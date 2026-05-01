Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक

विराट कोहली IPL 2026 में शानदार फॉर्म में हैं, वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर है. RCB का अगला मैच लखनऊ में है, लेकिन कोहली अपनी टीम से अलग होकर मुंबई पहुंच गए हैं.