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(Source: ECI/ABP News)
Animal Care In Summer: गर्मी में पशुओं को हो सकती है डिहाइड्रेशन-हीट स्ट्रेस जैसी बीमारी, ऐसी रखें अपने जानवरों की डाइट
अगर गर्मी के दौरान पशु तेज सांस लेने लगे, मुंह से लार टपकने लगे, सुस्त दिखाई दें या बेचैन हो जाए तो यह हीट स्ट्रेस का संकेत हो सकता है. कई बार पशु चारा कम कर देता है या पूरी तरह खाना छोड़ देता है.
Animal Care In Summer: देशभर में गर्मियां लगातार लोगों को परेशान कर रही है. गर्मियों का मौसम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं ही नहीं, बल्कि पशुओं के लिए भी बहुत दिक्कत भरा होता है. बढ़ता तापमान और लू के थपेड़े पशुओं में हीट स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं. इसका सीधा असर उनके हेल्थ और दूध उत्पादन पर पड़ता है. ऐसे में पशुपालकों के लिए जरूरी है कि वह समय रहते पशुओं में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रेस के लक्षण पहचानें. तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि गर्मियों में पशुओं को डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रेस जैसी बीमारियां कैसे होती है और गर्मियों में जानवरों की डाइट कैसी रखें.
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Published at : 05 May 2026 09:27 AM (IST)
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