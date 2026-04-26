खेती के लिए अब ट्रैक्टर की जरूरत नहीं, कम बजट में आने वाले इन कृषि यंत्रों से बचाएं अपना समय और पैसा

आजकल पावर टिलर और मिनी कल्टीवेटर्स छोटे खेतों के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प बनकर उभरे हैं. अगर आपका खेत छोटा है या आप बागवानी करते हैं, तो भारी-भरकम ट्रैक्टर पर लाखों खर्च करने की जरूरत नहीं है. ये यंत्र संकरी जगहों पर भी आसानी से घूम जाते हैं और मिट्टी को गहराई तक भुरभुरा कर देते हैं.