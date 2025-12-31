एक्सप्लोरर
किचन गार्डन में उगाएं हल्दी, कम जगह में पाएं बड़ा फायदा
अब मिलावटी हल्दी से बचना आसान है. घर पर सही तरीके से हल्दी उगाकर 7–9 महीनों में पाएं ताजी, शुद्ध और ऑर्गेनिक हल्दी.जानें पूरा स्टेप-बाय-स्टेप तरीका.
हल्दी सिर्फ मसाला नहीं बल्कि औषधीय गुणों से भरपूर पौधा है.बाजार में मिल रही मिलावटी हल्दी से बचने के लिए लोग अब घर पर हल्दी उगाना पसंद कर रहे हैं. घर में उगी हल्दी पूरी तरह केमिकल-फ्री होती है और सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है.
Published at : 31 Dec 2025 12:32 PM (IST)
