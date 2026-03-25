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घर में ही सेहत का खजाना! किचन गार्डन में उगाएं मोरिंगा और पाएं जबरदस्त फायदे
मोरिंगा न सिर्फ एक पौधा है, बल्कि सेहत का खजाना है. इसे अपनी डाइट और किचन गार्डन का हिस्सा बनाकर आप स्वाद और सेहत दोनों का फायदा उठा सकते हैं.
आज के समय में लोग अपने किचन गार्डन में ऐसी फसल उगाना चाहते हैं जो कम जगह में आसानी से तैयार हो जाए और सेहत के लिए भी फायदेमंद हो. सहजन यानी मोरिंगा ऐसा ही एक पौधा है, जिसे घर पर उगाना बेहद आसान है और यह पोषण का खजाना माना जाता है.
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Published at : 25 Mar 2026 10:20 AM (IST)
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