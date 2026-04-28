अप्रैल में बुवाई और जून तक जेब में लाखों, इस फसल ने मचाया मार्केट में गदर

ककड़ी की खेती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे तैयार होने में महज 40 से 50 दिन का वक्त लगता है. जब दूसरी फसलें खेत में बढ़ने के लिए समय ले रही होती हैं. तब ककड़ी की बेलें फल देना शुरू कर देती हैं. कम समय का यह चक्र किसानों को बहुत जल्दी कैश फ्लो देता है, जो किसी भी छोटे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है.