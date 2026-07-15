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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपरिसीमन बिल पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, 'सुप्रिया सुले समर्थन करें तो अच्छा है वरना...'

परिसीमन बिल पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, 'सुप्रिया सुले समर्थन करें तो अच्छा है वरना...'

Eknath Shinde on Delimitation Bill: एकनाथ शिंदे का कहना है कि परिसीमन बिल का समर्थन करना विपक्ष मजबूरी है क्योंकि 50 फीसदी आबादी के हक में लाए जाने वाले बिल का विरोध किया तो जनता भी साथ नहीं देगी.

Written By : पवन कुमार गौड |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 15 Jul 2026 02:13 PM (IST)
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परिसीमन बिल पर शरद पवार गुट के समर्थन की अटकलों के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान आया है. एकनाथ शिंदे का कहना है कि अगर सुप्रिया सुले की पार्टी बिल पर समर्थन देंगी तो अच्छा है लेकिन उनका इंडिया गठबंधन असमंजस में है. तंजिया लहजे में एकनाथ शिंदे ने कहा कि विपक्ष को परिसीमन बिल का समर्थन करना ही पड़ेगा, वरना जनता इनका विरोध करेगी. इनको पता है कि महिला आरक्षण का विरोध करने पर इनका ही विरोध होगा और पश्चिम बंगाल जैसी हालत हो जाएगी. इसलिए इनको समर्थन करना ही है. बिल जरूर पास होंगे.

इस प्रेस कांफ्रेंस में एकनाथ शिंदे के साथ चार बागी सांसद भी मौजूद हैं जो हाल ही में उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ शिवसेना में शामिल हुए थे. उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों की बगावत पर बागी होने के बाद शिवसेना में शामिल होने पर भी एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया आई. उन्होंने कहा, "6 सांसद दो तिहाई बहुमत के साथ हमारे साथ आए हैं. लोकसभा स्पीकर के पास सभी सांसद गए. वहां प्रक्रिया पूरी की है. अब शिवसेना का बहुमत बढ़ चुका है. हम जो काम करते हैं पक्का ही करते हैं. पहले आपने देखा ही होगा." 

यह भी पढ़ें: Maharashtra Politics: परिसीमीन बिल पर बीजेपी को मिली बड़ी राहत! सुप्रिया सुले के बयान से मिले ये संकेत

जयंत पाटील और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात पर एकनाथ शिंदे

इसके अलावा, शरद पवार के नेता जयंत पाटील और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात पर एकनाथ शिंदे ने कहा, "हर बार राजनीतिक बात नहीं होती. शरद पवार हमारे पास आए तो लोगों के पेट में दर्द हो गया. कुछ लोगों के तो जमाल घोटा जैसे हो गया. हम NDA के विश्वनीय पार्ट हैं, किसको NDA में लेना है इसका फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेना है."

मुख्यमंत्री पद पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान

महाराष्ट्र के सीएम पद की कुर्सी पर एकनाथ शिंदे ने कहा, "अभी मुख्यमंत्री पद की कोई वेकेंसी नहीं है. कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि अपनी अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए. जब मैं मुख्यमंत्री था तब बीजेपी के लोगों को लगता था देवेंद्र जी मुख्यमंत्री होने चाहिए. हम इसमें कुछ बुरा नहीं मानते. आज देवेंद्र जी मुख्यमंत्री हैं और मैं उप मुख्यमंत्री. हमारा एजेंडा विकास का है."

यह भी पढ़ें: 'जयंत पाटील NCP और MVA के...', सीएम फडणवीस से मुलाकात की खबरों पर संजय राउत का बड़ा बयान

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 15 Jul 2026 02:13 PM (IST)
Tags :
Supriya Sule Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS NCP SP Delimitation Bill 2026
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