एक दिन में कितना दूध देती है बकरी के साइज वाली गाय, कितने रुपये लीटर होती है इसकी कीमत?

Vechur Cow: आजकल डेयरी फार्मिंग के वर्ल्ड में एक नया ट्रेंड काफी वायरल हो रहा है और वह है बकरी के साइज वाली गाय यानी वेचुर गाय (Vechur Cow). इस गाय को दुनिया की सबसे छोटी ब्रीड माना जाता है. जो दिखने में तो किसी बकरी जैसी ही लगती है. लेकिन इसका फायदा बहुत बड़ा है. अगर हम मॉडर्न फार्मिंग की बात करें.

तो कम जगह और लो मेंटेनेंस में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए यह गाय बेस्ट ऑप्शन साबित हो रही है. अर्बन और रूरल दोनों इलाकों के लोग अब इस नन्हीं गाय की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. क्योंकि इसकी देखभाल करना बहुत आसान है और इसके दूध की क्वालिटी किसी भी आम गाय से कहीं ज्यादा बेहतर होती है.

इतना दूध देती है वेचुर गाय

जब बात दूध की आती है. तो यह सवाल सबसे पहले माइंड में आता है कि आखिर इतनी छोटी सी गाय कितना दूध दे सकती है. वेचुर गाय औसतन एक दिन में लगभग 2 से 3 लीटर तक दूध देती है. सुनने में यह क्वांटिटी भले ही कम लगे. लेकिन इसकी क्वालिटी और हेल्थ बेनेफिट्स किसी भी रेगुलर गाय के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं.

इस गाय का दूध काफी रिच होता है और इसमें औषधीय गुण यानी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं.

इसके दूध में फैट ग्लोब्यूल्स का साइज बहुत छोटा होता है. जिससे इसे डाइजेस्ट करना बहुत आसान होता है और यह बच्चों के लिए सुपरफूड जैसा है.

खास बात यह है कि इसे पालने के लिए आपको किसी बड़े फार्म हाउस की जरूरत नहीं है. इसे घर के बैकयार्ड में भी आसानी से मैनेज किया जा सकता है.

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क्या है इसके दूध की कीमत?

इस गाय के दूध की कीमत सुनकर आप हैरान हो सकते हैं क्योंकि यह आम दूध से कई गुना महंगी बिकती है. मार्केट में वेचुर गाय का दूध लगभग 80 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रति लीटर तक बिकता है. जो इसे एक प्रीमियम प्रोडक्ट बनाता है. इसकी हाई डिमांड का कारण इसमें मौजूद A2 बीटा-केसीन प्रोटीन है. जिसे सेहत के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है.

इसके दूध के साथ-साथ इसका घी भी मार्केट में काफी डिमांड में रहता है, जिसकी कीमत हजारों रुपये प्रति किलो तक जाती है.

इस ब्रीड की गाय खरीदने के लिए भी आपको अच्छी खासी रकम इन्वेस्ट करनी पड़ सकती है. क्योंकि यह एक रेयर ब्रीड है.

अगर आप कम इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न वाला कोई एग्री-बिजनेस देख रहे हैं, तो इन छोटी गायों का पालन करना एक स्मार्ट और मॉडर्न चॉइस हो सकता है.

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