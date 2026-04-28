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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरसूखा प्रभावित इलाकों में किसान करें इस चीज की खेती, कम पानी में होगा ज्यादा मुनाफा

सूखा प्रभावित इलाकों में किसान करें इस चीज की खेती, कम पानी में होगा ज्यादा मुनाफा

Kusum Cultivation Tips: कम पानी और सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए कुसुम की खेती एक अच्छा ऑप्शन है. मल्टीपल यूज की वजह से किसान कम लागत में लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 28 Apr 2026 02:31 PM (IST)
Kusum Cultivation Tips: कम पानी और सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए कुसुम की खेती एक अच्छा ऑप्शन है. मल्टीपल यूज की वजह से किसान कम लागत में लाखों का मुनाफा कमा सकते हैं.

खेती-किसानी में आजकल सबसे बड़ी टेंशन पानी की कमी और गिरता जलस्तर है. खास तौर पर उन इलाकों में जहाँ बारिश बहुत कम होती है, किसानों को समझ नहीं आता कि कौन सी फसल उगाएं. ऐसे में कुसुम (Safflower) की खेती बड़े फायदे का सौदा साबित हो सकती है. यह कम पानी में भी तगड़ा रिटर्न देती है.

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कुसुम की सबसे बड़ी खूबी इसकी सहनशक्ति है. इसकी जड़ें जमीन में काफी गहराई तक जाकर नमी सोख लेती हैं. यही वजह है कि जहाँ दूसरी फसलें पानी के बिना दम तोड़ देती हैं. वहां कुसुम शान से लहलहाती है. कम पानी वाले इलाकों के लिए यह वरदान है.
कुसुम की सबसे बड़ी खूबी इसकी सहनशक्ति है. इसकी जड़ें जमीन में काफी गहराई तक जाकर नमी सोख लेती हैं. यही वजह है कि जहाँ दूसरी फसलें पानी के बिना दम तोड़ देती हैं. वहां कुसुम शान से लहलहाती है. कम पानी वाले इलाकों के लिए यह वरदान है.
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इस फसल की खेती में लागत बहुत कम आती है.जो छोटे किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है. आपको महंगे खाद या बार-बार सिंचाई पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती. बस एक-दो हल्की सिंचाई या ओस की नमी भी इसके लिए काफी होती है. कम इनवेस्टमेंट में यह एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है.
इस फसल की खेती में लागत बहुत कम आती है.जो छोटे किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है. आपको महंगे खाद या बार-बार सिंचाई पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती. बस एक-दो हल्की सिंचाई या ओस की नमी भी इसके लिए काफी होती है. कम इनवेस्टमेंट में यह एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है.
Published at : 28 Apr 2026 02:31 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Drought Farming Tips Kusum

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