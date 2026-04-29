एक बकरी के साथ पांच मुर्गियां, इस तरीके से करेंगे पशुपालन तो आधी रह जाएगी लागत, मुनाफा डबल

अगर आप कम निवेश में ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो एक बकरी के साथ पांच मुर्गियां पालने का फॉर्मूला सबसे बेस्ट है. यह एक ऐसा मॉडल है जिसमें संसाधनों का पूरी तरह इस्तेमाल होता है और वेस्टेज लगभग जीरो हो जाती है. छोटे किसानों और युवाओं के लिए यह बिजनेस आइडिया आजकल काफी पॉपुलर और फायदेमंद साबित हो रहा है.