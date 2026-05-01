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Pics: अनुष्का शर्मा के जन्मदिन के लिए मुंबई पहुंचे विराट कोहली, एयरपोर्ट पर दिखा डैशिंग लुक
RCB का अगला मैच लखनऊ में है, लेकिन विराट कोहली अपनी टीम से अलग मुंबई पहुंचे हैं. एयरपोर्ट पर उनका स्टाइलिश देखने को मिला. दरअसल आज उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma Birthday) का जन्मदिन है.
Virat Kohli Airport Look
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Published at : 01 May 2026 10:49 AM (IST)
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