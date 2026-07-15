परिसीमन बिल पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, 'सुप्रिया सुले समर्थन करें तो अच्छा है वरना...'

परिसीमन बिल पर शरद पवार गुट के समर्थन की अटकलों के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान आया है. एकनाथ शिंदे का कहना है कि अगर सुप्रिया सुले की पार्टी बिल पर समर्थन देंगी तो अच्छा है लेकिन उनका इंडिया गठबंधन असमंजस में है. तंजिया लहजे में एकनाथ शिंदे ने कहा कि विपक्ष को परिसीमन बिल का समर्थन करना ही पड़ेगा, वरना जनता इनका विरोध करेगी. इनको पता है कि महिला आरक्षण का विरोध करने पर इनका ही विरोध होगा और पश्चिम बंगाल जैसी हालत हो जाएगी. इसलिए इनको समर्थन करना ही है. बिल जरूर पास होंगे.

इस प्रेस कांफ्रेंस में एकनाथ शिंदे के साथ चार बागी सांसद भी मौजूद हैं जो हाल ही में उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ शिवसेना में शामिल हुए थे. उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों की बगावत पर बागी होने के बाद शिवसेना में शामिल होने पर भी एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया आई. उन्होंने कहा, "6 सांसद दो तिहाई बहुमत के साथ हमारे साथ आए हैं. लोकसभा स्पीकर के पास सभी सांसद गए. वहां प्रक्रिया पूरी की है. अब शिवसेना का बहुमत बढ़ चुका है. हम जो काम करते हैं पक्का ही करते हैं. पहले आपने देखा ही होगा."

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जयंत पाटील और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात पर एकनाथ शिंदे

इसके अलावा, शरद पवार के नेता जयंत पाटील और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात पर एकनाथ शिंदे ने कहा, "हर बार राजनीतिक बात नहीं होती. शरद पवार हमारे पास आए तो लोगों के पेट में दर्द हो गया. कुछ लोगों के तो जमाल घोटा जैसे हो गया. हम NDA के विश्वनीय पार्ट हैं, किसको NDA में लेना है इसका फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेना है."

मुख्यमंत्री पद पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान

महाराष्ट्र के सीएम पद की कुर्सी पर एकनाथ शिंदे ने कहा, "अभी मुख्यमंत्री पद की कोई वेकेंसी नहीं है. कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि अपनी अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए. जब मैं मुख्यमंत्री था तब बीजेपी के लोगों को लगता था देवेंद्र जी मुख्यमंत्री होने चाहिए. हम इसमें कुछ बुरा नहीं मानते. आज देवेंद्र जी मुख्यमंत्री हैं और मैं उप मुख्यमंत्री. हमारा एजेंडा विकास का है."

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