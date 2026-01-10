कैसे करें सोलर पैनल का रख-रखाव, इन गलतियों से हो जाएगा पूरा सिस्टम खराब

कई किसान पैनल की सफाई के लिए कठोर ब्रश या झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं. इससे पैनल की सतह पर खरोंच पड़ सकती है और उत्पादन क्षमता घट सकती है. सफाई हमेशा हल्के पानी और मुलायम कपड़े से करें. यह सतह को सुरक्षित रखेगा और पैनल लंबे समय तक बेहतर काम करेगा.