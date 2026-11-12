धान की कटाई के बाद खेत को कुछ समय के लिए सूखने दें. इसके बाद मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार जुताई करें. खेत की मिट्टी जांचने के लिए उसका एक गोला बनाकर जमीन पर पटकें. अगर गोला टूटकर छोटी-छोटी गांठों में बिखर जाता है, तो समझ लें कि खेत बुवाई के लिए तैयार है.