अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनUndekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन

Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन

'अनदेखी' का चौथा सीजन रिलीज हो गया है. सीरीज में हर्ष छाया ने अपनी एक्टिंग से जान डाल दी है. आइए जानते हैं कैसी बन पड़ी है 'अनदेखी 4'.

By : अमित भाटिया | Updated at : 01 May 2026 08:57 AM (IST)
Preferred Sources

'अनदेखी' एक ऐसी वेब सीरीज है जो पूरी तरह से अपने कंटेट के दम पर चली, ना कोई बड़ा स्टार, ना कोई धूम धड़ाके वाला प्रमोशन, लेकिन जिसने ये सीरीज बाय चांस भी देखी थी वो पूरी देखकर ही रुका था. अब इस सीरीज का चौथा सीजन आया है. कहने को इसे अनदेखी -द फाइनल बैटल कहा गया है. हालांकि, सीरीज देखकर समझ आएगा कि ये फाइनल है या नहीं, लेकिन ये चारों सीजन में सबसे कमजोर जरूर है.

इस सीरीज के बाकी सीजन में जो फायर नजर आती है वो यहां नहीं दिखती. परफॉर्मेंस सारे शानदार हैं लेकिन स्क्रीनप्ले और कहानी बिखरी हुई सी है. ऐसा लग रहा है कि इस सीजन को बस बनाने के लिए बनाया गया है कि चलो एक कामयाब वेब सीरीज का अगला सीजन बना दिया जाए.

कहानी

इस सीरीज की कहानी आपको तभी समझ आएगी जब आपने बाकी के सारे सीजन देखे होंगे. उसके बिना आप कहानी से कनेक्ट कर ही नहीं पाएंगे. पापाजी जेल में हैं. रिंकू को लगता है कि पापाजी ने ही उसकी बीवी को मारा है. जो रिंकू पापाजी के लिए जान देने को तैयार रहता था वो अब पापाजी की जान का दुश्मन है. कुछ और नए दुश्मन भी पैदा हो गए हैं. ऐसे में रिंकू और पापाजी की ये जंग क्या आखिर खत्म होगी. इसके लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sony LIV (@sonylivindia)

कैसी है सीरीज

ये एक एवरेज सीरीज है. जिस तरह की इंटेंसिटी इस सीरीज के बाकी सीजन में दिखी वो यहां गायब है. ये सीरीज देखकर ऐसा लगता है जैसे मेकर्स एक कामयाब फ्रेंचाइजी को बस भुनाना चाहते हैं. इसलिए ना फाइनल बैटल दिया गया है लेकिन एंड में अगले सीजन की गुंजाइश भी छोड़ दी गई है. इस बार के ट्विस्ट एंड टर्न उतना असर नहीं छोड़ते जितने इसके पुराने सीजन ने छोड़ा था.

ये भी पढ़ें- दिल्ली हाईकोर्ट से करिश्मा कपूर के बच्चों को राहत, संजय कपूर के अकाउंट फ्रीज, प्रिया कपूर नहीं बेच पाएंगी प्रपॉर्टी

इस सीरीज के फैन हैं तो हो सकता है ये सीरीज आपको ठीक-ठाक लग भी जाए लेकिन अगर आपने इस सीरीज को कोई सीजन नहीं देखा तो आपको ना ये समझ आएगी और ना ही आप इसे एन्जॉय करेंगे. सीरीज में गालियां जमकर दी गई हैं जो कि इसके सारे सीजन में हैं. इसलिए फैमिली के साथ तो नहीं देखी जा सकती. इस बार कोई ऐसा हाई मोमेंट नहीं दिखा जो आपको काफी चौंका दे. सीरीज बस चलती है. इमोशनल एंगल डालने की कोशिश जरूर की गई है लेकिन आप इमोशनली उतना कनेक्ट करते नहीं हैं.

करीब 45 -45 मिनट के 8 एपिसोड आपको कई बार बोरिंग लगते हैं. आपको लगता है सीरीज खत्म क्यों नहीं हो रही, जो कुछ खुलासे होते भी हैं वो मजा नहीं देते. पुलिस का रोल तो ऐसा है जैसे उन्हें सैलरी गुंडे ही देते हों. इस सीजन के कमजोर लगने की वजह इसके बाकी सीजन का शानदार होना भी है. इस सीरीज ने जैसा बैंचमार्क सेट किया वो ये सीजन छू नहीं पाता और इसलिए आप निराश हो जाते हैं.

एक्टिंग

इस सीरीज की जान हैं इसके एक्टर्स. हर्ष छाया ने पापाजी के रोल में जान डाल दी है. हर्ष की एक्टिंग इस सीरीज की सबसे बड़ी खूबी है. ऐसे किरदार में आपने उन्हें इसी सीरीज में देखा है. इस बार वो इमोशनल सीन्स में भी अच्छा काम कर गए हैं. हालांकि कमजोर राइटिंग के आगे उनकी एक्टिंग फीकी पड़ जाती है. सूर्या शर्मा ने रिंकू के किरदार में कमाल का काम किया है. पहले सीजन से ही वो इस किरदार को कमाल तरीके से निभाते आ रहे हैं. दिब्येंदु भट्टाचार्य ने अच्छा काम किया है लेकिन पुलिस अफसर का उनका किरदार अच्छे से लिखा नहीं गया. पुलिस को इतना कमजोर नहीं दिखाया जा सकता. वरुण बडोला ने ठीक ठाक काम किया है, बाकी के एक्टर्स ने भी अपना काम अच्छे से किया है. 

ये भी पढ़ें- Raja Shivaji box office: मराठी सिनेमा का रिकार्ड ध्वस्त करेगी रितेश की 'राजा शिवाजी', बनेगी ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म

राइटिंग एंड डायरेक्शन

आशीष आर शुक्ला ने सीरीज डायरेक्ट की है और कई लोगों ने मिलकर इसे लिखा है. इस बार राइटिंग मजेदार नहीं है. पहले सीजन के मुकाबले राइटिंग काफी कमजोर है. ऐसा लगा कि ये सीजन बस भरपाई के लिए लिखा गया. डायरेक्शन ठीक है लेकिन कमजोर राइटिंग ने सीरीज को लेवल काफी गिरा गया. 

कुल मिलाकर इस सीरीज के फैन हैं तो देख सकते हैं. 

रेटिंग- 2.5 स्टार्स

Published at : 01 May 2026 08:57 AM (IST)
Tags :
Harsh Chhaya Undekhi 4 Undekhi 4 Review
View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
देखें आज का मौसम
powered by
Accu Weather
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
मनोरंजन
माथे पर तिलक, पगड़ी और मूछें... 'राजा शिवाजी' से सलमान खान का फर्स्ट लुक हुआ वायरल
माथे पर तिलक, पगड़ी और मूछें... 'राजा शिवाजी' से सलमान खान का फर्स्ट लुक हुआ वायरल
मनोरंजन
Ek Din BO Day 1 Prediction: साई पल्लवी और जुनैद खान की 'एक दिन' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें- प्रीडिक्शन
साई पल्लवी और जुनैद खान की 'एक दिन' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें- प्रीडिक्शन
मनोरंजन
Bhooth Bangla BO Day 14: 'भूत बंगला' ने 14वें दिन भी किया कमाल, 125 करोड़ का आंकड़ा किया पार, अब 'स्काई फोर्स' का तोड़ेगी रिकॉर्ड
'भूत बंगला' ने 14वें दिन भी किया कमाल, 125 करोड़ का आंकड़ा किया पार
ABP APP ABP APP

वीडियोज

47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!

ट्रेडिंग ओपीनियन

श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसर
श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसरकुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड
गंगा एक्सप्रेसवे: आलू से आंवला तक...यूपी के वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का संकल्प पथ
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ब्राउन बॉय इंडियन, मैं तुम्हारी बॉस हूं, तुमने मेरे साथ संबंध नहीं बनाए तो...', जेपी मॉर्गन की महिला अधिकारी पर गंभीर आरोप
'ब्राउन बॉय इंडियन, मैं तुम्हारी बॉस हूं, तुमने मेरे साथ संबंध नहीं बनाए तो...', जेपी मॉर्गन की महिला अधिकारी पर गंभीर आरोप
बिहार
यूपी चुनाव में ताल ठोकेंगे चिराग पासवान! भदोही पहुंचे LJP सांसद अरुण भारती ने बनाई रणनीति
यूपी चुनाव में ताल ठोकेंगे चिराग पासवान! भदोही पहुंचे LJP सांसद अरुण भारती ने बनाई रणनीति
इंडिया
यूपी-बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें कहां गिरेंगे ओले
यूपी-बिहार समेत 11 राज्यों में तेज बारिश और आंधी की चेतावनी, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें कहां गिरेंगे ओले
क्रिकेट
Watch: विराट कोहली ने खोया आपा, अंपायर से भिड़े; रजत पाटीदार के विकेट से थे नाराज
Watch: विराट कोहली ने खोया आपा, अंपायर से भिड़े; रजत पाटीदार के विकेट से थे नाराज
बॉलीवुड
Ek Din BO Day 1 Prediction: साई पल्लवी और जुनैद खान की 'एक दिन' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें- प्रीडिक्शन
साई पल्लवी और जुनैद खान की 'एक दिन' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें- प्रीडिक्शन
विश्व
US President Trump: ईरान के खिलाफ सैन्य संघर्ष को जंग मानने को तैयार नहीं ट्रंप, बताया अब आगे क्या करने वाले हैं?
ईरान के खिलाफ सैन्य संघर्ष को जंग मानने को तैयार नहीं ट्रंप, बताया अब आगे क्या करने वाले हैं?
एग्रीकल्चर
मखाना के खेती का खर्च सरकार उठाएगी, इस सरकारी स्कीम में मिलेगा फायदा
मखाना के खेती का खर्च सरकार उठाएगी, इस सरकारी स्कीम में मिलेगा फायदा
शिक्षा
क्या 1 मई को मजदूर दिवस पर भी रहती है स्कूलों की छुट्टी? जानें अपने राज्य का हिसाब
क्या 1 मई को मजदूर दिवस पर भी रहती है स्कूलों की छुट्टी? जानें अपने राज्य का हिसाब
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
Embed widget