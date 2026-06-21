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Kakoda Farming: बारिश के सीजन में खेत में करिए ककोड़ा की खेती, कमाएंगे तगड़ा मुनाफा
Kakoda Farming: बारिश के मौसम में ककोड़ा की खेती किसानों के लिए कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाला विकल्प बन सकती है. यह फसल 60-70 दिनों में तैयार होती है और बाजार में अच्छे दाम पर बिकती है.
मानसून के वक्त हर किसान की यही शिकायत होती है कि वे जो भी सब्जियां उगाएं उसमें कीड़े लग जाते हैं. ऐसे में किसान को समझ नहीं आता कि वे किस सब्जी की खेती करें. किसानों के लिए एक ऐसी सब्जी की खेती शुरू करनी चाहिए, जो बारिश में आसानी से उगाई जा सके और कम लागत में भी जबरदस्त कमाई करा सके. ऐसे में ककोड़ा की खेती करना किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है. यह एक कांटेदार और गोल-मटोल हरी सब्जी होती है, जो ज्यादातर जंगलों में अपने आप ही उग जाती है. अगर किसान इसे अपने खेत में सही तरीके से उगाएं, तो यह उनकी आमदनी का एक बड़ा जरिया बन सकती है.
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Published at : 21 Jun 2026 06:02 PM (IST)
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