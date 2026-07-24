खेत में चाहिए ठंडी हवा, जानिए जमीन के बीचों बीच कौन-सा पेड़ लगाने पर मिलेगा फायदा?

Best Tree For Farm Shade: गर्मियों के मौसम में तेज धूप और गर्म हवाएं न सिर्फ इंसानों को परेशान करती हैं, बल्कि खेतों में खड़ी फसलों को भी सुखा देती हैं. ऐसे में हमारे किसान भाई अपनी फसलों को बचाने के लिए कई तरह के जतन करते हैं. कई किसान इस परेशानी से निपटने के लिए अलग-अलग तरीको का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक प्राकृतिक और परमानेंट तरीका ऐसा भी है, जिससे आपके खेत को ठंडी हवा भी मिलेगी और आपकी जेब भी भरेगी.

जी हां, अगर आप अपने खेत के बीचों-बीच या सही जगह पर एक खास पेड़ लगा दें, तो वह पूरे खेत के लिए 'नेचुरल एयर कंडीशनर' का काम करेगा. आइए जानते हैं उस खास पेड़ के बारे में जो आपके खेत का तापमान कम रखेगा.

नीम का पेड़

खेत के बीच में लगाने के लिए नीम का पेड़ सबसे उत्तम और फायदेमंद पेड़ है. नीम को सदियों से भारतीय खेती का सच्चा मित्र माना गया है. क्योंकि इसकी घनी पत्तियां धूप को रोकती हैं और जब हवा इसकी पत्तियों से छनकर खेतों में पहुंचती है, तो वह बिल्कुल ठंडी हो जाती है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, एक बड़ा नीम का पेड़ अपने आसपास के तापमान को 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है.

नीम का पेड़ लगाने के फायदे

जब गर्मियों में गर्म और ठण्डी हवाएं चलती हैं, तो खेत के बीच में लगा नीम का पेड़ एक ढाल की तरह काम करता है. यह हवा की रफ्तार को कम करता है और उसे नमी बदल देता है, जिससे आसपास की फसलें झुलसने से बच जाती हैं. नीम लगाने का एक फायदा यह भी है कि इसके पत्ते और निंबोली यानी नीम का फल प्राकृतिक कीटनाशक की तरह काम करता हैं. इसके अलावा, आप इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर फसलों पर छिड़क सकते हैं, जिससे कई तरह के हानिकारक बैक्टीरिया और कीट दूर भाग जाते हैं.

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और जब नीम की पत्तियां सड़कर मिट्टी में मिल जाती हैं, तो यह एक बेहतरीन जैविक खाद का काम करती हैं. इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है और फसलों की पैदावार भी अच्छी होती है. साथ ही आप नीम की लकड़ी, पत्तियां और निंबोली को बाजार में अच्छे दामों पर बेच सकते हैं. क्योंकि कंपनियां इससे दवाइयां, साबुन और खाद बनाती हैं. ऐसे में यह पेड़ आपके लिए अतिरिक्त कमाई का साधन बन सकता है.

पेड़ लगाते समय रखें इन बातों का ध्यान

आपको पेड़ ऐसी जगह लगाना हैं जिससे पूरे खेत को फायदा मिले, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि इसकी बहुत ज्यादा घनी छाया से नीचे की छोटी फसलों को धूप मिलने में दिक्कत न हो. आप समय-समय पर पेड़ की निचली टहनियों की छंटाई करते रहें, ताकि खेत में ट्रैक्टर या मशीनें चलाने में कोई रुकावट न आए.

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