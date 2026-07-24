INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरBest Tree For Farm Shade: खेत में चाहिए ठंडी हवा, जानिए जमीन के बीचों बीच कौन-सा पेड़ लगाने पर मिलेगा फायदा?

Best Tree For Farm Shade: खेत में चाहिए ठंडी हवा, जानिए जमीन के बीचों बीच कौन-सा पेड़ लगाने पर मिलेगा फायदा?

Best Tree For Farm Shade: अगर आप खेत में काम करते समय गर्मी लगने से काफी परेशान है, तो आप खेत के बीचों-बीच इस पेड़ को लगा दे. इससे आपको दिन भर ठण्डी हवा मिलेगी.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 24 Jul 2026 08:50 AM (IST)
Preferred Sources

Best Tree For Farm Shade: गर्मियों के मौसम में तेज धूप और गर्म हवाएं न सिर्फ इंसानों को परेशान करती हैं, बल्कि खेतों में खड़ी फसलों को भी सुखा देती हैं. ऐसे में हमारे किसान भाई अपनी फसलों को बचाने के लिए कई तरह के जतन करते हैं. कई किसान इस परेशानी से निपटने के लिए अलग-अलग तरीको का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक प्राकृतिक और परमानेंट तरीका ऐसा भी है, जिससे आपके खेत को ठंडी हवा भी मिलेगी और आपकी जेब भी भरेगी. 
जी हां, अगर आप अपने खेत के बीचों-बीच या सही जगह पर एक खास पेड़ लगा दें, तो वह पूरे खेत के लिए 'नेचुरल एयर कंडीशनर' का काम करेगा. आइए जानते हैं उस खास पेड़ के बारे में जो आपके खेत का तापमान कम रखेगा. 

नीम का पेड़

खेत के बीच में लगाने के लिए नीम का पेड़ सबसे उत्तम और फायदेमंद पेड़ है. नीम को सदियों से भारतीय खेती का सच्चा मित्र माना गया है. क्योंकि इसकी घनी पत्तियां धूप को रोकती हैं और जब हवा इसकी पत्तियों से छनकर खेतों में पहुंचती है, तो वह बिल्कुल ठंडी हो जाती है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, एक बड़ा नीम का पेड़ अपने आसपास के तापमान को 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है. 

नीम का पेड़ लगाने के फायदे

जब गर्मियों में गर्म और ठण्डी हवाएं चलती हैं, तो खेत के बीच में लगा नीम का पेड़ एक ढाल की तरह काम करता है. यह हवा की रफ्तार को कम करता है और उसे नमी बदल देता है, जिससे आसपास की फसलें झुलसने से बच जाती हैं. नीम लगाने का एक फायदा यह भी है कि इसके पत्ते और निंबोली यानी नीम का फल प्राकृतिक कीटनाशक की तरह काम करता हैं. इसके अलावा, आप इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर फसलों पर छिड़क सकते हैं, जिससे कई तरह के हानिकारक बैक्टीरिया और कीट दूर भाग जाते हैं.

यह भी पढ़ें: सरकारी राशन की दुकान में मिल रहा सड़ा अनाज तो कहां कर सकते हैं शिकायत? तुरंत मिलेगी राहत

और जब नीम की पत्तियां सड़कर मिट्टी में मिल जाती हैं, तो यह एक बेहतरीन जैविक खाद का काम करती हैं. इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है और फसलों की पैदावार भी अच्छी होती है. साथ ही आप नीम की लकड़ी, पत्तियां और निंबोली को बाजार में अच्छे दामों पर बेच सकते हैं. क्योंकि कंपनियां इससे दवाइयां, साबुन और खाद बनाती हैं. ऐसे में यह पेड़ आपके लिए अतिरिक्त कमाई का साधन बन सकता है. 

पेड़ लगाते समय रखें इन बातों का ध्यान 

आपको पेड़ ऐसी जगह लगाना हैं जिससे पूरे खेत को फायदा मिले, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि इसकी बहुत ज्यादा घनी छाया से नीचे की छोटी फसलों को धूप मिलने में दिक्कत न हो. आप समय-समय पर पेड़ की निचली टहनियों की छंटाई करते रहें, ताकि खेत में ट्रैक्टर या मशीनें चलाने में कोई रुकावट न आए. 

यह भी पढ़ें: 10 बीघा खेत के लिए कितना गहरा खुदवाना होगा कुंआ? जानिए रोज कितने पानी की पड़ेगी जरूरत

Published at : 24 Jul 2026 08:50 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Neem Tree
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Best Tree For Farm Shade: खेत में चाहिए ठंडी हवा, जानिए जमीन के बीचों बीच कौन-सा पेड़ लगाने पर मिलेगा फायदा?
खेत में चाहिए ठंडी हवा, जानिए जमीन के बीचों बीच कौन-सा पेड़ लगाने पर मिलेगा फायदा?
एग्रीकल्चर
India vs Pakistan: भारत या पाकिस्तान में कौन अपने किसानों पर ज्यादा खर्च करता है पैसा, कहां का किसान ज्यादा अमीर?
भारत या पाकिस्तान में कौन अपने किसानों पर ज्यादा खर्च करता है पैसा, कहां का किसान ज्यादा अमीर?
एग्रीकल्चर
मछली पालन शुरू करना हुआ आसान, सरकार दे रही लाखों की सब्सिडी, जानिए कौन उठा सकता है लाभ?
मछली पालन शुरू करना हुआ आसान, सरकार दे रही लाखों की सब्सिडी, जानिए कौन उठा सकता है लाभ?
एग्रीकल्चर
भूमि आंवला की खेती से कैसे होगी कमाई? जानिए बुवाई से कटाई तक की पूरी प्रोसेस
भूमि आंवला की खेती से कैसे होगी कमाई? जानिए बुवाई से कटाई तक की पूरी प्रोसेस
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20 का नया लोगो जारी, Salman Khan की वापसी को लेकर बढ़ा उत्साह
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay के स्वैग और एक्शन ने जीता फैंस का दिल
NEET Paper Leak पर Salman Khan ने तोड़ी चुप्पी, स्टूडेंट्स के लिए कही बड़ी बात
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की वापसी? Reports ने बढ़ाई फैंस की उम्मीद
Shah Rukh Khan की King का आखिरी शूट विदेश में? नई Reports आईं सामने
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद सरकार पर भड़कीं महुआ मोइत्रा, बोलीं- 'लॉलीपॉप डील...'
सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद सरकार पर भड़कीं महुआ मोइत्रा, बोलीं- 'लॉलीपॉप डील...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद ने भी खत्म किया धरना, वीडियो जारी कर PM से कहा- 'जो कानून लाना चाहते हैं लाइए लेकिन...'
चंद्रशेखर आजाद ने भी खत्म किया धरना, वीडियो जारी कर कहा- 'जो कानून लाना चाहते हैं लाइए लेकिन...'
इंडिया
आधी रात को प्रधानमंत्री ने जारी किया वीडियो मैसेज तो राहुल गांधी ने ऐसा क्यों बोला- 'मिस्टर मोदी, हमारे...'
आधी रात को प्रधानमंत्री ने जारी किया वीडियो मैसेज तो राहुल गांधी ने ऐसा क्यों बोला- 'मिस्टर मोदी, हमारे...'
स्पोर्ट्स
Fact Check: जंतर-मंतर पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर क्या विराट कोहली ने किया है कोई ट्वीट, वायरल पोस्ट की सच्चाई जानिए
Fact Check: जंतर-मंतर पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर क्या विराट कोहली ने किया है कोई ट्वीट, वायरल पोस्ट की सच्चाई जानिए
मूवी रिव्यू
Adarsh Baal Vidyalaya Review: मजेदार है ये बेब सीरीज, एंटरटेन करने के साथ साथ कुछ सिखाएगी और समझाएगी भी 
आदर्श बाल विद्यालय रिव्यू: मजेदार है ये बेब सीरीज, एंटरटेन करने के साथ सिखाएगी और समझाएगी भी 
इंडिया
दिल्ली में आज घर से निकलें तो संभल के! एक तरफ CJP का अनशन, दूसरी तरफ 17 मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद
दिल्ली में आज घर से निकलें तो संभल के! एक तरफ CJP का अनशन, दूसरी तरफ 17 मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद
इंडिया
सोनम वांगचुक का 26 दिन का अनशन तोड़ने के बाद पहला बयान- 'मैंने कई शर्तों पर...'
सोनम वांगचुक का 26 दिन का अनशन तोड़ने के बाद पहला बयान- 'मैंने कई शर्तों पर...'
ट्रेंडिंग
Bihar Protest Viral Video: टीयर गैस का इंतजाम नहीं है? प्रदर्शन के बीच बिहार के छात्रों ने पुलिस से पूछा सवाल, VIDEO वायरल
टीयर गैस का इंतजाम नहीं है? प्रदर्शन के बीच बिहार के छात्रों ने पुलिस से पूछा सवाल, VIDEO वायरल
ENT LIVE
Bigg Boss 20 का फर्स्ट लुक जारी, Salman Khan की होस्टिंग को लेकर बढ़ी चर्चा
Bigg Boss 20 का फर्स्ट लुक जारी, Salman Khan की होस्टिंग को लेकर बढ़ी चर्चा
ENT LIVE
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay का स्वैग और एक्शन फैंस के लिए ट्रीट
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay का स्वैग और एक्शन फैंस के लिए ट्रीट
ENT LIVE
NEET Protest पर Salman Khan का समर्थन, बोले- आंदोलन को राजनीतिक न बनाया जाए
NEET Protest पर Salman Khan का समर्थन, बोले- आंदोलन को राजनीतिक न बनाया जाए
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की री-एंट्री? Sufi और Apoorva Makhija को लेकर बड़ा ट्विस्ट
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की री-एंट्री? Sufi और Apoorva Makhija को लेकर बड़ा ट्विस्ट
ENT LIVE
King के फाइनल शूट के लिए विदेश जाएंगे Shah Rukh Khan, US या South America में होगी शूटिंग
King के फाइनल शूट के लिए विदेश जाएंगे Shah Rukh Khan, US या South America में होगी शूटिंग
Embed widget