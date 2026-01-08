हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरगुलाब में नहीं आ रही कलियां? अपनाएं ये आसान ​टिप्स, पौधा हो जाएगा फूलों से भरपूर

गुलाब में नहीं आ रही कलियां? अपनाएं ये आसान ​टिप्स, पौधा हो जाएगा फूलों से भरपूर

घर में लगे गुलाब के पौधे हरे-भरे दिखते हैं, लेकिन सर्दियों में कई बार उनमें कलियां नहीं आतीं या फूल छोटे रह जाते हैं. सही देखभाल और आसान घरेलू उपाय अपनाकर इसे ठीक किया जा सकता है.जानें डिटेल्स.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 08 Jan 2026 07:33 PM (IST)
घर में लगे गुलाब के पौधे हरे-भरे दिखते हैं, लेकिन सर्दियों में कई बार उनमें कलियां नहीं आतीं या फूल छोटे रह जाते हैं. सही देखभाल और आसान घरेलू उपाय अपनाकर इसे ठीक किया जा सकता है.जानें डिटेल्स.

घर में लगे गुलाब के पौधे जब हरे-भरे रहते हैं, तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पौधा ठीक होने के बावजूद उसमें कलियां नहीं आतीं या फिर फूल बहुत छोटे रह जाते हैं. यह समस्या खासतौर पर सर्दियों के मौसम में ज्यादा देखने को मिलती है. ठंड बढ़ने के कारण गुलाब की बढ़वार धीमी हो जाती है और इसका सीधा असर फूलों पर पड़ता है. ऐसे में सही देखभाल और थोड़े से घरेलू उपाय अपनाकर इस परेशानी को दूर किया जा सकता है.

1/6
सर्दियों के मौसम में तापमान गिरने से गुलाब के पौधे की ग्रोथ धीमी पड़ जाती है. पौधे को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता, जिससे कलियां कम लगती हैं और फूलों का आकार छोटा रह जाता है. अगर इस समय पौधे को सही खाद, धूप और पानी मिल जाए, तो सर्दियों में भी गुलाब खूब खिल सकता है.
सर्दियों के मौसम में तापमान गिरने से गुलाब के पौधे की ग्रोथ धीमी पड़ जाती है. पौधे को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता, जिससे कलियां कम लगती हैं और फूलों का आकार छोटा रह जाता है. अगर इस समय पौधे को सही खाद, धूप और पानी मिल जाए, तो सर्दियों में भी गुलाब खूब खिल सकता है.
2/6
गुलाब में ज्यादा फूल और बड़े साइज के लिए केले के छिलके बहुत फायदेमंद माने जाते हैं. केले के छिलके पोटेशियम और फास्फोरस से भरपूर होते हैं, जो फूलों की ग्रोथ में मदद करते हैं. केले के छिलकों को 2–3 दिन धूप में सुखाकर पीस लें और महीने में एक बार गमले की मिट्टी में दो चम्मच मिला दें. इससे फूल बड़े होंगे और रंग भी गहरा आएगा.
गुलाब में ज्यादा फूल और बड़े साइज के लिए केले के छिलके बहुत फायदेमंद माने जाते हैं. केले के छिलके पोटेशियम और फास्फोरस से भरपूर होते हैं, जो फूलों की ग्रोथ में मदद करते हैं. केले के छिलकों को 2–3 दिन धूप में सुखाकर पीस लें और महीने में एक बार गमले की मिट्टी में दो चम्मच मिला दें. इससे फूल बड़े होंगे और रंग भी गहरा आएगा.
Published at : 08 Jan 2026 07:33 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Home Gardening Rose Care Flower Plants

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जर्मनी से पनडुब्बी खरीदेगा भारत, अरबों की डील कंफर्म, जानें रूस और फ्रांस के लिए कैसे झटका?
जर्मनी से पनडुब्बी खरीदेगा भारत, अरबों की डील कंफर्म, जानें रूस और फ्रांस के लिए कैसे झटका?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: खेत में काम कर रही दलित युवती का अपहरण, अखिलेश यादव बोले- ये बहुत गंभीर मामला
मेरठ: खेत में काम कर रही दलित युवती का अपहरण, अखिलेश यादव बोले- ये बहुत गंभीर मामला
इंडिया
Kolkata ED Raids Live: 'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
बॉलीवुड
TRP: अनुपमा की नागिन 7 ने की हालत खराब, तुलसी- मिहीर के ब्रेकअप ने क्योंकि... को बनाया नंबर वन शो, जानें टॉप 10 शोज की लिस्ट
अनुपमा की नागिन 7 ने की हालत खराब, तुलसी- मिहीर के ब्रेकअप ने क्योंकि... को बनाया नंबर वन शो
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Coimbatore Highway पर स्कूल बस और कार की भीषण टक्कर | ABP Report | Road Accident
Top News: बड़ी खबरें,फटाफट | Mamata | UP SIR | ED | BJP | Delhi Bulldozer Action | Turkman Gate
Mahadangal: लाइव शो में shoaib jamei ने बोला झूठ..Chitra Tripathi ने दिखाया आईना | Turkman Gate
Low Risk Investment Alert | Amazon Pay FD पर मिलेगा 8% Return| Paisa Live
Mahadangal: मस्जिद के बहाने मुसलमानों को Target किया जा रहा है! |Bulldozer Action |Chitra Tripathi

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए योगी सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जर्मनी से पनडुब्बी खरीदेगा भारत, अरबों की डील कंफर्म, जानें रूस और फ्रांस के लिए कैसे झटका?
जर्मनी से पनडुब्बी खरीदेगा भारत, अरबों की डील कंफर्म, जानें रूस और फ्रांस के लिए कैसे झटका?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: खेत में काम कर रही दलित युवती का अपहरण, अखिलेश यादव बोले- ये बहुत गंभीर मामला
मेरठ: खेत में काम कर रही दलित युवती का अपहरण, अखिलेश यादव बोले- ये बहुत गंभीर मामला
इंडिया
Kolkata ED Raids Live: 'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
'ये वेनेजुएला नही बंगाल है', कोलकाता में ED रेड पर भड़की AAP, संजय सिंह बोले- जिस राज्य में चुनाव, वहीं...
बॉलीवुड
TRP: अनुपमा की नागिन 7 ने की हालत खराब, तुलसी- मिहीर के ब्रेकअप ने क्योंकि... को बनाया नंबर वन शो, जानें टॉप 10 शोज की लिस्ट
अनुपमा की नागिन 7 ने की हालत खराब, तुलसी- मिहीर के ब्रेकअप ने क्योंकि... को बनाया नंबर वन शो
आईपीएल 2026
कब, कहां और किस टीवी चैनल पर लाइव आएंगे WPL 2026 के मैच? एक क्लिक में मोबाइल की डिटेल भी जानिए
कब, कहां और किस टीवी चैनल पर लाइव आएंगे WPL 2026 के मैच? मोबाइल की डिटेल भी जानिए
इंडिया
ग्रीन फाइलों में ऐसा कौन सा सच? जिन्हें लेने ED रेड के दौरान ही पहुंच गईं ममता बनर्जी, जानें IPAC से क्या है रिश्ता
ग्रीन फाइलों में ऐसा कौन सा सच? जिन्हें लेने ED रेड के दौरान ही पहुंच गईं ममता बनर्जी, जानें IPAC से क्या है रिश्ता
शिक्षा
JEE Main 2026: जेईई मेन एग्जाम की सिटी स्लिप हुई जारी,जानें कैसे एक क्लिक में कर सकते हैं डाउनलोड
जेईई मेन एग्जाम की सिटी स्लिप हुई जारी,जानें कैसे एक क्लिक में कर सकते हैं डाउनलोड
हेल्थ
Metformin and Cancer: डायबिटीज की दवा क्या कैंसर से लड़ने में भी है मददगार, जानें क्या कहती है रिसर्च?
डायबिटीज की दवा क्या कैंसर से लड़ने में भी है मददगार, जानें क्या कहती है रिसर्च?
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Embed widget