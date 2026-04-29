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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरएक बकरी के साथ पांच मुर्गियां, इस तरीके से करेंगे पशुपालन तो आधी रह जाएगी लागत, मुनाफा डबल

एक बकरी के साथ पांच मुर्गियां, इस तरीके से करेंगे पशुपालन तो आधी रह जाएगी लागत, मुनाफा डबल

Animal Husbandry Tips: पशुपालन में एक बकरी के साथ पांच मुर्गियां पालने का यह तरीका लागत घटाने और मुनाफा बढ़ाने का एकदम सही जरिया है. कम निवेश में ज्यादा कमाई चाहने वाले किसान इसे आजमा सकते है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 29 Apr 2026 01:38 PM (IST)
Animal Husbandry Tips: पशुपालन में एक बकरी के साथ पांच मुर्गियां पालने का यह तरीका लागत घटाने और मुनाफा बढ़ाने का एकदम सही जरिया है. कम निवेश में ज्यादा कमाई चाहने वाले किसान इसे आजमा सकते है.

खेती और पशुपालन में आजकल मुनाफा कमाना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है क्योंकि लागत लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे में इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी एकीकृत पशुपालन का तरीका किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है. इस तकनीक में एक ही छत के नीचे अलग-अलग जीवों को पालकर खर्च कम और कमाई को दोगुना किया जाता है.

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अगर आप कम निवेश में ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो एक बकरी के साथ पांच मुर्गियां पालने का फॉर्मूला सबसे बेस्ट है. यह एक ऐसा मॉडल है जिसमें संसाधनों का पूरी तरह इस्तेमाल होता है और वेस्टेज लगभग जीरो हो जाती है. छोटे किसानों और युवाओं के लिए यह बिजनेस आइडिया आजकल काफी पॉपुलर और फायदेमंद साबित हो रहा है.
अगर आप कम निवेश में ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो एक बकरी के साथ पांच मुर्गियां पालने का फॉर्मूला सबसे बेस्ट है. यह एक ऐसा मॉडल है जिसमें संसाधनों का पूरी तरह इस्तेमाल होता है और वेस्टेज लगभग जीरो हो जाती है. छोटे किसानों और युवाओं के लिए यह बिजनेस आइडिया आजकल काफी पॉपुलर और फायदेमंद साबित हो रहा है.
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इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बकरी और मुर्गियां एक-दूसरे के पूरक बन जाते हैं. बकरी के रहने वाली जगह और उसके खाने के बचे हुए हिस्सों का इस्तेमाल मुर्गियां आसानी से कर लेती हैं. इससे चारे की बर्बादी रुकती है और आपको मुर्गियों के दाने पर अलग से ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है.
इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बकरी और मुर्गियां एक-दूसरे के पूरक बन जाते हैं. बकरी के रहने वाली जगह और उसके खाने के बचे हुए हिस्सों का इस्तेमाल मुर्गियां आसानी से कर लेती हैं. इससे चारे की बर्बादी रुकती है और आपको मुर्गियों के दाने पर अलग से ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है.
Published at : 29 Apr 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Animal Husbandry Farming Tips Farming News

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