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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरखेती के लिए सब्सिडी पर कैसे मिलता है ड्रोन, पूरा प्रोसेस जान लें किसान

खेती के लिए सब्सिडी पर कैसे मिलता है ड्रोन, पूरा प्रोसेस जान लें किसान

Drone Subsidy Scheme: खेती में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार 40 से 50 प्रतिशत तक की भारी सब्सिडी दे रही है. किसान पोर्टल जरूरी दस्तावेज के साथ रजिस्ट्रेशन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 12 May 2026 04:17 PM (IST)
Drone Subsidy Scheme: खेती में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार 40 से 50 प्रतिशत तक की भारी सब्सिडी दे रही है. किसान पोर्टल जरूरी दस्तावेज के साथ रजिस्ट्रेशन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

आजकल खेती में तकनीक का बोलबाला है और ड्रोन इस बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा है. उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को खेती में कीटनाशकों के छिड़काव और फसलों की निगरानी के लिए ड्रोन खरीदने पर भारी सब्सिडी दे रही है.

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यूपी सरकार की ये स्कीम न केवल किसानों का समय बचाएगी. बल्कि खेती की लागत को भी काफी हद तक कम कर देगी. ड्रोन सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए पात्रता के कुछ खास नियम बनाए गए हैं. इसी के आधार पर सब्सिडी दी जा रही है.
यूपी सरकार की ये स्कीम न केवल किसानों का समय बचाएगी. बल्कि खेती की लागत को भी काफी हद तक कम कर देगी. ड्रोन सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए पात्रता के कुछ खास नियम बनाए गए हैं. इसी के आधार पर सब्सिडी दी जा रही है.
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सरकार व्यक्तिगत किसानों के साथ-साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसान उत्पादक संगठन (FPO) और कस्टम हायरिंग केंद्रों को भी इसमें प्राथमिकता दे रही है. अगर आप एक किसान हैं और अपनी खेती को डिजिटल बनाना चाहते हैं. तो आप इस योजना के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं.
सरकार व्यक्तिगत किसानों के साथ-साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसान उत्पादक संगठन (FPO) और कस्टम हायरिंग केंद्रों को भी इसमें प्राथमिकता दे रही है. अगर आप एक किसान हैं और अपनी खेती को डिजिटल बनाना चाहते हैं. तो आप इस योजना के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 12 May 2026 04:13 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Drone Subsidy Scheme Schemes For Farmers

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