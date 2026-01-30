कम मेहनत और ज्यादा पैदावार के लिए फरवरी में उगाएं ये 5 सब्जियां, काम आएंगे ये किचन गार्डन टिप्स

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरकम मेहनत और ज्यादा पैदावार के लिए फरवरी में उगाएं ये 5 सब्जियां, काम आएंगे ये किचन गार्डन टिप्स

फरवरी में लगाए गए बीज जल्दी अंकुरित होते हैं और पौधे मजबूत बनते हैं. अगर आप अपने घर की छत, बालकनी या छोटे से आंगन में ताजी, केमिकल-फ्री और हेल्दी सब्जियां उगाना चाहते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 30 Jan 2026 08:44 AM (IST)
फरवरी का महीना किचन गार्डनिंग शुरू करने के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है. इस समय मौसम बिल्कुल संतुलित होता है. न ज्यादा ठंड और न ही तेज गर्मी, यही वजह है कि फरवरी में लगाए गए बीज जल्दी अंकुरित होते हैं और पौधे मजबूत बनते हैं. अगर आप अपने घर की छत, बालकनी या छोटे से आंगन में ताजी, केमिकल-फ्री और हेल्दी सब्जियां उगाना चाहते हैं, तो फरवरी का महीना आपके लिए एक शानदार मौका है. इस महीने थोड़ी सी मेहनत से अच्छी पैदावार मिल सकती है. तो आइए जानते हैं फरवरी में किचन गार्डन के लिए कौन-सी सब्जियां लगानी चाहिए और उन्हें कैसे उगाया जाए.

टमाटर लगभग हर घर में रोज यूज होने वाली सब्जी है. फरवरी में टमाटर के बीज बोने से पौधे तेजी से बढ़ते हैं. इसे हल्की धूप, सामान्य तापमान और नियमित पानी की जरूरत होती है. अगर मिट्टी में गोबर की खाद या वर्मी कम्पोस्ट मिला दी जाए, तो 60–70 दिनों में लाल और रसदार टमाटर मिलने लगते हैं. गमले या ग्रो बैग में भी टमाटर आसानी से उगाया जा सकता है.
टमाटर लगभग हर घर में रोज यूज होने वाली सब्जी है. फरवरी में टमाटर के बीज बोने से पौधे तेजी से बढ़ते हैं. इसे हल्की धूप, सामान्य तापमान और नियमित पानी की जरूरत होती है. अगर मिट्टी में गोबर की खाद या वर्मी कम्पोस्ट मिला दी जाए, तो 60–70 दिनों में लाल और रसदार टमाटर मिलने लगते हैं. गमले या ग्रो बैग में भी टमाटर आसानी से उगाया जा सकता है.
बैंगन गर्म मौसम की सब्जी है, लेकिन इसकी बुवाई फरवरी में करने से पौधा काफी मजबूत बनता है. इसे रोज कम से कम 5–6 घंटे धूप चाहिए. ध्यान रखें कि मिट्टी में पानी जमा न हो, वरना पौधा खराब हो सकता है. सही देखभाल करने पर बैंगन लंबे समय तक फल देता है और घर की सब्जी की जरूरत पूरी करता है.
बैंगन गर्म मौसम की सब्जी है, लेकिन इसकी बुवाई फरवरी में करने से पौधा काफी मजबूत बनता है. इसे रोज कम से कम 5–6 घंटे धूप चाहिए. ध्यान रखें कि मिट्टी में पानी जमा न हो, वरना पौधा खराब हो सकता है. सही देखभाल करने पर बैंगन लंबे समय तक फल देता है और घर की सब्जी की जरूरत पूरी करता है.
Published at : 30 Jan 2026 08:44 AM (IST)
