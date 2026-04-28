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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरअप्रैल में बुवाई और जून तक जेब में लाखों, इस फसल ने मचाया मार्केट में गदर

अप्रैल में बुवाई और जून तक जेब में लाखों, इस फसल ने मचाया मार्केट में गदर

Cucumber Farming Tips: सिर्फ 40-50 दिनों में मोटा मुनाफा कमाने के लिए ककड़ी की खेती आजकल मार्केट में गदर मचा रही है. अप्रैल में बुवाई करने के बाद जून तक यह फसल किसानों को लखपति बनाने का दम रखती है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 28 Apr 2026 05:38 PM (IST)
Cucumber Farming Tips: सिर्फ 40-50 दिनों में मोटा मुनाफा कमाने के लिए ककड़ी की खेती आजकल मार्केट में गदर मचा रही है. अप्रैल में बुवाई करने के बाद जून तक यह फसल किसानों को लखपति बनाने का दम रखती है.

गर्मियों का सीजन आते ही मार्केट में ठंडी और ताजी सब्जियों की डिमांड एकदम से शूट कर जाती है. ऐसे में अगर आप कम समय में मोटा पैसा कमाना चाहते हैं. तो ककड़ी की खेती आपके लिए एक लॉटरी की तरह है. अप्रैल में इसकी बुवाई का सबसे सही टाइम होता है और यह इतनी फास्ट ग्रोइंग फसल है कि जून आते-आते आपकी जेब पैसों से भर सकती है.

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ककड़ी की खेती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे तैयार होने में महज 40 से 50 दिन का वक्त लगता है. जब दूसरी फसलें खेत में बढ़ने के लिए समय ले रही होती हैं. तब ककड़ी की बेलें फल देना शुरू कर देती हैं. कम समय का यह चक्र किसानों को बहुत जल्दी कैश फ्लो देता है, जो किसी भी छोटे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है.
ककड़ी की खेती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे तैयार होने में महज 40 से 50 दिन का वक्त लगता है. जब दूसरी फसलें खेत में बढ़ने के लिए समय ले रही होती हैं. तब ककड़ी की बेलें फल देना शुरू कर देती हैं. कम समय का यह चक्र किसानों को बहुत जल्दी कैश फ्लो देता है, जो किसी भी छोटे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है.
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इस फसल में लागत का झंझट न के बराबर है. आपको बस अच्छी क्वालिटी के बीज और थोड़ी सी खाद की जरूरत होती है. चूँकि यह गर्मियों की फसल है. इसलिए इसे बहुत ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती. बस मिट्टी में हल्की नमी बनी रहनी चाहिए.
इस फसल में लागत का झंझट न के बराबर है. आपको बस अच्छी क्वालिटी के बीज और थोड़ी सी खाद की जरूरत होती है. चूँकि यह गर्मियों की फसल है. इसलिए इसे बहुत ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती. बस मिट्टी में हल्की नमी बनी रहनी चाहिए.
Published at : 28 Apr 2026 05:38 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Summer Season Farming Tips

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