घर पर कैसे उगा सकते हैं कीवी? एक क्लिक में जान लें बेहद आसान तरीका
अगर आपको भी घर पर बागवानी का शौक है तो आपके लिए ये खबर बेहद काम की है. आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर पर ही कीवी उगा सकते हैं, आइए डिटेल्स जानते हैं.
आजकल लोग सेहत को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हो गए हैं. बाजार में मिलने वाला कीवी फल महंगा जरूर होता है, लेकिन इसके फायदे भी कम नहीं हैं. अच्छी बात यह है कि अब आप कीवी को अपने घर पर भी उगा सकते हैं. जी हां, थोड़ी मेहनत और सही जानकारी के साथ आप अपनी छत, बालकनी या आंगन में कीवी का पौधा लगा सकते हैं. आइए जानते हैं इसका आसान तरीका.
कीवी का पौधा ठंडे और हल्के गर्म मौसम में अच्छा बढ़ता है. इसे ऐसी जगह लगाएं जहां रोज कम से कम 4 से 5 घंटे धूप आती हो. अगर आपके पास बड़ा आंगन नहीं है तो आप बड़े गमले में भी इसे उगा सकते हैं. ध्यान रखें कि जगह खुली हो और हवा आती-जाती रहे.
कीवी उगाने के दो तरीके हैं. पहला तरीका है बीज से पौधा तैयार करना. इसके लिए बाजार से पका हुआ कीवी फल लाएं. उसमें से बीज निकालें और साफ पानी से धो लें. बीजों को सूखने के लिए कपड़े पर फैला दें. दूसरा और आसान तरीका है नर्सरी से तैयार पौधा खरीदना. अगर आप जल्दी फल चाहते हैं तो नर्सरी वाला पौधा बेहतर रहेगा. कीवी के लिए अच्छी और नरम मिट्टी जरूरी है. गमले या जमीन की मिट्टी में गोबर की खाद और थोड़ी रेत मिलाएं. इससे पानी आसानी से निकल जाएगा और जड़ें सड़ेंगी नहीं. मिट्टी हल्की और पानी रोककर रखने वाली होनी चाहिए. अगर आप गमले में पौधा लगा रहे हैं तो कम से कम 16 से 18 इंच गहरा गमला लें. नीचे छेद जरूर हो ताकि पानी जमा न रहे.
बीज से पौधा तैयार करने का तरीका
सूखे बीज को गीली मिट्टी में हल्का दबाकर लगा दें. ऊपर से हल्की मिट्टी डाल दें. रोज थोड़ा पानी दें, लेकिन ज्यादा पानी न डालें. करीब 2 से 3 हफ्ते में छोटे पौधे निकलने लगेंगे. जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसे बड़े गमले या जमीन में लगा दें. कीवी के पौधे को नियमित पानी की जरूरत होती है. गर्मी में हफ्ते में 2 से 3 बार पानी दें. सर्दी में कम पानी दें. ध्यान रखें कि मिट्टी ज्यादा गीली न रहे. हर 2 से 3 महीने में जैविक खाद डालते रहें. इससे पौधा मजबूत होगा और जल्दी फल देगा.
सहारा देना जरूरी है
कीवी बेल की तरह बढ़ता है. इसलिए इसे सहारा देना जरूरी है. आप लकड़ी या लोहे की जाली लगा सकते हैं. जैसे-जैसे पौधा बढ़े, उसे जाली के सहारे ऊपर चढ़ाते रहें. इससे पौधा अच्छी तरह फैलेगा और फल भी ज्यादा देगा. अगर आपने बीज से पौधा लगाया है तो फल आने में 3 से 4 साल लग सकते हैं. लेकिन अगर नर्सरी का तैयार पौधा लगाया है तो 2 से 3 साल में फल मिल सकता है.
