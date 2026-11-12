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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरInd vs Pak: कितना बड़ा है भारत का कृषि कारोबार, पाकिस्तान से कितना ज्यादा?

Ind vs Pak: कितना बड़ा है भारत का कृषि कारोबार, पाकिस्तान से कितना ज्यादा?

India Agriculture Economy: भारत और पाकिस्तान दोनों की अर्थव्यवस्था में खेती की अहम भूमिका है, लेकिन कृषि कारोबार के आकार में दोनों के बीच बड़ा अंतर है. यहां जानें भारत का कृषि क्षेत्र कितना बड़ा है.

Written By : ईशा |  Updated at : 12 Nov 2026 01:12 PM (IST)
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India vs Pakistan Agriculture Economy: भारत की गिनती दुनिया के बड़े कृषि उत्पादक देशों में की जाती है. यहां खेती सिर्फ लोगों का पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की कमाई का बड़ा आधार भी है. गेहूं, चावल, दाल और सब्जियों से लेकर दूध, मछली पालन और फूड प्रोसेसिंग तक, कृषि से जुड़े कई कारोबार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं. 

ऐसे में अगर हम अगर भारत और पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र की तुलना करें, तो यहां भारत काफी आगे है. विश्व बैंक के 2025 के आंकड़ों के मुताबिक, कृषि, वानिकी और मछली पालन के आर्थिक योगदान में भारत पाकिस्तान से करीब 6.8 गुना बड़ा है.

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2025 में कितना बड़ा था भारत का कृषि क्षेत्र?

विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 में भारत के कृषि, वानिकी और मछली पालन क्षेत्र का आर्थिक योगदान करीब 642.2 अरब डॉलर रहा. वहीं, पाकिस्तान में यह आंकड़ा लगभग 93.8 अरब डॉलर था. यानी दोनों देशों के बीच करीब 548 अरब डॉलर का अंतर है. यानी की भारत का कृषि क्षेत्र पाकिस्तान से लगभग 6.8 गुना बड़ा है.

लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है. ये आंकड़े सिर्फ फसल बेचने से होने वाली कमाई नहीं बताते, बल्कि खेती, पशुपालन, वानिकी और मछली पालन से अर्थव्यवस्था में जुड़ी कुल वैल्यू को दिखाते हैं. 

109.7 लाख करोड़ रुपये का है भारतीय कृषि उद्योग

अगर पूरे कृषि उद्योग की बात करें, तो IMARC ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के कृषि उद्योग का बाजार आकार 2025 में करीब 109.7 लाख करोड़ रुपये था. इसमें सिर्फ खेतों में होने वाली खेती ही नहीं, बल्कि फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, पशुपालन, मछली पालन, भंडारण और कृषि से जुड़े दूसरे कारोबार भी शामिल हैं. यह एक निजी रिसर्च कंपनी का बाजार अनुमान है. इसलिए इसकी तुलना पाकिस्तान के विश्व बैंक वाले आंकड़े से सीधे करना सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों की गणना का आधार अलग है.
Ind vs Pak: कितना बड़ा है भारत का कृषि कारोबार, पाकिस्तान से कितना ज्यादा?

यह भी पढ़ें: पाकिस्तानी धुएं ने घोटा दिल्ली-NCR का दम! भारत से 4 गुना ज्यादा जली पराली

भारत में कितना होता है अनाज का उत्पादन?

भारत के कृषि क्षेत्र की ताकत उसके बड़े उत्पादन से भी समझी जा सकती है. कृषि वर्ष 2024-25 में देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 357.73 मिलियन टन दर्ज किया गया. इसमें चावल का उत्पादन 150.18 मिलियन टन और गेहूं का उत्पादन 117.94 मिलियन टन रहा. इसके अलावा देश में दालों और मोटे अनाज का भी बड़े स्तर पर उत्पादन होता है. 

विदेशों तक पहुंचता है भारतीय कृषि सामान

भारत में पैदा होने वाली फसलें सिर्फ देश के बाजारों तक सीमित नहीं हैं. यहां से चावल, मसाले, समुद्री उत्पाद, चीनी और दूसरी कृषि उपज विदेशों में भी भेजी जाती है. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कृषि निर्यात 51.1 अरब डॉलर रहा. इससे देश को विदेशी मुद्रा मिलने के साथ किसानों और कारोबारियों के लिए भी बाजार के नए रास्ते खुलते हैं.

यह भी पढ़ें: अब विदेश में खेती करेंगे यूपी के किसान, कैसे होगा यह संभव?

About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 12 Nov 2026 01:11 PM (IST)
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