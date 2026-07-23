राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित कनॉट प्लेस आज शाम 6.30 बजे तक खाली हो सकता है. दरअसल, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सलाह पर यह अपील की गई है. NDTA ने कनॉट प्लेस में आज शाम 6:30 बजे ऑफिस और रेस्टोरेंट बंद करने की अपील की.

नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि NDMC के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सलाह और CP के आस-पास की गंभीर स्थिति को देखते हुए, यह सख्त निर्देश दिया जाता है कि कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में सभी दुकानें आज, यानी 23.07.2026 को शाम 6:30 बजे तक बंद कर दिए जाएं. सभी से अनुरोध है कि वे सहयोग करें और ऊपर दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करें, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके.

इस संदर्भ में आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि सरकार बच्चों पर हमला करेगी. सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने लिखा- 6.30 pm बंद करने के आदेश. जबरदस्त सिक्योरिटी. ढेर सारी एम्बुलेंस. क्या मोदी सरकार आज फिर जंतर मंतर पर अपने बच्चों पर बर्बर हमला करेगी?

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आउटर सीपी में हुआ था जमकर हंगामा

बता दें दिल्ली में कनॉट प्लेस मुख्य व्यावसायिक केंद्र है. 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आहूत संसद मार्च के दिन से ही इलाके में कई मौकों पर पुलिस और छात्र आमने सामने आ गए. खास तौर से आउटर रिंग रोड पर हंगामा ज्यादा हुआ.

प्रदर्शन के बाद अगले 2 दिनों यानी 21 जुलाई और 22 जुलाई को भी छात्र और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प की खबरें आईं. सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियोज में देखा जा सकता है कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भीड़ के समूह ने दौड़ा लिया था.

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इन सबके बीच सुरक्षात्मक दृष्टि से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने राजीव चौक मेट्रो भी बंद कर दिया है. राजीव चौक के अलावा डीएमआरसी ने लोक कल्याण मार्ग, पटेल चौक , रामकृष्ण आश्रम मार्ग , बाराखंभा रोड , सुप्रीम कोर्ट , सेवा तीर्थ , जनपथ , मंडी हाउस , केन्द्रीय सचिवालय , आईटीओ , दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट , जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन बंद हैं.