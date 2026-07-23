1 एकड़ सरसों की खेती में कितना निकल आएगा तेल? इसे कंपनी को बेचने पर कितनी होगी कमाई

Mustard Cultivation: भारत में रबी सीजन में सरसों की खेती किसानों के लिए हमेशा से भरोसेमंद फसलों में गिनी जाती है. क्योंकि इसमें पानी और लागत दोनों काफी कम लगती है, जबकि रिटर्न बहुत तगड़ा मिलता है. इसका सिर्फ दाना ही नहीं बल्कि तेल और खली जैसे प्रोडक्ट भी तैयार होते हैं जिनकी बाजार में लगातार मांग बनी रहती है. आज कई ऑयल मिल और फूड प्रोसेसिंग कंपनियां सीधे किसानों से सरसों खरीद रही हैं.

ऐसे में अगर किसान अच्छी क्वालिटी वाली सरसों उगाते हैं तो उन्हें अच्छे दाम मिलने के चांस भी बढ़ जाते है. चलिए आपको बताते हैं कि एक एकड़ में कितनी उपज मिल सकती है उससे कितना तेल निकलता है और कंपनी तक बेचने पर किस तरह का फायदा मिल सकता है.

1 एकड़ सरसों की खेती में कितना तेल निकल आएगा?

एक एकड़ खेत में अगर उन्नत किस्म की सरसों बोई जाए तो औसतन 8 से 10 क्विंटल यानी 800 से 1000 किलो तक पैदावार आसानी से मिल जाती है. दानों में तेल की मात्रा आमतौर पर 35% से 40% के बीच होती है. इस हिसाब से अगर 10 क्विंटल सरसों निकलती है.

तो पिराई के बाद आपको लगभग 350 से 400 लीटर सरसों का तेल मिलेगा. इसके अलावा तेल निकलने के बाद जो 60% हिस्सा बचता है. उसे हम खली कहते हैं. जो लगभग 600 किलो के करीब बनती है. डेरी फार्मिंग और पशु आहार में खल की ज़बरदस्त डिमांड रहती है. जिससे आपकी एक्स्ट्रा इनकम एकदम पक्की हो जाती है.

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कंपनियों को तेल बेचकर कुल कितनी कमाई?

अब बात करते हैं इससे होने वाली कमाई की तो 350 लीटर तेल को अगर आप किसी FMCG कंपनी, लोकल ऑयल ब्रांड या अपनी खुद की पैकेजिंग में 140 रुपये से 150 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचते हैं. तो अकेले तेल से 50000 के आसपास बन जाते हैं. इसके साथ ही 600 किलो खल को 25 रुपये से 30 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचने पर लगभग 15000 से 18000 और मिल जाते हैं.

इस तरह आपकी कुल कमाई 65000 से 68000 रुपये के करीब हो सकती है. इसमें से खेत की तैयारी, बीज, सिंचाई और पेराई की कुल लागत जो कि लगभग 18000 से 20000 रुपये निकाल भी दें तो 1 एकड़ सरसों से 45000 से 50000 तक का मुनाफा आपकी जेब में आता है. बता दें यह मुनाफा तेल की कीमतों के हिसाब से कम और ज्यादा भी हो सकता है.

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