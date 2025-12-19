ये है किचन गार्डन में ड्रैगन फ्रूट उगाने का सबसे आसान तरीका, जान लें पूरा प्रोसेस

ड्रैगन फ्रूट बीज और कटिंग दोनों से उगाया जा सकता है लेकिन कटिंग से उगाना ज्यादा आसान और जल्दी फल देने वाला तरीका है कटिंग से पौधा लगभग 12 से 18 महीने में फल देने लगता है जबकि बीज से 4 से 5 साल लग सकते हैं.