INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरधान की फसल के साथ इस फसल की इंटरक्रॉपिंग देती है सबसे ज्यादा मुनाफा, जान लें किसान

धान की फसल के साथ इस फसल की इंटरक्रॉपिंग देती है सबसे ज्यादा मुनाफा, जान लें किसान

Intercropping With Paddy: धान की खेती में अगर आप भी पारंपरिक तरीकों से हटकर इंटरक्रॉपिंग ट्राय करना चाहते हैं. तो जानिए कौनसी फसल इसमें देगी सबसे ज्यादा मुनाफा.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 24 Jul 2026 10:40 AM (IST)
Preferred Sources

Intercropping With Paddy: देश के लाखों किसान धान की खेती करते हैं. लेकिन अब सिर्फ एक फसल पर निर्भर रहना उतना फायदेमंद नहीं माना जाता. अगर आप भी धान की खेती करते हैं और वही पुराने तरीकों को आजमा के थक चुके हैं. तो अब कुछ और करने का टाइम आ गया है. 

धान के खेत में सिर्फ धान उगाने की बजाय अगर आप सही फसल के साथ इंटरक्रॉपिंग करते हैं. तो मुनाफा डबल हो सकता है. इससे न सिर्फ आपकी मिट्टी की सेहत सुधरेगी बल्कि एक ही लागत में आपको दो फसलों की जबरदस्त कमाई मिलेगी. चलिए आपको बताते हैं धान के साथ इंटरक्रॉपिंग के लिए कौनसी फसल बढ़िया रहेगी.

धान के साथ इन फसलों का बढ़िया मेलजोल

धान के साथ इंटरक्रॉपिंग के लिए मक्का या सोयाबीन सबसे अच्छे विक्लप माने जाते हैं. अगर आप मेड़ों या ऊंचे खेतों वाले हिस्सों पर धान के साथ सोयाबीन या उड़द-मूंग जैसी दलहनी फसलें लगाते हैं. तो मिट्टी को फ्री में नाइट्रोजन मिलता है. 

जिससे धान की ग्रोथ भी काफी तेजी से होती है. तो वहीं मक्के जैसी फसल आपको कम पानी में भी बढ़िया पैदावार देती है. जब आप इन फसलों को एक साथ उगाते हैं तो कीड़े-मकोड़ों का खतरा आधा हो जाता है और बाज़ार में आपकी दो अलग-अलग कमाई के जरिए तैयार हो जाते हैं.

यह भी पढ़ें: बारिश का मौसम है सबसे सही मौका, जुलाई में लगाएं ये 5 पौधे और पाएं शानदार रिटर्न

कम लागत में डबल कमाई 

इंटरक्रॉपिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका रिस्क एकदम कम हो जाता है. मान लीजिए किसी वजह से मौसम बिगड़ गया या धान का रेट मार्केट में गिर गया तो आपकी दूसरी फसल बैकअप बनकर खड़ी रहेगी. इसमें अलग से खाद, पानी या जमीन का खर्चा नहीं आता. यानी आपकी लागत वही रहेगी लेकिन प्रॉफिट डबल हो जाएगा. आज के दौर में एक ही खेत से ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इस बार धान के साथ सही इंटरक्रॉपिंग करना जरूरी है.

इन बातों का रखें ध्यान

इंटरक्रॉपिंग से पूरा फायदा उठाने के लिए आपको बुवाई का समय और फसलों के बीच की दूरी का सही ध्यान रखना होगा. धान और दूसरी फसल की बुवाई ऐसे प्लान करें जिससे दोनों को बराबर धूप और हवा मिल सके. सिंचाई करते वक्त भी इस बात का ध्यान रखें कि पानी सिर्फ धान वाले हिस्से में टिके बाकी फसल की जड़ों को ज्यादा पानी नुकसान न पहुंचाए. 

यह भी पढ़ें: किसानों के लिए वरदान हैं सरकार की ये 5 योजनाएं, आज ही कर लें आवेदन, मिलेगा जबरदस्त फायदा

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 24 Jul 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Paddy Farming Farming News Intercropping
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
धान की फसल के साथ इस फसल की इंटरक्रॉपिंग देती है सबसे ज्यादा मुनाफा, जान लें किसान
धान की फसल के साथ इस फसल की इंटरक्रॉपिंग देती है सबसे ज्यादा मुनाफा, जान लें किसान
एग्रीकल्चर
Why Dry Fruits Grow In Afghanistan: अफगानिस्तान जैसे मेवों की भारत में क्यों नहीं हो पाती खेती, क्यों खास है वहां की मिट्टी?
अफगानिस्तान जैसे मेवों की भारत में क्यों नहीं हो पाती खेती, क्यों खास है वहां की मिट्टी?
एग्रीकल्चर
अपने घर में भी उगा सकते हैं कलौंजी, जान लें क्या है इसका प्रोसेस?
अपने घर में भी उगा सकते हैं कलौंजी, जान लें क्या है इसका प्रोसेस?
एग्रीकल्चर
Best Tree For Farm Shade: खेत में चाहिए ठंडी हवा, जानिए जमीन के बीचों बीच कौन-सा पेड़ लगाने पर मिलेगा फायदा?
खेत में चाहिए ठंडी हवा, जानिए जमीन के बीचों बीच कौन-सा पेड़ लगाने पर मिलेगा फायदा?
Advertisement

वीडियोज

Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike | Jantar Mantar: वांगचुक के अनशन तोड़ने पर CJP का फूटा गुस्सा?
Bigg Boss 20 का नया लोगो जारी, Salman Khan की वापसी को लेकर बढ़ा उत्साह
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay के स्वैग और एक्शन ने जीता फैंस का दिल
NEET Paper Leak पर Salman Khan ने तोड़ी चुप्पी, स्टूडेंट्स के लिए कही बड़ी बात
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की वापसी? Reports ने बढ़ाई फैंस की उम्मीद
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'छात्रों पर डंडा नहीं, जवाब चाहिए', सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा- 'संकट में सिस्टम'
'छात्रों पर डंडा नहीं, जवाब चाहिए', सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा- 'संकट में सिस्टम'
दिल्ली NCR
सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर CM रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया, कही दी ये बड़ी बात!
सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर CM रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया, कही दी ये बड़ी बात!
इंडिया
PM मोदी के आधी रात वाले वीडियो पर CJP बोली - 'सबसे सख़्त कार्रवाई है, जो आप...'
PM मोदी के आधी रात वाले वीडियो पर CJP बोली - 'सबसे सख़्त कार्रवाई है, जो आप...'
क्रिकेट
‘क्या कमाल का खिलाड़ी है!’ वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी के मुरीद हुए शशि थरूर, दे दिया बड़ा बयान
‘क्या कमाल का खिलाड़ी है!’ वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी के मुरीद हुए शशि थरूर, दे दिया बड़ा बयान
ओटीटी
Jana Nayagan OTT Release: थलपति विजय की 'जना नायकन' ओटीटी पर कब और कहां स्ट्रीम होगी? यहां हैं सारी डिटेल्स
थलपति विजय की 'जना नायकन' ओटीटी पर कब और कहां स्ट्रीम होगी? यहां हैं सारी डिटेल्स
इंडिया
Explained: क्या सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने से CJP आंदोलन कमजोर होगा? एक्सपर्ट्स ने बताए ये तीन बड़े सिनेरियो
क्या वांगचुक के अनशन तोड़ने से CJP आंदोलन कमजोर होगा? एक्सपर्ट्स ने बताए ये 3 बड़े सिनेरियो
इंडिया
सोनम वांगचुक ने किन शर्तों पर तोड़ा अनशन? वीडियो जारी कर बताया, बोले- '26 दिन बाद खाने का स्वाद अच्छा लगता है'
सोनम वांगचुक ने किन शर्तों पर तोड़ा अनशन? वीडियो जारी कर बताया, बोले- '26 दिन बाद खाने का स्वाद अच्छा लगता है'
हेल्थ
Male Infertility: क्या पुरुषों में बढ़ रही इनफर्टिलिटी बनी IVF बूम की वजह, जानिए क्या कहते हैं आंकड़े?
क्या पुरुषों में बढ़ रही इनफर्टिलिटी बनी IVF बूम की वजह, जानिए क्या कहते हैं आंकड़े?
ENT LIVE
Bigg Boss 20 का फर्स्ट लुक जारी, Salman Khan की होस्टिंग को लेकर बढ़ी चर्चा
Bigg Boss 20 का फर्स्ट लुक जारी, Salman Khan की होस्टिंग को लेकर बढ़ी चर्चा
ENT LIVE
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay का स्वैग और एक्शन फैंस के लिए ट्रीट
Jana Nayagan Review: Thalapathy Vijay का स्वैग और एक्शन फैंस के लिए ट्रीट
ENT LIVE
NEET Protest पर Salman Khan का समर्थन, बोले- आंदोलन को राजनीतिक न बनाया जाए
NEET Protest पर Salman Khan का समर्थन, बोले- आंदोलन को राजनीतिक न बनाया जाए
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की री-एंट्री? Sufi और Apoorva Makhija को लेकर बड़ा ट्विस्ट
Lock Upp 2 में Yogesh Rawat की री-एंट्री? Sufi और Apoorva Makhija को लेकर बड़ा ट्विस्ट
ENT LIVE
King के फाइनल शूट के लिए विदेश जाएंगे Shah Rukh Khan, US या South America में होगी शूटिंग
King के फाइनल शूट के लिए विदेश जाएंगे Shah Rukh Khan, US या South America में होगी शूटिंग
Embed widget