एक्टर राजकुमार राव ने बुधवार को स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर पोस्ट किया. उन्होंने प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया. इसके बाद सोशल मीडिया पर सॉन्ग 'मोदी है तो मुमकिन है' में राजकुमार राव की प्रेजेंस को लेकर सवाल उठने लगे. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना था कि इस गाने में फीचर होने के लिए राजकुमार राव दबाव होगा. मामला बढ़ने के बाद राजकुमार राव ने इस पर रिएक्ट किया. हालांकि, फिर उन्होंने अपना कमेंट डिलीट कर दिया.

एक यूजर ने लिखा था, 'आपके लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान था. लेकिन एक प्रोपेगेंडा सॉन्ग से आपने वो खो दिया. मैं आपकी एक भी फिल्म नहीं छोड़ता था. लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतनी आसानी स बिक जाएंगे. आपको इसके बजाय नई जेनरेशन के आर्टिस्ट को लीड करना था.'

राजकुमार राव ने किया था ये कमेंट

इस पर राजकुमार ने लिखा था, 'मैं कभी भी अपनी आत्मा नहीं बेच सकता हूं भाई. एक गाना ये डिफाइन नहीं करेगा कि मैं कौन हूं. मैं किस चीज के लिए स्टैंड लूंगा और जिंदगी में मेरी आईडियोलॉजी क्या हैं. आपको प्रेशर के बारे में कभी नहीं पता हो सकता. मैं सही के लिए और जो लोगों को जोड़े उसके खड़ा होता हूं.'

सलमान खान के बाद अब Alia Bhatt ने स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को किया सपोर्ट, इमोशनल नोट में लिखा, 'मेरा दिल टूट गया'

So Rajkumar Rao has confessed that he was “pressurised” to be a part of Modi hai Toh Mumkin song.



This is Huge.



The Genzs have literally awaken the conscience of these Spineless actors now. 🔥🔥



This is just the beginning 🫡 pic.twitter.com/2rnBEfdaK3 — Jitesh (@Chaotic_mind99) July 22, 2026

आगे राजकुमार ने लिखा, 'जब तक मेरा ज़मीर साफ है और मैं पूरी मेहनत से काम कर रहा हूं. तब तक बाकी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता. जो लोग मुझे पर्सनली से जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं कैसा इंसान हूं. मैं उम्मीद है कि एक दिन मैं आपका सम्मान फिर से हासिल कर पाऊंगा. आपको जिंदगी में खुशियां मिले इसके लिए शुभकामनाएं. भगवान की कृपा आप पर बनी रहे.'

राजकुमार राव ने बाद में इस कमेंट को डिलीट कर दिया. हालांकि, सोशल मीडिया पर उनके इस कमेंट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है और लोग सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने कमेंट डिलीट क्यों किया.

'मुझे किस किया, थप्पड़ मारा',11 साल बाद करण कुंद्रा को लेकर सान्वी तलवार का बड़ा खुलासा