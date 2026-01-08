एक्सप्लोरर
गुलाब में नहीं आ रही कलियां? अपनाएं ये आसान टिप्स, पौधा हो जाएगा फूलों से भरपूर
घर में लगे गुलाब के पौधे हरे-भरे दिखते हैं, लेकिन सर्दियों में कई बार उनमें कलियां नहीं आतीं या फूल छोटे रह जाते हैं. सही देखभाल और आसान घरेलू उपाय अपनाकर इसे ठीक किया जा सकता है.जानें डिटेल्स.
घर में लगे गुलाब के पौधे जब हरे-भरे रहते हैं, तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पौधा ठीक होने के बावजूद उसमें कलियां नहीं आतीं या फिर फूल बहुत छोटे रह जाते हैं. यह समस्या खासतौर पर सर्दियों के मौसम में ज्यादा देखने को मिलती है. ठंड बढ़ने के कारण गुलाब की बढ़वार धीमी हो जाती है और इसका सीधा असर फूलों पर पड़ता है. ऐसे में सही देखभाल और थोड़े से घरेलू उपाय अपनाकर इस परेशानी को दूर किया जा सकता है.
1/6
2/6
Published at : 08 Jan 2026 07:33 PM (IST)
एग्रीकल्चर
6 Photos
गुलाब में नहीं आ रही कलियां? अपनाएं ये आसान टिप्स, पौधा हो जाएगा फूलों से भरपूर
एग्रीकल्चर
6 Photos
ये है किचन गार्डन में ड्रैगन फ्रूट उगाने का सबसे आसान तरीका, जान लें पूरा प्रोसेस
एग्रीकल्चर
6 Photos
गुड़हल का फूल खूबसूरती बढ़ाने के साथ-साथ औषधीय गुणों से भरपूर ,ऐसे करें देखभाल और सालभर पाएं ढेरों फूल
एग्रीकल्चर
6 Photos
गेंदे के फूलों को घर पर उगायें, सजावट के साथ कीटों का भी करें नाश जानें आसान टिप्स
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
जर्मनी से पनडुब्बी खरीदेगा भारत, अरबों की डील कंफर्म, जानें रूस और फ्रांस के लिए कैसे झटका?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: खेत में काम कर रही दलित युवती का अपहरण, अखिलेश यादव बोले- ये बहुत गंभीर मामला
इंडिया
'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
बॉलीवुड
अनुपमा की नागिन 7 ने की हालत खराब, तुलसी- मिहीर के ब्रेकअप ने क्योंकि... को बनाया नंबर वन शो
Advertisement
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion