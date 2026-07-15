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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरखाद बीज की दुकान डालने के लिए कितना होना चाहिए जेब में पैसा? बड़े काम की है ये खबर

खाद बीज की दुकान डालने के लिए कितना होना चाहिए जेब में पैसा? बड़े काम की है ये खबर

Fertilizer Seed Shop: अगर आप खाद-बीज का कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं. तो जल्दबाजी से पहले कुछ जरूरी बातें जान लेना फायदेमंद रहेगा. जान लें इसके लिए कितनी पूंजी चाहिए होगी.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 15 Jul 2026 01:02 PM (IST)
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Fertilizer Seed Shop: गांव हो या कस्बा खेती-किसानी से जुड़ा बिजनेस हमेशा डिमांड में रहता है. अगर आप भी अपने इलाके में खाद, बीज और कीटनाशक की दुकान खोलने का मन बना रहे हैं. तो यह एक बेहद मुनाफे वाला आइडिया हो सकता है. लेकिन सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जेब में कितना पैसा होना चाहिए?

किसी भी नई दुकान को सेटअप करने के लिए आपको लाइसेंस, दुकान का किराया, इंटीरियर और शुरुआती स्टॉक जैसी चीजों पर खर्च करना पड़ता है. अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस को आप एक छोटे स्तर से लेकर बड़े डीलरशिप लेवल तक शुरू कर सकते हैं. इसलिए आपका बजट इस बात पर निर्भर करेगा कि आप दुकान का दायरा कितना बड़ा रखना चाहते हैं. जान लें इस दुकान को खोलने के लिए कितने पैसे होने चाहिए आपकी जेब में.

छोटे लेवल पर इतनी इन्वेस्टमेंट लगेगी

अगर आप  खाद, बीज का काम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरुआत करना चाहते हैं. तो एक छोटी दुकान के लिए आपके पास कम से कम 2 से 3 लाख रुपये का बैकअप होना जरूरी है. इसमें सबसे पहले सरकारी लाइसेंस की फीस और कागजी कार्रवाई का खर्च आता है. जो करीब 5000 से 10000 रुपये तक बैठता है. इसके अलावा, दुकान के लिए एक परमानेंट जगह या गोदाम की जरूरत होती है. 

जिसका एडवांस किराया और रैक-काउंटर बनवाने में लगभग 40000 से 50000 रुपये लग जाते हैं. बचे हुए पैसों का इस्तेमाल शुरुआती दौर में कंपनियों से बीज, खाद के कट्टे और जरूरी दवाइयां खरीदने के लिए किया जाता है. इस हल्के से बजट के साथ आप आराम से अपने लोकल एरिया में एक ठीक-ठाक दुकान खोल सकते हैं.

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बड़े स्तर पर बिजनेस के लिए खर्चा?

अगर आप किसी बड़ी या नामी कंपनी की सीधे डीलरशिप या एजेंसी लेकर बड़े लेवल पर काम करना चाहते हैं. तो फिर जेब का वजन थोड़ा बढ़ाना होगा. बड़े स्केल पर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कम से कम 5 से 8 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है. बड़ी कंपनियां कई बार सिक्योरिटी डिपॉजिट भी मांगती हैं, जो 1 से 2 लाख रुपये तक हो सकता है. इसके अलावा बड़े स्टॉक को मेंटेन करने के लिए एक बड़े गोदाम की जरूरत पड़ती है.

जिससे बरसात या नमी से खाद-बीज खराब न हो. इस लेवल पर आपको अलग-अलग कंपनियों की वैराइटी रखनी होती है. जिससे शुरुआत में ही ज्यादा माल उठाना पड़ता है. हालांकि इस बड़े इन्वेस्टमेंट का फायदा यह होता है कि भारी मात्रा में माल बेचने पर कंपनियों से मोटा कमीशन और तगड़ा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 15 Jul 2026 01:02 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Fertilizer Farming Tips Farming News
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