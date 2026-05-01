लेमन आइस टी बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है. इसके लिए सिर्फ कुछ सामान्य चीजें चाहिए जैसे 1 लीटर पानी, 1 छोटा चम्मच काली चाय पत्ती या टी बैग, टेस्ट के अनुसार 2 चम्मच चीनी, 1 या 2 नींबू, 8-10 पुदीने की पत्तियां और 10-15 आइस क्यूब्स, ये सारी चीजें मिलकर एक ठंडी, ताजगी भरी और टेस्टी लेमन आइस टी तैयार करने में मदद करती हैं, जिसे आप गर्मियों में आसानी से घर पर बना सकते हैं.