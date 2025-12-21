हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरघर के किचन गार्डन में रागी उगाना हुआ आसान, जानिए बुवाई से कटाई तक पूरा तरीका

घर के किचन गार्डन में रागी उगाना हुआ आसान, जानिए बुवाई से कटाई तक पूरा तरीका

अगर आप भी अपने घर में ताजगी और स्वास्थ्य दोनों चाहते हैं तो रागी की खेती आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है जानिए इसे उगाने के आसान तरीके, मिट्टी की जरूरत, देखभाल और इसके स्वास्थ्य लाभ.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 21 Dec 2025 07:10 AM (IST)
अगर आप भी अपने घर में ताजगी और स्वास्थ्य दोनों चाहते हैं तो रागी की खेती आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है जानिए इसे उगाने के आसान तरीके, मिट्टी की जरूरत, देखभाल और इसके स्वास्थ्य लाभ.

अगर आप भी अपने घर में ताजगी और स्वास्थ्य दोनों चाहते हैं तो रागी की खेती आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है रागी, जिसे फिंगर मिलेट भी कहते हैं, कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे अब आप अपने घर के टेरेस गार्डन में भी आसानी से उगा सकते हैं.

रागी की खेती अब केवल खेतों तक सीमित नहीं रही, बल्कि शहरी घरों में भी लोग इसे टेरेस और बालकनी में उगा रहे हैं रागी एक छोटा और कठोर अनाज है जो कम पानी और कम देखभाल में भी अच्छे से उग जाता है टेरेस गार्डन के लिए यह एक आदर्श विकल्प है क्योंकि इसे सीमित जगह में आसानी से बोया जा सकता है और समय पर सही देखभाल से अच्छा उत्पादन मिलता है.
रागी की खेती अब केवल खेतों तक सीमित नहीं रही, बल्कि शहरी घरों में भी लोग इसे टेरेस और बालकनी में उगा रहे हैं रागी एक छोटा और कठोर अनाज है जो कम पानी और कम देखभाल में भी अच्छे से उग जाता है टेरेस गार्डन के लिए यह एक आदर्श विकल्प है क्योंकि इसे सीमित जगह में आसानी से बोया जा सकता है और समय पर सही देखभाल से अच्छा उत्पादन मिलता है.
टेरेस पर रागी उगाने के लिए हल्की दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है मिट्टी में थोड़ी कम्पोस्ट या जैविक खाद मिलाकर उसे उपजाऊ बना लें गमले या ट्रे में मिट्टी भरें और हल्का पानी दें रागी के बीज 6–8 घंटे भिगोकर अंकुरित करें और 1–2 सेंटीमीटर गहराई में बो दें.
टेरेस पर रागी उगाने के लिए हल्की दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है मिट्टी में थोड़ी कम्पोस्ट या जैविक खाद मिलाकर उसे उपजाऊ बना लें गमले या ट्रे में मिट्टी भरें और हल्का पानी दें रागी के बीज 6–8 घंटे भिगोकर अंकुरित करें और 1–2 सेंटीमीटर गहराई में बो दें.
Published at : 21 Dec 2025 07:10 AM (IST)
टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
Live: महाराष्ट्र के 288 नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजे आज होंगे घोषित, 10 बजे से वोटों की गिनती
Live: महाराष्ट्र के 288 नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजे आज होंगे घोषित, 10 बजे से वोटों की गिनती
इंडिया
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
बॉलीवुड
VIRAL VIDEO: चीन के कॉन्सर्ट में 'ओपन फायर' गाने पर थिरके रोबोट्स, धमाकेदार डांस देख दर्शक हुए हैरान
चीन के कॉन्सर्ट में 'ओपन फायर' गाने पर थिरके रोबोट्स, धमाकेदार डांस देख दर्शक हुए हैरान
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
Embed widget