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अपने किचन गार्डन में कैसे उगाएं इमली का पौधा? जान लें तरीका
इमली का पौधा घर के किचन गार्डन में आसानी से उगाया जा सकता है. सही मिट्टी, धूप, पानी और देखभाल के साथ यह पौधा कुछ वर्षों में फल देना शुरू कर देता है.
खट्टी-मीठी इमली का नाम सुनते आखीर किसके ही मुंह में पानी ना आए. चटनी हो, दाल हो या पानीपुरी का पानी इमली के बिना सब अधूरा लगता है. लेकिन क्या होगा अगर आपको पता चला कि आप जानते हैं कि यह इमली आप अपने घर के किचन गार्डन में भी उगा सकते हैं? जी हा थोड़ी सी मेहनत और सही तरीके से लगाया गया इमली का पौधा न सिर्फ आपके बगीचे को हरा-भरा बनाएगा, बल्कि कुछ सालों में आपको ताजी इमली भी देगा. आइए जानते हैं घर पर इमली उगाने का पूरा आसान तरीका.
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Published at : 19 Jun 2026 07:40 AM (IST)
Tags :Kitchen Garden Tips Imli Plant
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