घर बैठे शुरू करें ऑर्गेनिक मशरूम की खेती, कम लागत में होगी तगड़ी कमाई;जानिए पूरी प्रक्रिया

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरघर बैठे शुरू करें ऑर्गेनिक मशरूम की खेती, कम लागत में होगी तगड़ी कमाई;जानिए पूरी प्रक्रिया

अगर आप कम पैसे में कोई छोटा लेकिन मुनाफे वाला काम शुरू करना चाहते हैं, तो घर पर ऑर्गेनिक मशरूम की खेती आपके लिए शानदार मौका हो सकता है. जाने कैसे.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 14 Feb 2026 12:08 PM (IST)
आजकल हर कोई ऐसा काम ढूंढ रहा है जो घर से शुरू हो जाए और ज्यादा जोखिम भी न हो, ऐसे में मशरूम की खेती तेजी से लोगों की पसंद बन रही है. खास बात ये है कि इसे करने के लिए न बड़ी जमीन चाहिए और न ही बहुत ज्यादा पैसे. बस थोड़ी समझ और सही तरीका अपनाकर आप हर महीने अच्छी कमाई कर सकते हैं.

मशरूम की मांग आजकल शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक तेजी से बढ़ रही है. लोग सेहत के लिए ऑर्गेनिक चीजें ज्यादा पसंद कर रहे हैं. मशरूम में प्रोटीन, विटामिन और कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं, इसलिए होटल, रेस्टोरेंट और घरों में इसकी डिमांड बनी रहती है. यही वजह है कि इसकी खेती कम समय में अच्छा मुनाफा दे सकती है.
मशरूम की खेती शुरू करने के लिए आपको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती. करीब 5 से 10 हजार रुपये में छोटी यूनिट शुरू की जा सकती है. इसमें मशरूम के बीज , भूसा या कम्पोस्ट, प्लास्टिक बैग और एक साफ कमरा चाहिए. अगर जगह अपने घर की है तो खर्च और भी कम हो जाता है.
Published at : 14 Feb 2026 12:08 PM (IST)
 Agriculture Organic Mushroom Farming Mushroom Cultivation At Home

विश्व
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, जानें क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
महाराष्ट्र
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
क्रिकेट
IND vs PAK: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: 'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड पर OTT पर पार्टनर संग एजॉय करें ये नई रिलीज
विश्व
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, जानें क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
महाराष्ट्र
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
क्रिकेट
IND vs PAK: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: 'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड पर OTT पर पार्टनर संग एजॉय करें ये नई रिलीज
दिल्ली NCR
दिल्ली में पार्षदों के लिए खुशखबरी, MCD बजट में भत्ते में बढ़ोतरी समेत IVP के 19 प्रस्ताव मंजूर
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
यूटिलिटी
सराय काले खां से कब चलने लगेगी रैपिड रेल, मेरठ जाने वालों को कब से मिलेगी राहत?
जनरल नॉलेज
Seva Teerth Inauguration: संसद भवन से लेकर राजपथ तक, जानें अब कौन-सा किस नाम से जाना जाएगा?
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
