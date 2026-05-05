अगर गर्मी के दौरान पशु तेज सांस लेने लगे, मुंह से लार टपकने लगे, सुस्त दिखाई दें या बेचैन हो जाए तो यह हीट स्ट्रेस का संकेत हो सकता है. कई बार पशु चारा कम कर देता है या पूरी तरह खाना छोड़ देता है यह स्थिति गंभीर हो सकती है और समय पर ध्यान न देने पर नुकसान बढ़ सकता है.