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खेती के लिए सब्सिडी पर कैसे मिलता है ड्रोन, पूरा प्रोसेस जान लें किसान
Drone Subsidy Scheme: खेती में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार 40 से 50 प्रतिशत तक की भारी सब्सिडी दे रही है. किसान पोर्टल जरूरी दस्तावेज के साथ रजिस्ट्रेशन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
आजकल खेती में तकनीक का बोलबाला है और ड्रोन इस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा है. उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को खेती में कीटनाशकों के छिड़काव और फसलों की निगरानी के लिए ड्रोन खरीदने पर भारी सब्सिडी दे रही है.
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Published at : 12 May 2026 04:13 PM (IST)
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