सूखा प्रभावित इलाकों में किसान करें इस चीज की खेती, कम पानी में होगा ज्यादा मुनाफा

इस फसल की खेती में लागत बहुत कम आती है.जो छोटे किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है. आपको महंगे खाद या बार-बार सिंचाई पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती. बस एक-दो हल्की सिंचाई या ओस की नमी भी इसके लिए काफी होती है. कम इनवेस्टमेंट में यह एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है.