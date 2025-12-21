एक्सप्लोरर
घर के किचन गार्डन में रागी उगाना हुआ आसान, जानिए बुवाई से कटाई तक पूरा तरीका
अगर आप भी अपने घर में ताजगी और स्वास्थ्य दोनों चाहते हैं तो रागी की खेती आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है जानिए इसे उगाने के आसान तरीके, मिट्टी की जरूरत, देखभाल और इसके स्वास्थ्य लाभ.
अगर आप भी अपने घर में ताजगी और स्वास्थ्य दोनों चाहते हैं तो रागी की खेती आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है रागी, जिसे फिंगर मिलेट भी कहते हैं, कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे अब आप अपने घर के टेरेस गार्डन में भी आसानी से उगा सकते हैं.
1/6
2/6
Published at : 21 Dec 2025 07:10 AM (IST)
एग्रीकल्चर
6 Photos
ये है किचन गार्डन में ड्रैगन फ्रूट उगाने का सबसे आसान तरीका, जान लें पूरा प्रोसेस
एग्रीकल्चर
6 Photos
गुड़हल का फूल खूबसूरती बढ़ाने के साथ-साथ औषधीय गुणों से भरपूर ,ऐसे करें देखभाल और सालभर पाएं ढेरों फूल
एग्रीकल्चर
6 Photos
गेंदे के फूलों को घर पर उगायें, सजावट के साथ कीटों का भी करें नाश जानें आसान टिप्स
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
महाराष्ट्र
Live: महाराष्ट्र के 288 नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजे आज होंगे घोषित, 10 बजे से वोटों की गिनती
इंडिया
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
बॉलीवुड
चीन के कॉन्सर्ट में 'ओपन फायर' गाने पर थिरके रोबोट्स, धमाकेदार डांस देख दर्शक हुए हैरान
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
Advertisement
एग्रीकल्चर
6 Photos
ये है किचन गार्डन में ड्रैगन फ्रूट उगाने का सबसे आसान तरीका, जान लें पूरा प्रोसेस
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion