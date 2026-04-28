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अप्रैल में बुवाई और जून तक जेब में लाखों, इस फसल ने मचाया मार्केट में गदर
Cucumber Farming Tips: सिर्फ 40-50 दिनों में मोटा मुनाफा कमाने के लिए ककड़ी की खेती आजकल मार्केट में गदर मचा रही है. अप्रैल में बुवाई करने के बाद जून तक यह फसल किसानों को लखपति बनाने का दम रखती है.
गर्मियों का सीजन आते ही मार्केट में ठंडी और ताजी सब्जियों की डिमांड एकदम से शूट कर जाती है. ऐसे में अगर आप कम समय में मोटा पैसा कमाना चाहते हैं. तो ककड़ी की खेती आपके लिए एक लॉटरी की तरह है. अप्रैल में इसकी बुवाई का सबसे सही टाइम होता है और यह इतनी फास्ट ग्रोइंग फसल है कि जून आते-आते आपकी जेब पैसों से भर सकती है.
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Published at : 28 Apr 2026 05:38 PM (IST)
Tags :Agriculture Summer Season Farming Tips
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