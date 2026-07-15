खाद बीज की दुकान डालने के लिए कितना होना चाहिए जेब में पैसा? बड़े काम की है ये खबर

Fertilizer Seed Shop: गांव हो या कस्बा खेती-किसानी से जुड़ा बिजनेस हमेशा डिमांड में रहता है. अगर आप भी अपने इलाके में खाद, बीज और कीटनाशक की दुकान खोलने का मन बना रहे हैं. तो यह एक बेहद मुनाफे वाला आइडिया हो सकता है. लेकिन सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जेब में कितना पैसा होना चाहिए?

किसी भी नई दुकान को सेटअप करने के लिए आपको लाइसेंस, दुकान का किराया, इंटीरियर और शुरुआती स्टॉक जैसी चीजों पर खर्च करना पड़ता है. अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस को आप एक छोटे स्तर से लेकर बड़े डीलरशिप लेवल तक शुरू कर सकते हैं. इसलिए आपका बजट इस बात पर निर्भर करेगा कि आप दुकान का दायरा कितना बड़ा रखना चाहते हैं. जान लें इस दुकान को खोलने के लिए कितने पैसे होने चाहिए आपकी जेब में.

छोटे लेवल पर इतनी इन्वेस्टमेंट लगेगी

अगर आप खाद, बीज का काम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरुआत करना चाहते हैं. तो एक छोटी दुकान के लिए आपके पास कम से कम 2 से 3 लाख रुपये का बैकअप होना जरूरी है. इसमें सबसे पहले सरकारी लाइसेंस की फीस और कागजी कार्रवाई का खर्च आता है. जो करीब 5000 से 10000 रुपये तक बैठता है. इसके अलावा, दुकान के लिए एक परमानेंट जगह या गोदाम की जरूरत होती है.

जिसका एडवांस किराया और रैक-काउंटर बनवाने में लगभग 40000 से 50000 रुपये लग जाते हैं. बचे हुए पैसों का इस्तेमाल शुरुआती दौर में कंपनियों से बीज, खाद के कट्टे और जरूरी दवाइयां खरीदने के लिए किया जाता है. इस हल्के से बजट के साथ आप आराम से अपने लोकल एरिया में एक ठीक-ठाक दुकान खोल सकते हैं.

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बड़े स्तर पर बिजनेस के लिए खर्चा?

अगर आप किसी बड़ी या नामी कंपनी की सीधे डीलरशिप या एजेंसी लेकर बड़े लेवल पर काम करना चाहते हैं. तो फिर जेब का वजन थोड़ा बढ़ाना होगा. बड़े स्केल पर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कम से कम 5 से 8 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है. बड़ी कंपनियां कई बार सिक्योरिटी डिपॉजिट भी मांगती हैं, जो 1 से 2 लाख रुपये तक हो सकता है. इसके अलावा बड़े स्टॉक को मेंटेन करने के लिए एक बड़े गोदाम की जरूरत पड़ती है.

जिससे बरसात या नमी से खाद-बीज खराब न हो. इस लेवल पर आपको अलग-अलग कंपनियों की वैराइटी रखनी होती है. जिससे शुरुआत में ही ज्यादा माल उठाना पड़ता है. हालांकि इस बड़े इन्वेस्टमेंट का फायदा यह होता है कि भारी मात्रा में माल बेचने पर कंपनियों से मोटा कमीशन और तगड़ा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है.

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