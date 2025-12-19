हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरये है किचन गार्डन में ड्रैगन फ्रूट उगाने का सबसे आसान तरीका, जान लें पूरा प्रोसेस

ये है किचन गार्डन में ड्रैगन फ्रूट उगाने का सबसे आसान तरीका, जान लें पूरा प्रोसेस

अगर आप घर की छत या गमले में ड्रैगन फ्रूट उगाने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है यहां जानिए बीज से लेकर कटिंग रोपाई देखभाल और कटाई तक की पूरी जानकारी..

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 Dec 2025 08:14 AM (IST)
अगर आप घर की छत या गमले में ड्रैगन फ्रूट उगाने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है यहां जानिए बीज से लेकर कटिंग रोपाई देखभाल और कटाई तक की पूरी जानकारी..

ड्रैगन फ्रूट एक कैक्टस प्रजाति का फल है जो गर्म मौसम में अच्छी तरह बढ़ता है यह सेहत के लिए फायदेमंद होता है और बाजार में महंगा बिकता है इसलिए घर पर उगाने से हेल्थ और बचत दोनों का फायदा मिलता है.

1/6
ड्रैगन फ्रूट बीज और कटिंग दोनों से उगाया जा सकता है लेकिन कटिंग से उगाना ज्यादा आसान और जल्दी फल देने वाला तरीका है कटिंग से पौधा लगभग 12 से 18 महीने में फल देने लगता है जबकि बीज से 4 से 5 साल लग सकते हैं.
ड्रैगन फ्रूट बीज और कटिंग दोनों से उगाया जा सकता है लेकिन कटिंग से उगाना ज्यादा आसान और जल्दी फल देने वाला तरीका है कटिंग से पौधा लगभग 12 से 18 महीने में फल देने लगता है जबकि बीज से 4 से 5 साल लग सकते हैं.
2/6
इसके लिए ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी न रुके गमले में नीचे छेद होना जरूरी है मिट्टी में गार्डन सॉयल गोबर की खाद और रेत मिलाकर इस्तेमाल करें बड़ा और मजबूत गमला चुनें ताकि पौधा अच्छे से बढ़ सके.
इसके लिए ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी न रुके गमले में नीचे छेद होना जरूरी है मिट्टी में गार्डन सॉयल गोबर की खाद और रेत मिलाकर इस्तेमाल करें बड़ा और मजबूत गमला चुनें ताकि पौधा अच्छे से बढ़ सके.
Published at : 19 Dec 2025 08:14 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Dragon Fruit

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

