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एक बकरी के साथ पांच मुर्गियां, इस तरीके से करेंगे पशुपालन तो आधी रह जाएगी लागत, मुनाफा डबल
Animal Husbandry Tips: पशुपालन में एक बकरी के साथ पांच मुर्गियां पालने का यह तरीका लागत घटाने और मुनाफा बढ़ाने का एकदम सही जरिया है. कम निवेश में ज्यादा कमाई चाहने वाले किसान इसे आजमा सकते है.
खेती और पशुपालन में आजकल मुनाफा कमाना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है क्योंकि लागत लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे में इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी एकीकृत पशुपालन का तरीका किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है. इस तकनीक में एक ही छत के नीचे अलग-अलग जीवों को पालकर खर्च कम और कमाई को दोगुना किया जाता है.
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Published at : 29 Apr 2026 01:38 PM (IST)
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