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राजकुमार राव पर 'मोदी है तो मुमकिन है' गाने के लिए था प्रेशर? पहले बताई सच्चाई फिर डिलीट किया कमेंट

राज कुमार राव ने सीजेपी प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था. इसके बाद राजकुमार राव के 'मोदी है तो मुमकिन है' सॉन्ग में फीचर होने को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें आने लगीं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 23 Jul 2026 02:28 PM (IST)
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एक्टर राजकुमार राव ने बुधवार को स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर पोस्ट किया. उन्होंने प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया. इसके बाद सोशल मीडिया पर सॉन्ग 'मोदी है तो मुमकिन है' में राजकुमार राव की प्रेजेंस को लेकर सवाल उठने लगे. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना था कि इस गाने में फीचर होने के लिए राजकुमार राव दबाव होगा. मामला बढ़ने के बाद राजकुमार राव ने इस पर रिएक्ट किया. हालांकि, फिर उन्होंने अपना कमेंट डिलीट कर दिया. 

एक यूजर ने लिखा था, 'आपके लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान था. लेकिन एक प्रोपेगेंडा सॉन्ग से आपने वो खो दिया. मैं आपकी एक भी फिल्म नहीं छोड़ता था. लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतनी आसानी स बिक जाएंगे. आपको इसके बजाय नई जेनरेशन के आर्टिस्ट को लीड करना था.'

राजकुमार राव ने किया था ये कमेंट

इस पर राजकुमार ने लिखा था, 'मैं कभी भी अपनी आत्मा नहीं बेच सकता हूं भाई. एक गाना ये डिफाइन नहीं करेगा कि मैं कौन हूं. मैं किस चीज के लिए स्टैंड लूंगा और जिंदगी में मेरी आईडियोलॉजी क्या हैं. आपको प्रेशर के बारे में कभी नहीं पता हो सकता. मैं सही के लिए और जो लोगों को जोड़े उसके खड़ा होता हूं.'

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आगे राजकुमार ने लिखा, 'जब तक मेरा ज़मीर साफ है और मैं पूरी मेहनत से काम कर रहा हूं. तब तक बाकी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता. जो लोग मुझे पर्सनली से जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं कैसा इंसान हूं. मैं उम्मीद है कि एक दिन मैं आपका सम्मान फिर से हासिल कर पाऊंगा. आपको जिंदगी में खुशियां मिले इसके लिए शुभकामनाएं. भगवान की कृपा आप पर बनी रहे.'

राजकुमार राव ने बाद में इस कमेंट को डिलीट कर दिया. हालांकि, सोशल मीडिया पर उनके इस कमेंट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है और लोग सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने कमेंट डिलीट क्यों किया.

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About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 23 Jul 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
Rajkumar Rao Student Protest
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