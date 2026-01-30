कम मेहनत और ज्यादा पैदावार के लिए फरवरी में उगाएं ये 5 सब्जियां, काम आएंगे ये किचन गार्डन टिप्स

टमाटर लगभग हर घर में रोज यूज होने वाली सब्जी है. फरवरी में टमाटर के बीज बोने से पौधे तेजी से बढ़ते हैं. इसे हल्की धूप, सामान्य तापमान और नियमित पानी की जरूरत होती है. अगर मिट्टी में गोबर की खाद या वर्मी कम्पोस्ट मिला दी जाए, तो 60–70 दिनों में लाल और रसदार टमाटर मिलने लगते हैं. गमले या ग्रो बैग में भी टमाटर आसानी से उगाया जा सकता है.