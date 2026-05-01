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गर्मी में नहीं घटेगा गाय-भैंसों का दूध, इस तरीके से खिलाया चारा तो होगा बंपर फायदा
Summer Season Fodder Feeding Tips: भीषण गर्मी में पशुओं का दूध कम होना अब कोई बड़ी दिक्कत नहीं है. फीडिंग के इस तरीके को अपनाकर आप लू के मौसम में भी बंपर मिल्क प्रोडक्शन पा सकते हैं.
गर्मियों का मौसम आते ही डेयरी फार्मिंग में सबसे बड़ी टेंशन पशुओं के दूध घटने की होती है. जैसे-जैसे पारा चढ़ता है, गाय और भैंसों का स्ट्रेस लेवल भी बढ़ने लगता है जिसका सीधा असर उनके मिल्क प्रोडक्शन पर पड़ता है. लेकिन अगर आप फीडिंग और मैनेजमेंट का मॉडर्न तरीका अपनाते हैं. तो भीषण गर्मी में भी दूध कम नहीं होगा.
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Published at : 01 May 2026 12:46 PM (IST)
Tags :Agriculture Cow Buffalo Fodder Dairy Farming
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