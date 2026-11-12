Rabi Season 2026: रबी की फसल की बुवाई के समय किसानों को बीज, खाद, सिंचाई और खेत की तैयारी पर काफी खर्च करना पड़ता है. ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं किसानों को आर्थिक मदद, सस्ता कर्ज, फसल बीमा और खेती के सामान पर सब्सिडी देती हैं.

इन योजनाओं का फायदा लेने के लिए किसानों को सही योजना की जानकारी होना और समय पर आवेदन करना जरूरी है. आइए जानते हैं कि रबी की खेती के लिए किसान किन सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और इसके लिए आवेदन कैसे करना होगा.

पीएम किसान योजना से मिलती है आर्थिक मदद

खेती के खर्च में मदद के लिए किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा ले सकते हैं. इसके तहत पात्र किसान परिवारों को साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं. यह रकम 2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है. किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके लिए आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी और जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है. पहले से जुड़े किसान अपनी ई-केवाईसी और भुगतान की स्थिति भी जांच लें.

फसल खराब होने पर बीमा से मिलेगी मदद

रबी की फसल को बारिश, ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा और कीट-रोगों से नुकसान हो सकता है. ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के काम आ सकती है. इस योजना में गेहूं, चना, सरसों जैसी वही फसलें शामिल होती हैं, जिन्हें संबंधित इलाके के लिए अधिसूचित किया गया हो. किसान pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा बैंक, जन सेवा केंद्र या बीमा एजेंट की मदद भी ली जा सकती है. आवेदन की आखिरी तारीख हर राज्य और फसल के हिसाब से अलग होती है, इसलिए समय रहते जानकारी जरूर लें.

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खेती के लिए सस्ता कर्ज लेने का विकल्प

किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसान खेती से जुड़े खर्चों के लिए बैंक से कर्ज ले सकते हैं.

इस पैसे का इस्तेमाल बीज, खाद, कीटनाशक और दूसरी चीजें खरीदने में किया जा सकता है.

इसके लिए किसान अपने बैंक, सहकारी बैंक या कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं.

आवेदन के साथ पहचान पत्र, जमीन के कागज और बैंक से मांगे गए दूसरे दस्तावेज देने होते हैं.

बीज, खाद और मशीनों पर सब्सिडी

कई राज्य सरकारें रबी की फसलों के लिए प्रमाणित बीज, कृषि यंत्र, सिंचाई उपकरण और दूसरी सुविधाओं पर सब्सिडी देती हैं. इसका फायदा लेने के लिए किसान अपने जिले के कृषि विभाग या ब्लॉक कृषि कार्यालय में जानकारी ले सकते हैं. कई राज्यों में आवेदन कृषि विभाग की वेबसाइट के जरिए भी होता है. ध्यान रखें कि सब्सिडी की रकम, पात्रता और आवेदन की तारीख राज्य के हिसाब से अलग हो सकती है.

आवेदन से पहले ये दस्तावेज रखें तैयार

सरकारी योजनाओं में आवेदन करते समय आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के कागज, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ सकती है. कुछ योजनाओं में किसान पंजीकरण या किसान आईडी भी मांगी जाती है. आवेदन करने से पहले योजना की शर्तें जरूर पढ़ें और रसीद या आवेदन नंबर संभालकर रखें.

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