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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरइस तरह करें अरहर की खेती, 20 गुना ज्यादा तक होगी फसल

इस तरह करें अरहर की खेती, 20 गुना ज्यादा तक होगी फसल

Pigeon Pea Cultivation Tips: अरहर की खेती में आप बुवाई के पैटर्न और टाइमिंग इन बदलावों को आजमा कर पैदावार में 20% तक का जबरदस्त इजाफा कर सकते हैं है. जान लीजिए क्या हैं ये बदलाव.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 01 May 2026 11:03 AM (IST)
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Pigeon Pea Cultivation Tips: अरहर की खेती भारत के किसानों के लिए हमेशा से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा है. लेकिन पुराने तरीकों को बदलने का वक्त आ गया है. अब इस खेती से किसान अपनी इनकम में जबरदस्त इजाफा कर सकते हैं. आज के दौर में जब क्लाइमेट चेंज और कम होते रिसोर्सेज की चुनौती सामने है. तब खेती की इस तकनीक को अपनाना बेहद जरूरी हो गया है.

इसके मुताबिक अरहर बोने के पैटर्न और टाइमिंग में मामूली सा बदलाव करके न सिर्फ सॉइल हेल्थ सुधारी जा सकती है. बल्कि प्रोडक्शन को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है. यह तकनीक उन किसानों के लिए मुनाफे वाली साबित हो रही है जो पुराने ढर्रे से हटकर कुछ नया और ज्यादा मुनाफे वाला करना चाहते हैं. आप भी जान लें पूरा तरीका.

ऐसे करें अरहर की खेती

इस नई तकनीक के तहत अरहर की बुवाई के लिए पौधों की दूरी और लाइनों के बीच के गैप पर विशेष ध्यान देना होता है. पहले किसान बीजों को काफी पास-पास बोते थे. जिससे पौधों को पर्याप्त न्यूट्रिशन और सनलाइट नहीं मिल पाती थी. रिसर्च बताती है कि अगर अरहर को बेड प्लांटिंग या चौड़ी कतारों में लगाया जाए. तो पौधों की जड़ों का विकास बेहतर होता है.  

  • बुवाई के समय मिट्टी की नमी का ध्यान रखना और हाई-क्वालिटी बीजों का सिलेक्शन करना सबसे अहम है. 
  • सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम का यूज और समय पर निराई-गुड़ाई करने से फसल को बीमारियों से बचाया जा सकता है.  

इंटर-क्रॉपिंग यानी अरहर के साथ दूसरी छोटी फसलें उगाकर किसान अपनी जमीन का मैक्सिमम यूज कर सकते हैं. जिससे लागत कम और प्रॉफिट ज्यादा होता है.

यह भी पढ़ें: मखाना के खेती का खर्च सरकार उठाएगी, इस सरकारी स्कीम में मिलेगा फायदा  

20 गुना ज्यादा तक होगी फसल

अरहर की बुवाई के तरीके में किए गए इस मामूली से बदलाव की वजह से अरहर की पैदावार में 20 परसेंट तक की सीधी बढ़ोतरी देखी गई है. यह कोई छोटा आंकड़ा नहीं है. क्योंकि इससे किसानों की नेट सेविंग्स काफी बढ़ जाती है. सही स्पेसिंग और मैनेजमेंट से पौधों में फलियों की संख्या बढ़ती है और दानों की क्वालिटी भी बेहतर होती है.  

  • जब फसल को एयर और लाइट सही मात्रा में मिलती है, तो वह कीड़ों के हमले के प्रति ज्यादा रेजिस्टेंट बन जाती है. 
  • इस मॉडर्न तरीके को अपनाकर किसान न केवल अपनी फसल की क्वालिटी सुधार सकते हैं. बल्कि मार्केट में बेस्ट प्राइस भी ले सकते हैं.  

यह 20 परसेंट का इजाफा खेती को एक घाटे के सौदे से निकालकर मुनाफे की ओर ले जाएगा.

यह भी पढ़ें: लू के थपेड़ों से बचेगा आपका बकरी पालन बिजनेस, आजमाएं हरा चारा खिलाने का ये देसी फार्मूला

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 01 May 2026 11:03 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Pigeon Pea Farming News
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