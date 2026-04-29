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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरगेहूं के बाद लगाएं ये 4 फसलें, कम लागत में जमीन बनेगी सोना और मुनाफा होगा दोगुना

गेहूं के बाद लगाएं ये 4 फसलें, कम लागत में जमीन बनेगी सोना और मुनाफा होगा दोगुना

Farming Tips: गेहूं की कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में कम समय और कम पानी में तैयार होने वाली ये फसलें न सिर्फ जमीन को उपजाऊ बनाती हैं. बल्कि किसानों को कमाई का शानदार मौका भी देती हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 29 Apr 2026 05:01 PM (IST)
Farming Tips: गेहूं की कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में कम समय और कम पानी में तैयार होने वाली ये फसलें न सिर्फ जमीन को उपजाऊ बनाती हैं. बल्कि किसानों को कमाई का शानदार मौका भी देती हैं.

गेहूं की कटाई के बाद अक्सर किसान भाई अपने खेतों को खाली छोड़ देते हैं. लेकिन यह समय जमीन की सेहत सुधारने और एक्स्ट्रा कमाई के लिए सबसे बेस्ट है. अगर आप सही फसलों का चुनाव करते हैं. तो मिट्टी की खोई हुई ताकत वापस आ जाती है. इससे अगली फसल की पैदावार भी बढ़िया मिलती है.

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इस खाली समय में ऐसी फसलें लगानी चाहिए जो कम समय में तैयार हो जाएं और जिनकी लागत भी न्यूनतम हो. मूंग, उड़द और ढैंचा जैसी फसलें इस मामले में जादुई काम करती हैं. ये फसलें न केवल आपकी जेब भरती हैं. बल्कि खेत की उर्वरक शक्ति को भी कई गुना बढ़ा देती हैं.
इस खाली समय में ऐसी फसलें लगानी चाहिए जो कम समय में तैयार हो जाएं और जिनकी लागत भी न्यूनतम हो. मूंग, उड़द और ढैंचा जैसी फसलें इस मामले में जादुई काम करती हैं. ये फसलें न केवल आपकी जेब भरती हैं. बल्कि खेत की उर्वरक शक्ति को भी कई गुना बढ़ा देती हैं.
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मूंग की खेती करना एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला है क्योंकि यह फसल मात्र 60 से 65 दिनों में पककर तैयार हो जाती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी जड़ें मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करती हैं. इससे खेत को नेचुरल खाद मिल जाती है और अगली फसल में यूरिया की जरूरत कम पड़ती है.
मूंग की खेती करना एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला है क्योंकि यह फसल मात्र 60 से 65 दिनों में पककर तैयार हो जाती है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी जड़ें मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करती हैं. इससे खेत को नेचुरल खाद मिल जाती है और अगली फसल में यूरिया की जरूरत कम पड़ती है.
Published at : 29 Apr 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Wheat Crop Farming Tips

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