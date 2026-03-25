घर में ही सेहत का खजाना! किचन गार्डन में उगाएं मोरिंगा और पाएं जबरदस्त फायदे

पिछले कुछ वर्षों में मोरिंगा का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है. हेल्थ एक्सपर्ट्स और डाइटिशियन इसे “सुपरफूड” के रूप में प्रमोट कर रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग इसके फायदे शेयर कर रहे हैं. फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने वाले लोग अब अपने किचन गार्डन में मोरिंगा उगाना पसंद कर रहे हैं.इसकी बढ़ती डिमांड के चलते बाजार में मोरिंगा पाउडर, कैप्सूल और जूस जैसे प्रोडक्ट्स भी खूब बिक रहे हैं, जिससे यह खेती और भी फायदेमंद बनती जा रही है.