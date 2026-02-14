घर बैठे शुरू करें ऑर्गेनिक मशरूम की खेती, कम लागत में होगी तगड़ी कमाई;जानिए पूरी प्रक्रिया

मशरूम की मांग आजकल शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक तेजी से बढ़ रही है. लोग सेहत के लिए ऑर्गेनिक चीजें ज्यादा पसंद कर रहे हैं. मशरूम में प्रोटीन, विटामिन और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, इसलिए होटल, रेस्टोरेंट और घरों में इसकी डिमांड बनी रहती है. यही वजह है कि इसकी खेती कम समय में अच्छा मुनाफा दे सकती है.