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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरलू के थपेड़ों से बचेगा आपका बकरी पालन बिजनेस, आजमाएं हरा चारा खिलाने का ये देसी फार्मूला

लू के थपेड़ों से बचेगा आपका बकरी पालन बिजनेस, आजमाएं हरा चारा खिलाने का ये देसी फार्मूला

Goat Farming Tips: भीषण गर्मी और लू के दौरान बकरियों की सेहत बनाए रखने के लिए हरा चारा सबसे जरूरी है. हाइड्रोपोनिक्स और अजोला जैसी देसी तकनीकों से आप घर पर ही ठंडा और पौष्टिक चारा तैयार कर सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 01 May 2026 08:29 AM (IST)
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Goat Farming Tips: गर्मियों के मौसम में जब लू के थपेड़े चलते हैं. तो इंसान ही नहीं पशुओं का भी हाल बेहाल हो जाता है. बकरी पालकों के लिए यह समय काफी चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि गर्मी की वजह से बकरियां चारा कम कर देती हैं और उनकी सेहत गिरने लगती है. खासकर हरा चारा जो उनकी डाइट का सबसे जरूरी हिस्सा है.

वह धूप में जल्दी सूख जाता है या उसकी कमी हो जाती है. ऐसे में अगर आप पुराने ढर्रे पर ही चलते रहे तो बिजनेस में नुकसान तय है. लेकिन घबराने की बात नहीं है. क्योंकि हमारे पास एक ऐसा धांसू देसी फॉर्मूला है जो न केवल हरा चारा उपलब्ध कराएगा बल्कि आपकी बकरियों को लू से भी बचाएगा.

बिना मिट्टी का हरा चारा

गर्मी के मौसम में जब खेतों में घास सूख जाती है. तब आप हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का देसी वर्जन अपना सकते हैं. इसमें आपको किसी महंगी मशीन की जरूरत नहीं है. बस ट्रे या बांस की टोकरियों में अनाज को भिगोकर रखना होता है.

  • सिर्फ पानी के छिड़काव से 7 से 8 दिनों के अंदर 10-12 इंच लंबा हरा और पौष्टिक चारा तैयार हो जाता है.
  • यह चारा प्रोटीन और एंजाइम्स से भरपूर होता है जो बकरियों की इम्यूनिटी बढ़ाने में काफी मदद करता है.

इसे आप घर के अंदर किसी ठंडी जगह पर आसानी से उगा सकते हैं जिससे चारे की क्वालिटी बनी रहती है.

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बकरियों के लिए गर्मियों का सुपरफूड

बकरियों को लू से बचाने और उनका वजन बरकरार रखने के लिए अजोला एक जादुई चारा साबित हो सकता है. यह पानी की सतह पर उगने वाली एक फर्न है जिसे आप अपने फार्म के किसी कोने में छोटा सा गड्ढा बनाकर या प्लास्टिक टैंक में उगा सकते हैं.

  • अजोला में प्रोटीन और खनिज बहुत ज्यादा होते हैं जो बकरियों की ग्रोथ के लिए किसी टॉनिक जैसा काम करते हैं.
  • यह पानी में उगता है इसलिए इसे खिलाने से बकरियों के शरीर में पानी की कमी नहीं होती और वे अंदर से ठंडी रहती हैं.

यह बकरी पालन के खर्चे को कम करने और मुनाफे को बढ़ाने का सबसे सस्ता और टिकाऊ जुगाड़ है.

इन बातों का रखें ध्यान

लू से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप बकरियों की चराई का टाइम-टेबल बदल दें. दोपहर की कड़क धूप में उन्हें बाहर ले जाने की गलती बिल्कुल न करें; इसके बजाय सुबह जल्दी और शाम को सूरज ढलने के बाद ही चराई कराएं.

  • दोपहर के समय उन्हें छायादार जगह पर रखें और पीने के पानी में थोड़ा गुड़ या नमक मिलाएं ताकि इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस बना रहे.
  • सूखे चारे को थोड़ा पानी छिड़क कर खिलाएं ताकि वह आसानी से पच सके और बकरी को कब्ज या गैस की समस्या न हो.

ये छोटी-छोटी बातें और सावधानी आपके बकरी पालन बिजनेस को गर्मियों के इस सीजन में भी सुपरहिट बना देंगी.

यह भी पढ़ें: एक खेत में पीले तरबूज से लेकर सफेद करेले तक उगा रहा यह किसान, इस तकनीक से खूब छाप रहा नोट

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 01 May 2026 08:29 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Goat Farming Tips Goat Farming
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