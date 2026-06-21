ककोड़ा की खासियत यह है कि इसकी बुवाई जून-जुलाई के महीने में की जाती है, जब मानसून की पहली बारिश शुरू होती है. इसकी खेती के लिए 27 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे सही माना जाता है, यानी गर्म और हल्की नमी वाला मौसम इसके लिए अच्छा माना जाता है. एक खास बात यह भी है कि ककोड़ा का बीज बाजार में नहीं मिलता और कृषि विभाग के पास भी इसके बीज उपलब्ध नहीं होते, इसलिए किसानों को इसके बीज जंगली इलाकों से ही जुटाने पड़ते हैं.