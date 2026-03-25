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घर में ही सेहत का खजाना! किचन गार्डन में उगाएं मोरिंगा और पाएं जबरदस्त फायदे

मोरिंगा न सिर्फ एक पौधा है, बल्कि सेहत का खजाना है. इसे अपनी डाइट और किचन गार्डन का हिस्सा बनाकर आप स्वाद और सेहत दोनों का फायदा उठा सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 25 Mar 2026 10:20 AM (IST)
मोरिंगा न सिर्फ एक पौधा है, बल्कि सेहत का खजाना है. इसे अपनी डाइट और किचन गार्डन का हिस्सा बनाकर आप स्वाद और सेहत दोनों का फायदा उठा सकते हैं.

आज के समय में लोग अपने किचन गार्डन में ऐसी फसल उगाना चाहते हैं जो कम जगह में आसानी से तैयार हो जाए और सेहत के लिए भी फायदेमंद हो. सहजन यानी मोरिंगा ऐसा ही एक पौधा है, जिसे घर पर उगाना बेहद आसान है और यह पोषण का खजाना माना जाता है.

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का पौधा तेजी से बढ़ता है और इसे ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती. छोटे गार्डन या बड़े गमले में भी इसे आसानी से उगाया जा सकता है. इसकी खास बात यह है कि इसका हर हिस्सा पत्तियां, फलियां और फूल खाने योग्य होता है.
का पौधा तेजी से बढ़ता है और इसे ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती. छोटे गार्डन या बड़े गमले में भी इसे आसानी से उगाया जा सकता है. इसकी खास बात यह है कि इसका हर हिस्सा पत्तियां, फलियां और फूल खाने योग्य होता है.
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पिछले कुछ वर्षों में मोरिंगा का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है. हेल्थ एक्सपर्ट्स और डाइटिशियन इसे “सुपरफूड” के रूप में प्रमोट कर रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग इसके फायदे शेयर कर रहे हैं. फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने वाले लोग अब अपने किचन गार्डन में मोरिंगा उगाना पसंद कर रहे हैं.इसकी बढ़ती डिमांड के चलते बाजार में मोरिंगा पाउडर, कैप्सूल और जूस जैसे प्रोडक्ट्स भी खूब बिक रहे हैं, जिससे यह खेती और भी फायदेमंद बनती जा रही है.
पिछले कुछ वर्षों में मोरिंगा का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है. हेल्थ एक्सपर्ट्स और डाइटिशियन इसे “सुपरफूड” के रूप में प्रमोट कर रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर भी लोग इसके फायदे शेयर कर रहे हैं. फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने वाले लोग अब अपने किचन गार्डन में मोरिंगा उगाना पसंद कर रहे हैं.इसकी बढ़ती डिमांड के चलते बाजार में मोरिंगा पाउडर, कैप्सूल और जूस जैसे प्रोडक्ट्स भी खूब बिक रहे हैं, जिससे यह खेती और भी फायदेमंद बनती जा रही है.
Published at : 25 Mar 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
Superfood Kitchen Garden Agricultire Moringa Farming

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