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Earthworm Fertilizer: खेत का सबसे मेहनती मजदूर है केंचुआ, जानिए कैसे बनती है प्राकृतिक खाद
रासायनिक खादों से अलग केंचुआ खाद को भी किसानों का सबसे बड़ा प्राकृतिक साथी बन रहा है. आइए जानते हैं यह प्राकृतिक खाद कैसे तैयार होती है?
Earthworm Fertilizer: किसान आजकल फसलों की ग्रोथ के लिए रासायनिक खादों का भी तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं. फसल में रासायनिक खादों के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता घट रही है और खेती की लागत बढ़ती जा रही है. वहीं इसी समय में अब रासायनिक खादों से अलग केंचुआ खाद को भी किसानों का सबसे बड़ा प्राकृतिक साथी बन रहा है. जहां एक ओर कई किसान रासायनिक खादों का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ किसान केंचुए को खेत की उर्वरता बढ़ाने वाला सबसे मेहनती मजदूर बता रहे हैं. क्योंकि यह बिना किसी मजदूरी के मिट्टी को उपजाऊ बनता है और हवा और पानी का प्रभाव बढ़ता है और खाद तैयार करने में मदद करता है.
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Published at : 12 Jun 2026 06:22 PM (IST)
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एपी सिंहएडवोकेट
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