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गेहूं के बाद लगाएं ये 4 फसलें, कम लागत में जमीन बनेगी सोना और मुनाफा होगा दोगुना
Farming Tips: गेहूं की कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में कम समय और कम पानी में तैयार होने वाली ये फसलें न सिर्फ जमीन को उपजाऊ बनाती हैं. बल्कि किसानों को कमाई का शानदार मौका भी देती हैं.
गेहूं की कटाई के बाद अक्सर किसान भाई अपने खेतों को खाली छोड़ देते हैं. लेकिन यह समय जमीन की सेहत सुधारने और एक्स्ट्रा कमाई के लिए सबसे बेस्ट है. अगर आप सही फसलों का चुनाव करते हैं. तो मिट्टी की खोई हुई ताकत वापस आ जाती है. इससे अगली फसल की पैदावार भी बढ़िया मिलती है.
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Published at : 29 Apr 2026 04:56 PM (IST)
Tags :Agriculture Farming Wheat Crop Farming Tips
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