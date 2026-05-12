खेती के लिए सब्सिडी पर कैसे मिलता है ड्रोन, पूरा प्रोसेस जान लें किसान

यूपी सरकार की ये स्कीम न केवल किसानों का समय बचाएगी. बल्कि खेती की लागत को भी काफी हद तक कम कर देगी. ड्रोन सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए पात्रता के कुछ खास नियम बनाए गए हैं. इसी के आधार पर सब्सिडी दी जा रही है.