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Wheat Farming: गेहूं की फसल में कब कब करें पहली सिंचाई? जानें सही तरीका
Wheat Farming: गेहूं की बुवाई के दौरान खेत की तैयारी, खाद की सही मात्रा और पहली सिंचाई का समय फसल की पैदावार पर असर डालता है. यहां जानें गेहूं की अच्छी बढ़वार के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
Gehun Ki Kheti: गेहूं की अच्छी पैदावार सिर्फ अच्छे बीज डालने से नहीं मिलती, बल्कि खेत की तैयारी से लेकर खाद और पहली सिंचाई तक हर छोटी बात का ध्यान रखना पड़ता है. कई बार किसान जल्दबाजी में बुवाई कर देते हैं या खाद-पानी सही समय पर नहीं देते, जिससे फसल की बढ़वार प्रभावित होती है. अगर आप भी इस रबी सीजन में गेहूं की खेती करने जा रहे हैं, तो बुवाई से पहले ये 6 जरूरी बातें जरूर जान लें. इनका ध्यान रखने से फसल को सही पोषण मिलेगा और बेहतर पैदावार लेने में मदद मिल सकती है.
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Published at : 12 Nov 2026 03:25 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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