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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरEarthworm Fertilizer: खेत का सबसे मेहनती मजदूर है केंचुआ, जानिए कैसे बनती है प्राकृतिक खाद

Earthworm Fertilizer: खेत का सबसे मेहनती मजदूर है केंचुआ, जानिए कैसे बनती है प्राकृतिक खाद

रासायनिक खादों से अलग केंचुआ खाद को भी किसानों का सबसे बड़ा प्राकृतिक साथी बन रहा है. आइए जानते हैं यह प्राकृतिक खाद कैसे तैयार होती है?

By : कविता गाडरी  | Updated at : 12 Jun 2026 06:22 PM (IST)
रासायनिक खादों से अलग केंचुआ खाद को भी किसानों का सबसे बड़ा प्राकृतिक साथी बन रहा है. आइए जानते हैं यह प्राकृतिक खाद कैसे तैयार होती है?

Earthworm Fertilizer: किसान आजकल फसलों की ग्रोथ के लिए रासायनिक खादों का भी तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं. फसल में रासायनिक खादों के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता घट रही है और खेती की लागत बढ़ती जा रही है. वहीं इसी समय में अब रासायनिक खादों से अलग केंचुआ खाद को भी किसानों का सबसे बड़ा प्राकृतिक साथी बन रहा है. जहां एक ओर कई किसान रासायनिक खादों का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ किसान केंचुए को खेत की उर्वरता बढ़ाने वाला सबसे मेहनती मजदूर बता रहे हैं. क्योंकि यह बिना किसी मजदूरी के मिट्टी को उपजाऊ बनता है और हवा और पानी का प्रभाव बढ़ता है और खाद तैयार करने में मदद करता है.

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केंचुआ मिट्टी के अंदर लगातार सुरंग बनाता रहता है, इससे मिट्टी में हवा और पानी आसानी से पहुंचती है. इसके अलावा ये सूखी पत्तियां, गोबर, फसलों के अवशेष और दूसरे जैविक कचरे को खाकर उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर खाद में बदल देता है.
केंचुआ मिट्टी के अंदर लगातार सुरंग बनाता रहता है, इससे मिट्टी में हवा और पानी आसानी से पहुंचती है. इसके अलावा ये सूखी पत्तियां, गोबर, फसलों के अवशेष और दूसरे जैविक कचरे को खाकर उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर खाद में बदल देता है.
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केंचुए की एक्टिविटी से मिट्टी की संरचना लगातार बेहतर होती रहती हैं, जलधारण क्षमता बढ़ती है और पौधों की जड़ों को बढ़ाने के लिए भी सही एनवायरमेंट मिलता है.
केंचुए की एक्टिविटी से मिट्टी की संरचना लगातार बेहतर होती रहती हैं, जलधारण क्षमता बढ़ती है और पौधों की जड़ों को बढ़ाने के लिए भी सही एनवायरमेंट मिलता है.
Published at : 12 Jun 2026 06:22 PM (IST)
Tags :
Vermicompost ORGANIC MANURE Earthworm Fertilizer Natural Earthworm Fertilizer

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