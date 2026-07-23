सरकारी राशन की दुकान में मिल रहा सड़ा अनाज तो कहां कर सकते हैं शिकायत? तुरंत मिलेगी राहत

Government Ration Shop: सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हर महीने राशन की दुकानों के जरिए गेहूं, चावल और दूसरी जरूरी चीजें देती है. इसका मकसद लोगों तक सही और अच्छी क्वालिटी का राशन पहुंचाना है. लेकिन कई बार लोगों की शिकायत होती है कि उन्हें राशन की दुकान से सड़ा हुआ, खराब या कीड़े लगा अनाज दिया गया है. ऐसा अनाज खाने से सेहत खराब हो सकती है. अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप इसकी शिकायत कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं.

कहां कर सकते हैं शिकायत?

अगर सरकारी राशन की दुकान से खराब या सड़ा हुआ अनाज मिला है, तो सबसे पहले अपने जिले के खाद्य एवं रसद विभाग में शिकायत करें. कई राज्यों में खाद्य विभाग की वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिलती है. इसके अलावा टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी अपनी समस्या बता सकते हैं. अगर आपके इलाके में जनसुनवाई पोर्टल की सुविधा है, तो वहां भी शिकायत दर्ज की जा सकती है.

यह भी पढ़े: Bihar Fish Farming Government Scheme: मछली पालन पर 60% सब्सिडी दे रही सरकार, 31 अगस्त तक का है मौका

शिकायत करते समय क्या जानकारी देनी होगी?

शिकायत करने से पहले कुछ जरूरी जानकारी अपने पास रख लें. इससे आपकी शिकायत पर जल्दी कार्रवाई हो सकती है.

राशन कार्ड नंबर

राशन की दुकान का नाम और पता

राशन लेने की तारीख

क्या समस्या हुई, इसकी पूरी जानकारी

अगर हो सके तो खराब अनाज की फोटो या वीडियो

राशन की पर्ची या रसीद, अगर आपके पास हो

इन जानकारियों की मदद से अधिकारियों को मामले की जांच करने में आसानी होती है.

शिकायत के बाद क्या होगा?

शिकायत मिलने के बाद अधिकारी पूरे मामले की जांच करते हैं. अगर जांच में शिकायत सही पाई जाती है, तो राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. जरूरत पड़ने पर लाभार्थी को अच्छी क्वालिटी का राशन भी दिया जा सकता है. अगर किसी दुकान के खिलाफ बार-बार शिकायत मिलती है, तो उसके खिलाफ सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं.

इन बातों का भी रखें ध्यान

अगर आपको सड़ा हुआ अनाज मिला है, तो उसे खाने के लिए इस्तेमाल न करें. जितनी जल्दी हो सके शिकायत दर्ज करें और उससे जुड़े सबूत अपने पास सुरक्षित रखें. इससे आपकी शिकायत पर जल्द कार्रवाई होने की संभावना बढ़ जाती है. अगर किसी अधिकारी की ओर से कार्रवाई नहीं होती है, तो आप मामले को उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचा सकते हैं.

यह भी पढ़े: सब्जी की खेती में बढ़ेगी कमाई, इन किसानों को मिल रही 10 हजार रुपये की सब्सिडी, जानें प्रोसेस