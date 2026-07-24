धान की फसल के साथ इस फसल की इंटरक्रॉपिंग देती है सबसे ज्यादा मुनाफा, जान लें किसान

Intercropping With Paddy: देश के लाखों किसान धान की खेती करते हैं. लेकिन अब सिर्फ एक फसल पर निर्भर रहना उतना फायदेमंद नहीं माना जाता. अगर आप भी धान की खेती करते हैं और वही पुराने तरीकों को आजमा के थक चुके हैं. तो अब कुछ और करने का टाइम आ गया है.

धान के खेत में सिर्फ धान उगाने की बजाय अगर आप सही फसल के साथ इंटरक्रॉपिंग करते हैं. तो मुनाफा डबल हो सकता है. इससे न सिर्फ आपकी मिट्टी की सेहत सुधरेगी बल्कि एक ही लागत में आपको दो फसलों की जबरदस्त कमाई मिलेगी. चलिए आपको बताते हैं धान के साथ इंटरक्रॉपिंग के लिए कौनसी फसल बढ़िया रहेगी.

धान के साथ इन फसलों का बढ़िया मेलजोल

धान के साथ इंटरक्रॉपिंग के लिए मक्का या सोयाबीन सबसे अच्छे विक्लप माने जाते हैं. अगर आप मेड़ों या ऊंचे खेतों वाले हिस्सों पर धान के साथ सोयाबीन या उड़द-मूंग जैसी दलहनी फसलें लगाते हैं. तो मिट्टी को फ्री में नाइट्रोजन मिलता है.

जिससे धान की ग्रोथ भी काफी तेजी से होती है. तो वहीं मक्के जैसी फसल आपको कम पानी में भी बढ़िया पैदावार देती है. जब आप इन फसलों को एक साथ उगाते हैं तो कीड़े-मकोड़ों का खतरा आधा हो जाता है और बाज़ार में आपकी दो अलग-अलग कमाई के जरिए तैयार हो जाते हैं.

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कम लागत में डबल कमाई

इंटरक्रॉपिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका रिस्क एकदम कम हो जाता है. मान लीजिए किसी वजह से मौसम बिगड़ गया या धान का रेट मार्केट में गिर गया तो आपकी दूसरी फसल बैकअप बनकर खड़ी रहेगी. इसमें अलग से खाद, पानी या जमीन का खर्चा नहीं आता. यानी आपकी लागत वही रहेगी लेकिन प्रॉफिट डबल हो जाएगा. आज के दौर में एक ही खेत से ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इस बार धान के साथ सही इंटरक्रॉपिंग करना जरूरी है.

इन बातों का रखें ध्यान

इंटरक्रॉपिंग से पूरा फायदा उठाने के लिए आपको बुवाई का समय और फसलों के बीच की दूरी का सही ध्यान रखना होगा. धान और दूसरी फसल की बुवाई ऐसे प्लान करें जिससे दोनों को बराबर धूप और हवा मिल सके. सिंचाई करते वक्त भी इस बात का ध्यान रखें कि पानी सिर्फ धान वाले हिस्से में टिके बाकी फसल की जड़ों को ज्यादा पानी नुकसान न पहुंचाए.

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