुवाई करें. ध्यान रखें कि ट्राइकोडर्मा की मात्रा और इस्तेमाल का तरीका उत्पाद के निर्देशों के मुताबिक ही रखें.