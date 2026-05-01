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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरएक दिन में कितना दूध देती है बकरी के साइज वाली गाय, कितने रुपये लीटर होती है इसकी कीमत?

एक दिन में कितना दूध देती है बकरी के साइज वाली गाय, कितने रुपये लीटर होती है इसकी कीमत?

Vechur Cow: बकरी के साइज वाली वेचुर गाय न सिर्फ कम जगह में फिट हो जाती है, बल्कि इसका हाई-क्वालिटी दूध भी प्रीमियम प्राइस पर बिकता है. जान लीजिए पूरी खबर.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 01 May 2026 11:51 AM (IST)
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Vechur Cow: आजकल डेयरी फार्मिंग के वर्ल्ड में एक नया ट्रेंड काफी वायरल हो रहा है और वह है बकरी के साइज वाली गाय यानी वेचुर गाय (Vechur Cow). इस गाय को दुनिया की सबसे छोटी ब्रीड माना जाता है. जो दिखने में तो किसी बकरी जैसी ही लगती है. लेकिन इसका फायदा बहुत बड़ा है. अगर हम मॉडर्न फार्मिंग की बात करें. 

तो कम जगह और लो मेंटेनेंस में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए यह गाय बेस्ट ऑप्शन साबित हो रही है. अर्बन और रूरल दोनों इलाकों के लोग अब इस नन्हीं गाय की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. क्योंकि इसकी देखभाल करना बहुत आसान है और इसके दूध की क्वालिटी किसी भी आम गाय से कहीं ज्यादा बेहतर होती है.

इतना दूध देती है वेचुर गाय 

जब बात दूध की आती है. तो यह सवाल सबसे पहले माइंड में आता है कि आखिर इतनी छोटी सी गाय कितना दूध दे सकती है. वेचुर गाय औसतन एक दिन में लगभग 2 से 3 लीटर तक दूध देती है. सुनने में यह क्वांटिटी भले ही कम लगे. लेकिन इसकी क्वालिटी और हेल्थ बेनेफिट्स किसी भी रेगुलर गाय के मुकाबले बहुत ज्यादा हैं.

  • इस गाय का दूध काफी रिच होता है और इसमें औषधीय गुण यानी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं.
  • इसके दूध में फैट ग्लोब्यूल्स का साइज बहुत छोटा होता है. जिससे इसे डाइजेस्ट करना बहुत आसान होता है और यह बच्चों के लिए सुपरफूड जैसा है.

खास बात यह है कि इसे पालने के लिए आपको किसी बड़े फार्म हाउस की जरूरत नहीं है. इसे घर के बैकयार्ड में भी आसानी से मैनेज किया जा सकता है.

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क्या है इसके दूध की कीमत?

इस गाय के दूध की कीमत सुनकर आप हैरान हो सकते हैं क्योंकि यह आम दूध से कई गुना महंगी बिकती है. मार्केट में वेचुर गाय का दूध लगभग 80 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रति लीटर तक बिकता है. जो इसे एक प्रीमियम प्रोडक्ट बनाता है. इसकी हाई डिमांड का कारण इसमें मौजूद A2 बीटा-केसीन प्रोटीन है. जिसे सेहत के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है.

  • इसके दूध के साथ-साथ इसका घी भी मार्केट में काफी डिमांड में रहता है, जिसकी कीमत हजारों रुपये प्रति किलो तक जाती है.
  • इस ब्रीड की गाय खरीदने के लिए भी आपको अच्छी खासी रकम इन्वेस्ट करनी पड़ सकती है. क्योंकि यह एक रेयर ब्रीड है.

अगर आप कम इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न वाला कोई एग्री-बिजनेस देख रहे हैं, तो इन छोटी गायों का पालन करना एक स्मार्ट और मॉडर्न चॉइस हो सकता है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 01 May 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Cow Milk Production Farming News
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