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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरCopper Sulphate Price Rise: 70 पर्सेंट तक महंगा हुआ कॉपर सल्फेट, जानें किन फसलों को हो सकता है नुकसान?

Copper Sulphate Price Rise: 70 पर्सेंट तक महंगा हुआ कॉपर सल्फेट, जानें किन फसलों को हो सकता है नुकसान?

एक्सपर्ट के अनुसार कॉपर सल्फेट की कीमतों में 7 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है. पिछले साल जहां इसकी कीमत लगभग 270 रुपये प्रति किलो थी, वहीं अब यह बढ़कर 450 रुपये प्रति किलो से ज्यादा हो गई है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 30 Apr 2026 09:42 AM (IST)
एक्सपर्ट के अनुसार कॉपर सल्फेट की कीमतों में 7 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है. पिछले साल जहां इसकी कीमत लगभग 270 रुपये प्रति किलो थी, वहीं अब यह बढ़कर 450 रुपये प्रति किलो से ज्यादा हो गई है.

Copper Sulphate Price Rise: खेती किसानी में इस्तेमाल होने वाली जरूरी इनपुट्स की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने किसानों की चिंता बढ़ा रही है. अब कॉपर सल्फेट के दाम में आई तेज बढ़ोतरी ने खासतौर पर कॉफी और सुपारी उत्पादकों की मुश्किलें बढ़ा दी है. मानसून से पहले फसलों को बचाने के लिए फंगीसाइड छिड़काव की तैयारी कर रहे किसानों पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है.

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कृषि क्षेत्र जुड़े एक्सपर्ट के अनुसार कॉपर सल्फेट की कीमतों में 7 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है. पिछले साल जहां इसकी कीमत लगभग 270 रुपये प्रति किलो थी, वहीं अब यह बढ़कर 450 रुपये प्रति किलो से ज्यादा हो गई है. कुछ जगहों पर इसकी कीमत 500 रुपये प्रति किलो से भी ऊपर पहुंच रही है. इस तेजी के पीछे कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड की कीमतों को मुख्य कारण माना जा रहा है.
कृषि क्षेत्र जुड़े एक्सपर्ट के अनुसार कॉपर सल्फेट की कीमतों में 7 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है. पिछले साल जहां इसकी कीमत लगभग 270 रुपये प्रति किलो थी, वहीं अब यह बढ़कर 450 रुपये प्रति किलो से ज्यादा हो गई है. कुछ जगहों पर इसकी कीमत 500 रुपये प्रति किलो से भी ऊपर पहुंच रही है. इस तेजी के पीछे कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड की कीमतों को मुख्य कारण माना जा रहा है.
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कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल बोर्डो मिश्रण जैसे महत्वपूर्ण फंगीसाइड बनाने में होता है. जो खासतौर पर कॉफी की अरेबिका किस्म में पत्तों के रोग, ब्लैक रॉट और अन्य फंगल बीमारियों से बचाव के लिए जरूरी माना जाता है. मानसून के दौरान बारिश वाले इलाकों में इसका इस्तेमाल और भी जरूरी हो जाता है.
कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल बोर्डो मिश्रण जैसे महत्वपूर्ण फंगीसाइड बनाने में होता है. जो खासतौर पर कॉफी की अरेबिका किस्म में पत्तों के रोग, ब्लैक रॉट और अन्य फंगल बीमारियों से बचाव के लिए जरूरी माना जाता है. मानसून के दौरान बारिश वाले इलाकों में इसका इस्तेमाल और भी जरूरी हो जाता है.
Published at : 30 Apr 2026 09:42 AM (IST)
Tags :
Copper Sulphate Price Rise Copper Sulphate Cost Increase Fungicide Cost Farming Agriculture Input Price Hike

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