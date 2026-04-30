कृषि क्षेत्र जुड़े एक्सपर्ट के अनुसार कॉपर सल्फेट की कीमतों में 7 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है. पिछले साल जहां इसकी कीमत लगभग 270 रुपये प्रति किलो थी, वहीं अब यह बढ़कर 450 रुपये प्रति किलो से ज्यादा हो गई है. कुछ जगहों पर इसकी कीमत 500 रुपये प्रति किलो से भी ऊपर पहुंच रही है. इस तेजी के पीछे कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड की कीमतों को मुख्य कारण माना जा रहा है.