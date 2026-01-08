गुलाब में नहीं आ रही कलियां? अपनाएं ये आसान ​टिप्स, पौधा हो जाएगा फूलों से भरपूर

गुलाब में ज्यादा फूल और बड़े साइज के लिए केले के छिलके बहुत फायदेमंद माने जाते हैं. केले के छिलके पोटेशियम और फास्फोरस से भरपूर होते हैं, जो फूलों की ग्रोथ में मदद करते हैं. केले के छिलकों को 2–3 दिन धूप में सुखाकर पीस लें और महीने में एक बार गमले की मिट्टी में दो चम्मच मिला दें. इससे फूल बड़े होंगे और रंग भी गहरा आएगा.