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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरअपने किचन गार्डन में कैसे उगाएं इमली का पौधा? जान लें तरीका

अपने किचन गार्डन में कैसे उगाएं इमली का पौधा? जान लें तरीका

इमली का पौधा घर के किचन गार्डन में आसानी से उगाया जा सकता है. सही मिट्टी, धूप, पानी और देखभाल के साथ यह पौधा कुछ वर्षों में फल देना शुरू कर देता है.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 19 Jun 2026 07:40 AM (IST)
इमली का पौधा घर के किचन गार्डन में आसानी से उगाया जा सकता है. सही मिट्टी, धूप, पानी और देखभाल के साथ यह पौधा कुछ वर्षों में फल देना शुरू कर देता है.

खट्टी-मीठी इमली का नाम सुनते आखीर किसके ही मुंह में पानी ना आए. चटनी हो, दाल हो या पानीपुरी का पानी इमली के बिना सब अधूरा लगता है. लेकिन क्या होगा अगर आपको पता चला कि आप जानते हैं कि यह इमली आप अपने घर के किचन गार्डन में भी उगा सकते हैं? जी हा थोड़ी सी मेहनत और सही तरीके से लगाया गया इमली का पौधा न सिर्फ आपके बगीचे को हरा-भरा बनाएगा, बल्कि कुछ सालों में आपको ताजी इमली भी देगा. आइए जानते हैं घर पर इमली उगाने का पूरा आसान तरीका. 

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इमली उगाने के लिए सबसे पहले आपको अच्छे और पके हुए इमली के बीज चाहिए होते हैं. यह बीज आप बाजार से लाई इमली में से निकाल सकते हैं. ध्यान रखें कि बीज पूरी तरह से साफ हो उस पर इमली का गूदा न लगा हो. बीज को साफ करने के बाद उसे 24 से 48 घंटे तक साफ पानी में भिगो दें. इससे बीज का ऊपरी कठोर छिलका थोड़ा नरम हो जाता है और अंकुरण जल्दी होता है.
इमली उगाने के लिए सबसे पहले आपको अच्छे और पके हुए इमली के बीज चाहिए होते हैं. यह बीज आप बाजार से लाई इमली में से निकाल सकते हैं. ध्यान रखें कि बीज पूरी तरह से साफ हो उस पर इमली का गूदा न लगा हो. बीज को साफ करने के बाद उसे 24 से 48 घंटे तक साफ पानी में भिगो दें. इससे बीज का ऊपरी कठोर छिलका थोड़ा नरम हो जाता है और अंकुरण जल्दी होता है.
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इमली का पौधा ऐसी मिट्टी में अच्छा उगता है जो न बहुत भारी हो और न बहुत हल्की. सामान्य बगीचे की मिट्टी, रेत और गोबर की खाद को बराबर-बराबर मिलाएं. इस मिश्रण में पानी अच्छे से निकलता है और पौधे की जड़ों को हवा भी मिलती है. गमले की बात करें तो शुरुआत में एक मध्यम आकार का गमला काफी है. बस ध्यान रखें कि गमले के नीचे छेद जरूर हो ताकि पानी रुके नहीं। रुका हुआ पानी पौधे की जड़ों को सड़ा सकता है. 
इमली का पौधा ऐसी मिट्टी में अच्छा उगता है जो न बहुत भारी हो और न बहुत हल्की. सामान्य बगीचे की मिट्टी, रेत और गोबर की खाद को बराबर-बराबर मिलाएं. इस मिश्रण में पानी अच्छे से निकलता है और पौधे की जड़ों को हवा भी मिलती है. गमले की बात करें तो शुरुआत में एक मध्यम आकार का गमला काफी है. बस ध्यान रखें कि गमले के नीचे छेद जरूर हो ताकि पानी रुके नहीं। रुका हुआ पानी पौधे की जड़ों को सड़ा सकता है. 
Published at : 19 Jun 2026 07:40 AM (IST)
Tags :
Kitchen Garden Tips Imli Plant

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