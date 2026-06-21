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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरKakoda Farming: बारिश के सीजन में खेत में करिए ककोड़ा की खेती, कमाएंगे तगड़ा मुनाफा

Kakoda Farming: बारिश के सीजन में खेत में करिए ककोड़ा की खेती, कमाएंगे तगड़ा मुनाफा

Kakoda Farming: बारिश के मौसम में ककोड़ा की खेती किसानों के लिए कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाला विकल्प बन सकती है. यह फसल 60-70 दिनों में तैयार होती है और बाजार में अच्छे दाम पर बिकती है.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Jun 2026 06:02 PM (IST)
Kakoda Farming: बारिश के मौसम में ककोड़ा की खेती किसानों के लिए कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाला विकल्प बन सकती है. यह फसल 60-70 दिनों में तैयार होती है और बाजार में अच्छे दाम पर बिकती है.

मानसून के वक्त हर किसान की यही शिकायत होती है कि वे जो भी सब्जियां उगाएं उसमें कीड़े लग जाते हैं. ऐसे में किसान को समझ नहीं आता कि वे किस सब्जी की खेती करें. किसानों के लिए एक ऐसी सब्जी की खेती शुरू करनी चाहिए, जो बारिश में आसानी से उगाई जा सके और कम लागत में भी जबरदस्त कमाई करा सके. ऐसे में ककोड़ा की खेती करना किसानों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है. यह एक कांटेदार और गोल-मटोल हरी सब्जी होती है, जो ज्यादातर जंगलों में अपने आप ही उग जाती है. अगर किसान इसे अपने खेत में सही तरीके से उगाएं, तो यह उनकी आमदनी का एक बड़ा जरिया बन सकती है.

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ककोड़ा की खासियत यह है कि इसकी बुवाई जून-जुलाई के महीने में की जाती है, जब मानसून की पहली बारिश शुरू होती है. इसकी खेती के लिए 27 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे सही माना जाता है, यानी गर्म और हल्की नमी वाला मौसम इसके लिए अच्छा माना जाता है. एक खास बात यह भी है कि ककोड़ा का बीज बाजार में नहीं मिलता और कृषि विभाग के पास भी इसके बीज उपलब्ध नहीं होते, इसलिए किसानों को इसके बीज जंगली इलाकों से ही जुटाने पड़ते हैं.
ककोड़ा की खासियत यह है कि इसकी बुवाई जून-जुलाई के महीने में की जाती है, जब मानसून की पहली बारिश शुरू होती है. इसकी खेती के लिए 27 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे सही माना जाता है, यानी गर्म और हल्की नमी वाला मौसम इसके लिए अच्छा माना जाता है. एक खास बात यह भी है कि ककोड़ा का बीज बाजार में नहीं मिलता और कृषि विभाग के पास भी इसके बीज उपलब्ध नहीं होते, इसलिए किसानों को इसके बीज जंगली इलाकों से ही जुटाने पड़ते हैं.
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खेत तैयार करने की बात करें तो इसके लिए जैविक पदार्थों से भरी रेतीली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसका pH 6 से 7 के बीच होना चाहिए. साथ ही ध्यान रखें कि पौधे लगाते समय कतारों के बीच लगभग 2 से 3 मीटर की दूरी और पंक्तियों के बीच 4 मीटर की दूरी रखी जाती है.
खेत तैयार करने की बात करें तो इसके लिए जैविक पदार्थों से भरी रेतीली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसका pH 6 से 7 के बीच होना चाहिए. साथ ही ध्यान रखें कि पौधे लगाते समय कतारों के बीच लगभग 2 से 3 मीटर की दूरी और पंक्तियों के बीच 4 मीटर की दूरी रखी जाती है.
Published at : 21 Jun 2026 06:02 PM (IST)
Tags :
Agriculture News Kakoda Farming Low Cost Farming Spine Gourd Farming Rainy Season Crops

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