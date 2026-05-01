गर्मी में नहीं घटेगा गाय-भैंसों का दूध, इस तरीके से खिलाया चारा तो होगा बंपर फायदा

अगर दूध कम होने लगे तो एक बहुत ही असरदार घरेलू उपाय अपनाया जा सकता है जो काफी समय से चला आ रहा है. इसके लिए आप करीब 200 से 300 ग्राम सरसों का तेल लें और उसमें 250 ग्राम गेहूं का आटा मिलाकर छोटी-छोटी गोलियां बना लें. इसे शाम के समय पशु को चारा और पानी देने के बाद खिलाना चाहिए. ध्यान रहे कि यह दवा देने के बाद कम से कम 1-2 घंटे तक पशु को पानी बिल्कुल न पिलाएं.