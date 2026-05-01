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Lemon Ice Tea Recipe: घर में कैसे बनाएं टेस्टी लेमन आइस टी? हर कोई करेगा आपकी तारीफ
Lemon Ice Tea Recipe: अगर आप कुछ हेल्दी, रिफ्रेशिंग और घर पर आसानी से बनने वाला ड्रिंक ढूंढ रहे हैं तो लेमन आइस टी एक बेहतरीन ऑप्शन है. चलिए बताते हैं इसे बनाने का तरीका.
गर्मियों का मौसम आते ही शरीर को ठंडक देने वाली चीजों की जरूरत बढ़ जाती है. पसीना, थकान और धूप से बचने के लिए लोग अक्सर ठंडे ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं. ऐसे में अगर आप कुछ हेल्दी, रिफ्रेशिंग और घर पर आसानी से बनने वाला ड्रिंक ढूंढ रहे हैं, तो लेमन आइस टी एक बेहतरीन ऑप्शन है. यह एक ऐसी ठंडी चाय है जिसमें नींबू की खटास, चाय की हल्की खुशबू और पुदीने की ताजगी मिलकर एक शानदार टेस्ट देती है. खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता और यह बाजार जैसी टेस्टी भी बन जाती है. अगर घर पर मेहमान आए हों तो आप उन्हें यह ड्रिंक जरूर सर्व कर सकते हैं, वो आपकी तारीफ जरूर करेंगे. तो आइए जानते हैं कि घर में टेस्टी लेमन आइस टी कैसे बनाएं.
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Published at : 01 May 2026 10:55 AM (IST)
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