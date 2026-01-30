एक्सप्लोरर
कम मेहनत और ज्यादा पैदावार के लिए फरवरी में उगाएं ये 5 सब्जियां, काम आएंगे ये किचन गार्डन टिप्स
फरवरी में लगाए गए बीज जल्दी अंकुरित होते हैं और पौधे मजबूत बनते हैं. अगर आप अपने घर की छत, बालकनी या छोटे से आंगन में ताजी, केमिकल-फ्री और हेल्दी सब्जियां उगाना चाहते हैं.
फरवरी का महीना किचन गार्डनिंग शुरू करने के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है. इस समय मौसम बिल्कुल संतुलित होता है. न ज्यादा ठंड और न ही तेज गर्मी, यही वजह है कि फरवरी में लगाए गए बीज जल्दी अंकुरित होते हैं और पौधे मजबूत बनते हैं. अगर आप अपने घर की छत, बालकनी या छोटे से आंगन में ताजी, केमिकल-फ्री और हेल्दी सब्जियां उगाना चाहते हैं, तो फरवरी का महीना आपके लिए एक शानदार मौका है. इस महीने थोड़ी सी मेहनत से अच्छी पैदावार मिल सकती है. तो आइए जानते हैं फरवरी में किचन गार्डन के लिए कौन-सी सब्जियां लगानी चाहिए और उन्हें कैसे उगाया जाए.
1/6
2/6
Published at : 30 Jan 2026 08:44 AM (IST)
एग्रीकल्चर
6 Photos
कम मेहनत और ज्यादा पैदावार के लिए फरवरी में उगाएं ये 5 सब्जियां, काम आएंगे ये किचन गार्डन टिप्स
एग्रीकल्चर
6 Photos
घर के खुले आंगन में करें पपीते की खेती, कम खर्च में होगी अच्छी कमाई; जानें डिटेल्स
एग्रीकल्चर
6 Photos
गुलाब में नहीं आ रही कलियां? अपनाएं ये आसान टिप्स, पौधा हो जाएगा फूलों से भरपूर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
महाराष्ट्र
NCP के दोनों गुटों का होने वाला था विलय? निधन के बाद अजित पवार के करीबी ने खोले राज
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' ने पहले हफ्ते में तोड़ा साल 2025 की ब्लॉकबस्टर ‘धुरंधर’-‘छावा’ का रिकॉर्ड, जानें- कलेक्शन
क्रिकेट
रोहित शर्मा से आगे निकले आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग, टी20 इंटरनेशनल में बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड
Advertisement
एग्रीकल्चर
6 Photos
कम मेहनत और ज्यादा पैदावार के लिए फरवरी में उगाएं ये 5 सब्जियां, काम आएंगे ये किचन गार्डन टिप्स
एग्रीकल्चर
6 Photos
घर के खुले आंगन में करें पपीते की खेती, कम खर्च में होगी अच्छी कमाई; जानें डिटेल्स
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion