हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरगर्मी में नहीं घटेगा गाय-भैंसों का दूध, इस तरीके से खिलाया चारा तो होगा बंपर फायदा

गर्मी में नहीं घटेगा गाय-भैंसों का दूध, इस तरीके से खिलाया चारा तो होगा बंपर फायदा

Summer Season Fodder Feeding Tips: भीषण गर्मी में पशुओं का दूध कम होना अब कोई बड़ी दिक्कत नहीं है. फीडिंग के इस तरीके को अपनाकर आप लू के मौसम में भी बंपर मिल्क प्रोडक्शन पा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 01 May 2026 12:46 PM (IST)
Summer Season Fodder Feeding Tips: भीषण गर्मी में पशुओं का दूध कम होना अब कोई बड़ी दिक्कत नहीं है. फीडिंग के इस तरीके को अपनाकर आप लू के मौसम में भी बंपर मिल्क प्रोडक्शन पा सकते हैं.

गर्मियों का मौसम आते ही डेयरी फार्मिंग में सबसे बड़ी टेंशन पशुओं के दूध घटने की होती है. जैसे-जैसे पारा चढ़ता है, गाय और भैंसों का स्ट्रेस लेवल भी बढ़ने लगता है जिसका सीधा असर उनके मिल्क प्रोडक्शन पर पड़ता है. लेकिन अगर आप फीडिंग और मैनेजमेंट का मॉडर्न तरीका अपनाते हैं. तो भीषण गर्मी में भी दूध कम नहीं होगा.

1/6
गर्मियों के मौसम में पशुओं के लिए हरा चारा सही होना बहुत जरूरी है. क्योंकि इसमें पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस सीजन में लोबिया घास (Cowpea) खिलाना सबसे बेस्ट है क्योंकि यह औषधीय गुणों से भरपूर होती है. लोबिया में प्रोटीन और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो दूध बढ़ाने में सीधे तौर पर मदद करती है. य
गर्मियों के मौसम में पशुओं के लिए हरा चारा सही होना बहुत जरूरी है. क्योंकि इसमें पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस सीजन में लोबिया घास (Cowpea) खिलाना सबसे बेस्ट है क्योंकि यह औषधीय गुणों से भरपूर होती है. लोबिया में प्रोटीन और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो दूध बढ़ाने में सीधे तौर पर मदद करती है. य
2/6
अगर दूध कम होने लगे तो एक बहुत ही असरदार घरेलू उपाय अपनाया जा सकता है जो काफी समय से चला आ रहा है. इसके लिए आप करीब 200 से 300 ग्राम सरसों का तेल लें और उसमें 250 ग्राम गेहूं का आटा मिलाकर छोटी-छोटी गोलियां बना लें. इसे शाम के समय पशु को चारा और पानी देने के बाद खिलाना चाहिए. ध्यान रहे कि यह दवा देने के बाद कम से कम 1-2 घंटे तक पशु को पानी बिल्कुल न पिलाएं.
अगर दूध कम होने लगे तो एक बहुत ही असरदार घरेलू उपाय अपनाया जा सकता है जो काफी समय से चला आ रहा है. इसके लिए आप करीब 200 से 300 ग्राम सरसों का तेल लें और उसमें 250 ग्राम गेहूं का आटा मिलाकर छोटी-छोटी गोलियां बना लें. इसे शाम के समय पशु को चारा और पानी देने के बाद खिलाना चाहिए. ध्यान रहे कि यह दवा देने के बाद कम से कम 1-2 घंटे तक पशु को पानी बिल्कुल न पिलाएं.
Published at : 01 May 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Cow Buffalo Fodder Dairy Farming

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
एक दिन में कितना दूध देती है बकरी के साइज वाली गाय, कितने रुपये लीटर होती है इसकी कीमत?
एक दिन में कितना दूध देती है बकरी के साइज वाली गाय, कितने रुपये लीटर होती है इसकी कीमत?
एग्रीकल्चर
इस तरह करें अरहर की खेती, 20 गुना ज्यादा तक होगी फसल
इस तरह करें अरहर की खेती, 20 गुना ज्यादा तक होगी फसल
एग्रीकल्चर
लू के थपेड़ों से बचेगा आपका बकरी पालन बिजनेस, आजमाएं हरा चारा खिलाने का ये देसी फार्मूला
लू के थपेड़ों से बचेगा आपका बकरी पालन बिजनेस, आजमाएं हरा चारा खिलाने का ये देसी फार्मूला
एग्रीकल्चर
मखाना के खेती का खर्च सरकार उठाएगी, इस सरकारी स्कीम में मिलेगा फायदा
मखाना के खेती का खर्च सरकार उठाएगी, इस सरकारी स्कीम में मिलेगा फायदा
Advertisement

वीडियोज

47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसर
श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसरकुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड
गंगा एक्सप्रेसवे: आलू से आंवला तक...यूपी के वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का संकल्प पथ
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UAE-Pakistan Relations: UAE का पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला, 15 पाकिस्तानियों को बिना नोटिस के निकाला, कहा- '48 घंटे में...'
UAE का पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला, 15 पाकिस्तानियों को बिना नोटिस के निकाला, कहा- '48 घंटे में...'
पंजाब
AAP का विश्वास प्रस्ताव, BJP का बॉयकॉट और कांग्रेस का प्रदर्शन, पंजाब विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है! 
AAP का विश्वास प्रस्ताव, BJP का बॉयकॉट और कांग्रेस का प्रदर्शन, पंजाब विशेष सत्र में कुछ बड़ा होने वाला है! 
इंडिया
क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य परिसर में जूते पहनकर चले गए पीएम मोदी, जानें क्या है पूरा सच
क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य परिसर में जूते पहनकर चले गए पीएम मोदी, जानें क्या है पूरा सच
आईपीएल 2026
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
ओटीटी
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
विश्व
'अमेरिका-इजरायल वादे तोड़ने के लिए...' ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद तेहरान ने दी चेतावनी
'अमेरिका-इजरायल वादे तोड़ने के लिए...' ट्रंप के प्रस्ताव ठुकराने के बाद तेहरान ने दी चेतावनी
फूड
Lemon Ice Tea Recipe: घर में कैसे बनाएं टेस्टी लेमन आइस टी? हर कोई करेगा आपकी तारीफ
घर में कैसे बनाएं टेस्टी लेमन आइस टी? हर कोई करेगा आपकी तारीफ
नौकरी
क्या मजदूरों की भी नौकरी छीन सकता है AI, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
क्या मजदूरों की भी नौकरी छीन सकता है AI, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
Embed widget