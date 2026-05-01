लू के थपेड़ों से बचेगा आपका बकरी पालन बिजनेस, आजमाएं हरा चारा खिलाने का ये देसी फार्मूला

Goat Farming Tips: गर्मियों के मौसम में जब लू के थपेड़े चलते हैं. तो इंसान ही नहीं पशुओं का भी हाल बेहाल हो जाता है. बकरी पालकों के लिए यह समय काफी चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि गर्मी की वजह से बकरियां चारा कम कर देती हैं और उनकी सेहत गिरने लगती है. खासकर हरा चारा जो उनकी डाइट का सबसे जरूरी हिस्सा है.

वह धूप में जल्दी सूख जाता है या उसकी कमी हो जाती है. ऐसे में अगर आप पुराने ढर्रे पर ही चलते रहे तो बिजनेस में नुकसान तय है. लेकिन घबराने की बात नहीं है. क्योंकि हमारे पास एक ऐसा धांसू देसी फॉर्मूला है जो न केवल हरा चारा उपलब्ध कराएगा बल्कि आपकी बकरियों को लू से भी बचाएगा.

बिना मिट्टी का हरा चारा

गर्मी के मौसम में जब खेतों में घास सूख जाती है. तब आप हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का देसी वर्जन अपना सकते हैं. इसमें आपको किसी महंगी मशीन की जरूरत नहीं है. बस ट्रे या बांस की टोकरियों में अनाज को भिगोकर रखना होता है.

सिर्फ पानी के छिड़काव से 7 से 8 दिनों के अंदर 10-12 इंच लंबा हरा और पौष्टिक चारा तैयार हो जाता है.

यह चारा प्रोटीन और एंजाइम्स से भरपूर होता है जो बकरियों की इम्यूनिटी बढ़ाने में काफी मदद करता है.

इसे आप घर के अंदर किसी ठंडी जगह पर आसानी से उगा सकते हैं जिससे चारे की क्वालिटी बनी रहती है.

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बकरियों के लिए गर्मियों का सुपरफूड

बकरियों को लू से बचाने और उनका वजन बरकरार रखने के लिए अजोला एक जादुई चारा साबित हो सकता है. यह पानी की सतह पर उगने वाली एक फर्न है जिसे आप अपने फार्म के किसी कोने में छोटा सा गड्ढा बनाकर या प्लास्टिक टैंक में उगा सकते हैं.

अजोला में प्रोटीन और खनिज बहुत ज्यादा होते हैं जो बकरियों की ग्रोथ के लिए किसी टॉनिक जैसा काम करते हैं.

यह पानी में उगता है इसलिए इसे खिलाने से बकरियों के शरीर में पानी की कमी नहीं होती और वे अंदर से ठंडी रहती हैं.

यह बकरी पालन के खर्चे को कम करने और मुनाफे को बढ़ाने का सबसे सस्ता और टिकाऊ जुगाड़ है.

इन बातों का रखें ध्यान

लू से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप बकरियों की चराई का टाइम-टेबल बदल दें. दोपहर की कड़क धूप में उन्हें बाहर ले जाने की गलती बिल्कुल न करें; इसके बजाय सुबह जल्दी और शाम को सूरज ढलने के बाद ही चराई कराएं.

दोपहर के समय उन्हें छायादार जगह पर रखें और पीने के पानी में थोड़ा गुड़ या नमक मिलाएं ताकि इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस बना रहे.

सूखे चारे को थोड़ा पानी छिड़क कर खिलाएं ताकि वह आसानी से पच सके और बकरी को कब्ज या गैस की समस्या न हो.

ये छोटी-छोटी बातें और सावधानी आपके बकरी पालन बिजनेस को गर्मियों के इस सीजन में भी सुपरहिट बना देंगी.

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