अब बाजार नहीं, घर पर उगाएं सेहत से भरा पपीता; जानें आसान तरीका

Grow Papaya at Home: पपीता एक ऐसा फल है जिसे घर पर आसानी से लगाया जा सकता है. इसे उगाने के लिए बहुत बड़ी जमीन की जरूरत नहीं होती. अगर आपके पास छत, बालकनी या छोटा सा आंगन है, तो भी आप पपीते का पौधा लगा सकते हैं. सही देखभाल के साथ यह पौधा जल्दी बढ़ता है और कुछ ही महीनों में फल देना शुरू कर देता है.

पपीता गर्म मौसम का पौधा है. इसे लगाने का सबसे अच्छा समय फरवरी से अप्रैल या फिर जून से जुलाई के बीच माना जाता है. ज्यादा ठंड में यह पौधा ठीक से नहीं बढ़ता. इसलिए कोशिश करें कि इसे ऐसे मौसम में लगाएं जब धूप अच्छी मिलती हो.

बीज से कैसे तैयार करें पौधा?

पपीता लगाने का सबसे आसान तरीका है बीज से पौधा तैयार करना. इसके लिए पका हुआ पपीता लें और उसके बीज निकाल लें. बीजों को साफ पानी से धोकर एक दिन छांव में सुखा लें. इसके बाद इन्हें मिट्टी में बोया जा सकता है.

​कैसी होनी चाहिए मिट्टी?

मिट्टी ढीली और उपजाऊ होनी चाहिए. अगर आप गमले में पौधा लगा रहे हैं तो कम से कम 15 से 20 इंच गहरा गमला लें. गमले में मिट्टी, गोबर की खाद और थोड़ी रेत मिलाकर भर दें. फिर बीज को एक से डेढ़ इंच गहराई में दबा दें और हल्का पानी डालें.

पौधे को कितनी धूप चाहिए?

पपीते के पौधे को रोज कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए. अगर धूप सही मिलेगी तो पौधा तेजी से बढ़ेगा. ध्यान रखें कि पानी जमा न हो, क्योंकि ज्यादा पानी से जड़ सड़ सकती है. गर्मियों में रोज थोड़ा-थोड़ा पानी दें, जबकि सर्दियों में जरूरत के हिसाब से ही पानी डालें.

कब तक आएंगे फल?

अगर सही देखभाल की जाए तो पपीते का पौधा 6 से 8 महीने में फल देना शुरू कर सकता है. कुछ किस्मों में यह समय थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है. पौधे के पास खरपतवार न होने दें और समय-समय पर खाद डालते रहें. महीने में एक बार जैविक खाद डालना अच्छा रहता है.

कीड़ों से कैसे बचाएं?

पपीते के पौधे पर कभी-कभी कीड़े लग सकते हैं. इसके लिए आप नीम का पानी या हल्का जैविक घोल छिड़क सकते हैं. बाजार में मिलने वाली तेज दवा का कम से कम इस्तेमाल करें. कोशिश करें कि पौधा साफ और हवादार जगह पर रहे.

