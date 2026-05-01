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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीफूडLemon Ice Tea Recipe: घर में कैसे बनाएं टेस्टी लेमन आइस टी? हर कोई करेगा आपकी तारीफ

Lemon Ice Tea Recipe: घर में कैसे बनाएं टेस्टी लेमन आइस टी? हर कोई करेगा आपकी तारीफ

Lemon Ice Tea Recipe: अगर आप कुछ हेल्दी, रिफ्रेशिंग और घर पर आसानी से बनने वाला ड्रिंक ढूंढ रहे हैं तो लेमन आइस टी एक बेहतरीन ऑप्शन है. चलिए बताते हैं इसे बनाने का तरीका.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 01 May 2026 10:55 AM (IST)
Lemon Ice Tea Recipe: अगर आप कुछ हेल्दी, रिफ्रेशिंग और घर पर आसानी से बनने वाला ड्रिंक ढूंढ रहे हैं तो लेमन आइस टी एक बेहतरीन ऑप्शन है. चलिए बताते हैं इसे बनाने का तरीका.

गर्मियों का मौसम आते ही शरीर को ठंडक देने वाली चीजों की जरूरत बढ़ जाती है. पसीना, थकान और धूप से बचने के लिए लोग अक्सर ठंडे ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं. ऐसे में अगर आप कुछ हेल्दी, रिफ्रेशिंग और घर पर आसानी से बनने वाला ड्रिंक ढूंढ रहे हैं, तो लेमन आइस टी एक बेहतरीन ऑप्शन है. यह एक ऐसी ठंडी चाय है जिसमें नींबू की खटास, चाय की हल्की खुशबू और पुदीने की ताजगी मिलकर एक शानदार टेस्ट देती है. खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता और यह बाजार जैसी टेस्टी भी बन जाती है. अगर घर पर मेहमान आए हों तो आप उन्हें यह ड्रिंक जरूर सर्व कर सकते हैं, वो आपकी तारीफ जरूर करेंगे. तो आइए जानते हैं कि घर में टेस्टी लेमन आइस टी कैसे बनाएं.

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लेमन आइस टी बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है. इसके लिए सिर्फ कुछ सामान्य चीजें चाहिए जैसे 1 लीटर पानी, 1 छोटा चम्मच काली चाय पत्ती या टी बैग, टेस्ट के अनुसार 2 चम्मच चीनी, 1 या 2 नींबू, 8-10 पुदीने की पत्तियां और 10-15 आइस क्यूब्स, ये सारी चीजें मिलकर एक ठंडी, ताजगी भरी और टेस्टी लेमन आइस टी तैयार करने में मदद करती हैं, जिसे आप गर्मियों में आसानी से घर पर बना सकते हैं.
लेमन आइस टी बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है. इसके लिए सिर्फ कुछ सामान्य चीजें चाहिए जैसे 1 लीटर पानी, 1 छोटा चम्मच काली चाय पत्ती या टी बैग, टेस्ट के अनुसार 2 चम्मच चीनी, 1 या 2 नींबू, 8-10 पुदीने की पत्तियां और 10-15 आइस क्यूब्स, ये सारी चीजें मिलकर एक ठंडी, ताजगी भरी और टेस्टी लेमन आइस टी तैयार करने में मदद करती हैं, जिसे आप गर्मियों में आसानी से घर पर बना सकते हैं.
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घर में टेस्टी लेमन आइस टी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी गर्म करें. जब पानी उबलने लगे तो उसमें चाय पत्ती डाल दें. इसे 2-4 मिनट तक उबलने दें जिससे चाय का टेस्ट अच्छे से आ जाए.
घर में टेस्टी लेमन आइस टी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी गर्म करें. जब पानी उबलने लगे तो उसमें चाय पत्ती डाल दें. इसे 2-4 मिनट तक उबलने दें जिससे चाय का टेस्ट अच्छे से आ जाए.
Published at : 01 May 2026 10:55 AM (IST)
Tags :
Summer Drink Lemon Ice Tea Ice Tea Recipe Ice Tea At Home

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