अपने किचन गार्डन में कैसे उगाएं इमली का पौधा? जान लें तरीका

इमली का पौधा ऐसी मिट्टी में अच्छा उगता है जो न बहुत भारी हो और न बहुत हल्की. सामान्य बगीचे की मिट्टी, रेत और गोबर की खाद को बराबर-बराबर मिलाएं. इस मिश्रण में पानी अच्छे से निकलता है और पौधे की जड़ों को हवा भी मिलती है. गमले की बात करें तो शुरुआत में एक मध्यम आकार का गमला काफी है. बस ध्यान रखें कि गमले के नीचे छेद जरूर हो ताकि पानी रुके नहीं। रुका हुआ पानी पौधे की जड़ों को सड़ा सकता है.