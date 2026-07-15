कोहली-रोहित नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? शुभमन गिल ने कहा- 'हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन...'

भारत ने लगातार 6 हार के बाद अपनी पहली जीत दर्ज की. एजबेस्टन में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई. इससे पहले भारत टी20 में इंग्लैंड से 0-4 और आयरलैंड से 0-2 से सीरीज हारा था. विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह के होने से टीम इंडिया मजबूत नजर आती है, अनुभव नजर आता है. कप्तान शुभमन गिल ने पहले मैच में जीतने के बाद कहा कि हम 2027 में होने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर अलग-अलग कॉम्बिनेशन आजमा रहे हैं.

जीत के बाद प्रेस कांफ्रेंस में आए शुभमन गिल ने कहा, "जब मिडिल और निचले क्रम के बल्लेबाजों को आप रन बनाते और मैच जिताते हुए देखते हैं तो कप्तान और टॉप आर्डर बल्लेबाज के तौर पर आत्मविश्वास मिलता है."

शुभमन गिल ने कहा कि हम पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे, चाहे लक्ष्य 320 का ही होता. हमें अपनी बैटिंग लाइन-अप पर भरोसा है. भारत ने शानदार जीत दर्ज की, हालांकि विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए दिन अच्छा नहीं रहा. रोहित 11 रन बनाकर आउट हुए तो विराट सिर्फ 5 रन बना पाए. कोहली आर्चर की गेंद पर एक अच्छा चौका लगाने के बाद अगली गेंद पर एलबीडबल्यू आउट हो गए.

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प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन में प्रयोग

शुभमन गिल का मानना है कि 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड में ये सीरीज महत्वपूर्ण है, जिसमें कॉम्बिनेशन के साथ प्रयोग करने का अच्छा मौका है. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार BCCI सभी प्लेयर्स को परखने के लिए रोटेशन पॉलिसी की योजना बना रही है.

शुभमन गिल ने कहा, "हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन आजमा रहे हैं, ताकि हम जांच सके कि किस तरह के कॉम्बिनेशन से हम गेंदबाजी और बल्लेबाज में गहराई तक अच्छे होंगे." उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के हालात दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए अच्छा मौका है.

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शुभमन गिल ने कहा, "मेरे अनुसार विकेट और परिस्थिति काफी हद तक दक्षिण अफ्रीका के जैसी ही थी. नई गेंद से बल्लेबाजों के लिए शॉट खेलना आसान नहीं था, क्योंकि गेंद में मूवमेंट हो रही थी. बाद में विकेट बेहतर हो गया. अगर इस तरह के विकेट पर हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन आजमा सके तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा."