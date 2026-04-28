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सूखा प्रभावित इलाकों में किसान करें इस चीज की खेती, कम पानी में होगा ज्यादा मुनाफा
Kusum Cultivation Tips: कम पानी और सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए कुसुम की खेती एक अच्छा ऑप्शन है. मल्टीपल यूज की वजह से किसान कम लागत में लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं.
खेती-किसानी में आजकल सबसे बड़ी टेंशन पानी की कमी और गिरता जलस्तर है. खास तौर पर उन इलाकों में जहाँ बारिश बहुत कम होती है, किसानों को समझ नहीं आता कि कौन सी फसल उगाएं. ऐसे में कुसुम (Safflower) की खेती बड़े फायदे का सौदा साबित हो सकती है. यह कम पानी में भी तगड़ा रिटर्न देती है.
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Published at : 28 Apr 2026 02:31 PM (IST)
Tags :Agriculture Drought Farming Tips Kusum
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