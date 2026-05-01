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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीआईपीएल 2026Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक

Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक

RCB का अगला मैच लखनऊ में है, लेकिन विराट कोहली अपनी टीम से अलग मुंबई पहुंचे हैं. एयरपोर्ट पर उनका स्टाइलिश देखने को मिला. दरअसल आज उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma Birthday) का जन्मदिन है.

By : शिवम  | Updated at : 01 May 2026 10:49 AM (IST)
RCB का अगला मैच लखनऊ में है, लेकिन विराट कोहली अपनी टीम से अलग मुंबई पहुंचे हैं. एयरपोर्ट पर उनका स्टाइलिश देखने को मिला. दरअसल आज उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma Birthday) का जन्मदिन है.

Virat Kohli Airport Look

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विराट कोहली मुंबई पहुंच गए हैं. वह गुरुवार को अहमदाबाद में थे, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस के साथ था.
विराट कोहली मुंबई पहुंच गए हैं. वह गुरुवार को अहमदाबाद में थे, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस के साथ था.
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विराट कोहली IPL 2026 में शानदार फॉर्म में हैं, वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर है. RCB का अगला मैच लखनऊ में है, लेकिन कोहली अपनी टीम से अलग होकर मुंबई पहुंच गए हैं.
विराट कोहली IPL 2026 में शानदार फॉर्म में हैं, वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर है. RCB का अगला मैच लखनऊ में है, लेकिन कोहली अपनी टीम से अलग होकर मुंबई पहुंच गए हैं.
Published at : 01 May 2026 10:49 AM (IST)
Tags :
Anushka Sharma Birthday Virat Kohli Wife RCB VIRAT KOHLI IPL 2026

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