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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरखेती के लिए अब ट्रैक्टर की जरूरत नहीं, कम बजट में आने वाले इन कृषि यंत्रों से बचाएं अपना समय और पैसा

खेती के लिए अब ट्रैक्टर की जरूरत नहीं, कम बजट में आने वाले इन कृषि यंत्रों से बचाएं अपना समय और पैसा

Agricultural Implements: किसानों के लिए अब भारी-भरकम ट्रैक्टर का खर्च पालने की जरूरत नहीं है. बाजार में अब ऐसे किफायती कृषि यंत्र आ गए हैं जो कम लागत में जुताई का काम मिनटों में निपटा देते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 26 Apr 2026 03:38 PM (IST)
Agricultural Implements: किसानों के लिए अब भारी-भरकम ट्रैक्टर का खर्च पालने की जरूरत नहीं है. बाजार में अब ऐसे किफायती कृषि यंत्र आ गए हैं जो कम लागत में जुताई का काम मिनटों में निपटा देते हैं.

खेती-किसानी के बदलते दौर में अब जरूरी नहीं कि आपके पास बड़ा ट्रैक्टर ही हो. तभी आप बेहतर जुताई कर पाएंगे. छोटे और सीमांत किसानों के लिए अब ऐसे किफायती कृषि यंत्र बाजार में आ चुके हैं. जो कम खर्च में ट्रैक्टर जैसा ही काम करते हैं. ये मशीनें न केवल आपका पैसा बचाती हैं बल्कि काम को भी आसान बनाती हैं.

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आजकल पावर टिलर और मिनी कल्टीवेटर्स छोटे खेतों के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प बनकर उभरे हैं. अगर आपका खेत छोटा है या आप बागवानी करते हैं, तो भारी-भरकम ट्रैक्टर पर लाखों खर्च करने की जरूरत नहीं है. ये यंत्र संकरी जगहों पर भी आसानी से घूम जाते हैं और मिट्टी को गहराई तक भुरभुरा कर देते हैं.
आजकल पावर टिलर और मिनी कल्टीवेटर्स छोटे खेतों के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प बनकर उभरे हैं. अगर आपका खेत छोटा है या आप बागवानी करते हैं, तो भारी-भरकम ट्रैक्टर पर लाखों खर्च करने की जरूरत नहीं है. ये यंत्र संकरी जगहों पर भी आसानी से घूम जाते हैं और मिट्टी को गहराई तक भुरभुरा कर देते हैं.
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किसान अब इन छोटे यंत्रों का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इनकी कीमत बहुत कम होती है. एक सामान्य ट्रैक्टर के मुकाबले ये मशीनें मात्र कुछ हजार रुपये में मिल जाती हैं. इन्हें चलाना इतना आसान है कि कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद अपने खेत की जुताई खुद कर सकता है.
किसान अब इन छोटे यंत्रों का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इनकी कीमत बहुत कम होती है. एक सामान्य ट्रैक्टर के मुकाबले ये मशीनें मात्र कुछ हजार रुपये में मिल जाती हैं. इन्हें चलाना इतना आसान है कि कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद अपने खेत की जुताई खुद कर सकता है.
Published at : 26 Apr 2026 03:38 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tractor Farming Tips

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