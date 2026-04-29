गेहूं के बाद लगाएं ये 4 फसलें, कम लागत में जमीन बनेगी सोना और मुनाफा होगा दोगुना

मूंग की खेती करना एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला है क्योंकि यह फसल मात्र 60 से 65 दिनों में पककर तैयार हो जाती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी जड़ें मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करती हैं. इससे खेत को नेचुरल खाद मिल जाती है और अगली फसल में यूरिया की जरूरत कम पड़ती है.