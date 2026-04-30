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Copper Sulphate Price Rise: 70 पर्सेंट तक महंगा हुआ कॉपर सल्फेट, जानें किन फसलों को हो सकता है नुकसान?
एक्सपर्ट के अनुसार कॉपर सल्फेट की कीमतों में 7 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है. पिछले साल जहां इसकी कीमत लगभग 270 रुपये प्रति किलो थी, वहीं अब यह बढ़कर 450 रुपये प्रति किलो से ज्यादा हो गई है.
Copper Sulphate Price Rise: खेती किसानी में इस्तेमाल होने वाली जरूरी इनपुट्स की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने किसानों की चिंता बढ़ा रही है. अब कॉपर सल्फेट के दाम में आई तेज बढ़ोतरी ने खासतौर पर कॉफी और सुपारी उत्पादकों की मुश्किलें बढ़ा दी है. मानसून से पहले फसलों को बचाने के लिए फंगीसाइड छिड़काव की तैयारी कर रहे किसानों पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है.
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Published at : 30 Apr 2026 09:42 AM (IST)
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